Akşam Postası / 31 Temmuz 2017

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1- Avrupa sonuncusu: Turizmde sadece İstanbul’un gelir kaybı 1 milyar avro

Türkiye, Haziran 2017 itibariyle oda başı gelirlerde 31 avroyla Avrupa ülkeleri arasında son sırada yer aldı.

2- CHP ‘Adalet Kurultayı’ düzenleyecek: ‘Benim de bir arzuhalim var’ diyen gelsin

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, 25 gün süren Adalet Yürüyüşü’nün ardından, “Adalet dosyasına koyacak benim de bir arzuhalim var” diyen herkese açık beş günlük bir ‘Adalet Kurultayı’ düzenleyeceklerini açıkladı.

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3- Makamında ölü bulunan emniyet müdürü, beylik silahıyla intihar etmiş

Silivri İlçe Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan makamında ölü bulundu.

4- ‘Karışamaz’: Maçka Parkı’nda özel güvenliğin ‘kıyafet’ tacizine suç duyurusu

Maçka Parkı’nda özel güvenliğin kıyafeti bahanesiyle taciz ettiği Çağla Köse ve arkadaşı Burcu Şentürk, özel güvenlik görevlisinden şikayetçi oldu.

5- Zorla hastaneye götürülen Gülmen ve Özakça ‘tam bir tecrit ortamında’

Zorla hastaneye götürülen açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, yanlarında refakatçi olmadan tek kişilik odada tek başlarına tutuluyor.

6- Yeniden yapılacaktı: Gaziosmanpaşa’da yıkılan caminin yerine rezidans

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde üç yıl önce yıkılan ve yenisinin yapılacağı söylenen Bereç Çifte Minareli Camii’nin arazisinde rezidans inşaatı yükseliyor.

7- Silopi’de iki çocuk panzer altında kalmıştı: İki polise 15 yıla kadar hapis istendi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde evlerine giren panzerin altında kalarak hayatını kaybeden iki kardeşin katil zanlısı iki polis hakkında‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan dava açıldı. Polisler 2 yıldan 15’er yıla kadar hapisle yargılanacak.

8- Schulz’un itirafı: Erdoğan’dan başlarda ben de hoşlanmıştım

Almanya’da sosyal demokratların başbakan adayı Martin Schulz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan, iktidara geldiğinde ‘birçokları gibi kendisinin de hoşlandığını’ söyledi.

9- Aladağ’daki kız yurduna babanın girişine ‘haram’ denilerek izin verilmemiş

Adana’nın Aladağ İlçesi’nde Süleymacılar’a ait kaçak yurtta kızı Z.A.’nın kalacağı odayı görmek isteyen baba Mustafa Avcı’ya yurt görevlisinin ‘haram’ diyerek izin vermediği ortaya çıktı.

10- Yüksek Askeri Şura toplanıyor: ‘FETÖ’ ve atamalar gündemde

Yüksek Askeri Şura, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında 2 Ağustos Çarşamba günü toplanacak.

11- Bir haftada 168 kişiye sosyal medya gözaltısı

İçişleri Bakanlığı, geçen hafta 168 kişinin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığını bildirdi.

12- Şanlıurfa’da Atatürk heykeline saldıran adam tutuklandı

Şanlıurfa’da dün Atatürk heykeline saldıran seyyar satıcı Mehmet Malbora tutuklandı.

13- Yaralı halde kaçmaya çalışırken: Midyat’ta tüfekle dört el ateş edilen köpek öldü

Mardin’de bir kişi tüfekle dört el ateş ederek köpeği öldürdü.

14- Meclis’in yeni hali: Kabine dışı kalan Türkeş, Yüksekdağ’ın odasına yerleşti

Son Bakanlar Kurulu değişiminde kabine dışı kalan AKP’li Tuğrul Türkeş, vekilliği düşürülen HDP eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ’ın Meclis’teki odasına yerleşti.

15- Prof. Kadıoğlu, Bakan Eroğlu’yla hemfikir: Abartmayın, sonra fırçayı yiyen ben oluyorum!

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Twitter’da sıcak hava dalgasıyla ilgili yaptığı bir yorumun haber yapılmasıyla Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun tepki göstermesine hak verdi: “Sanki basına demeç vermişim gibi alınıp, allanıp pullanıyor. Sonra da fırçayı yiyen ben oluyorum!”

16- ‘FETÖ propagandası’yla suçlanan Çocuklar Duymasın’ın yapımcısı özür diledi: Hepimizin dikkatinden kaçmış

Kanal D’de yayınlanan ‘Çocuklar Duymasın’ adlı dizinin son bölümünde ‘gizli FETÖ propagandası’ yapmakla suçlanan senarist ve yapımcı Birol Güven özür diledi.

17- Aziz Yıldırım trafikte motosikletçiyle tartıştı: Ne sinyali lan!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, trafikte sinyal vermeden önüne geçtiği bir motosiklet sürücüsüyle tartıştı.

18- Venezuela’da ‘Kurucu Meclis’ seçimi de çare olmadı: Protestolarda 10 kişi hayatını kaybetti

Venezuela’da dün yapılan ‘Kurucu Meclis’e geçiş seçimlerine karşı yapılan protestolarda 10 kişi hayatını kaybetti.