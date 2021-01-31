Akşam Postası / 31 Ocak 2021

1. Uzmanlar: 15 Şubat okulların açılması için erken, ikinci doz aşıdan sonra düşünülmeli

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, okulların açılması veya diğer kısıtlamalar ile ilgili kararları değerlendirmek için erken olduğunu ifade ederek, ikinci doz aşılar yapıldıktan sonra okulların açılmasının daha doğru olacağını söyledi.

2. Albayrak döneminin üç bakan yardımcısından ikisi görevden alındı

Fotoğraf: DHA

Geçen yıl kasım ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan sosyal medya hesabı üzerinden istifa eden Berat Albayrak’ın döneminde görev yapan üç bakan yardımcısından ikisi görevden alındı.

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3. ‘Erdoğan’a suikast’: Mühimmat verdiği gerekçesiyle iki asker tutuklandı

‘FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe teşebbüsünde ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a suikast’ için Marmaris’e giden Özel Kuvvetler ve MAK personeline mühimmat temin edilmesinde görev aldığı belirlenen biri muvazzaf iki asker tutuklandı.

4. HDP Esenyurt ilçe başkanı tutuklandı

Yeniden gözaltına alınan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam ‘terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklandı. Partinin yöneticilerinden Dilan Kılıç hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı.

5. Anket: Boğaziçi mezunlarının yüzde biri bile rektör atamasını desteklemiyor

Bağımsız bir araştırmaya göre Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının yüzde biri bile rektör atamasını uygun bulmuyor.

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6. İnce’nin istifası cebinde: CHP’den ayrılanlar partime katılacak

Eski CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce, kendisinin de yakında CHP’den istifa edeceğini, CHP’den istifa eden milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel’in de kuracağı partiye katılacağını söyledi.

7. İstanbul için fırtına uyarısı: Ağaç-direk devrilmesi ve gaz zehirlenmesine dikkat

Fotoğraf: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da bu gece kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesiyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

8. Göreme belediye başkanı: Peribacaları yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

Fotoğraf: DHA

Nevşehir’de Göreme belde Belediye Başkanı Ömer Eren, peribacalarının bazılarının yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek sağlamlaştırılması gerektiği konusunda uyardı.

9. Yüzde 19’lara inmişti: İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 40’ın üstüne çıktı

İstanbul’un barajlarında doluluk oranlarında artış devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre oran yüzde 40.39’a ulaştı, kuruyan alanlar yeniden suyla dolmaya başladı.

10. Yarışmadan kazandı: Festival programında yer alan 60 filmi ıssız bir adadaki deniz fenerinde izleyecek

İsveçli hemşire, 1 hafta boyunca ıssız adada film festivalini tek başına izleyecek (DHA)

İsveçli hemşire Lisa Enroth, bir yarışmadan sıradışı bir ödül kazandı. Salgın sebebiyle sinema salonlarında gösterilmeyecek Goteborg Film Festivali’nin 60 filmlik programının tamamını tek başına ıssız bir adadaki deniz fenerinde izleyecek.

11. 110 yaşında TikTok’un ‘yıldızı’ oldu: Şarkı söylerken çekilen videoya binlerce yorum geldi

Fotoğraf: Hannah Freeman

Galler’de yaşayan 110 yaşındaki Amy Hawkins’in, torununun çocuğunun TikTok’ta paylaştığı, şarkı söylerken çekilen videosu ses getirdi. Hawkins, 24 Ocak’ta kutladığı doğum günündeki performansıyla bir gecede ‘yıldız’ oldu.

12. Kendisini Nazilerden saklayan köyün halkına 2 milyon avro bıraktı

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerden kaçan bir Avusturyalı, kendisini ve ailesini yıllarca saklayıp koruyan Fransız köyünün ahalisine 2 milyon avro (17.75 milyon lira) miras bıraktı.