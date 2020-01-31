Akşam Postası / 31 Ocak 2020

1- Çin’de corona virüsünden ölenlerin sayısı 213’e yükseldi, vaka sayısı 9 bin 692

Çinli yetkililer, Hubey eyaletindeki Wuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül corona virüsü nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısının 213’e, tespit edilen vaka sayısının 9 bin 692’ye çıktığını bildirdi.

2- Erdoğan: ‘Deprem için topladığınız paraları nereye harcadınız’ diye utanmadan soruyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Elazığ’daki deprem sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplanan paraların akıbetiyle ilgili eleştirisine yanıt verdi: “‘Deprem için topladığınız paraları nereye harcadınız?’ diye utanmadan soruyor. Yerine gittiği gibi, biz milli bütçeden harcamalar yaparak oraları ayağa kaldırdık.”

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3- Madımak katliamı sonrası ağırlaştırılmış müebbet alan Kılıç’ın kalan cezası affedildi

Sivas’taki Madımak Oteli’nin 1993 yılında yakılması ve aralarında yazar ve sanatçıların bulunduğu 33 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan Ahmet Turan Kılıç’ın kalan cezası, sağlık sorunları nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kaldırıldı. Kılıç 86 yaşında.

4- Kızılay’dan Ensar’a ‘bağış aktaran’ şirket TÜRGEV’e de 30 milyon lira bağışlamış

Kızılay aracılığıyla Ensar Vakfı’na yaptığı 8 milyon dolar bağışla gündeme gelen Başkentgaz şirketinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den (KİPTAŞ) 30 milyon liraya satın aldığı 31 adet işyerini, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticileri arasında olduğu Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’na (TÜRGEV) bağışladığı ortaya çıktı.

5- ABD Temsilciler Meclisi, İran ile olası bir savaşın finansmanını engelleyen tasarıyı kabul etti

ABD Temsilciler Meclisi, ‘İran ile olası bir savaşın finanse edilmesinin engellenmesini öngören’ yasa tasarısını onayladı.

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6- Elazığ depremi kahramanlarından Suriyeli Mahmud’un ailesi evsiz kaldı

Elazığ depreminde enkaz altında kalan Dürdane ve Zülküf Aydın çiftini, elleri ile enkazı kazıyarak kurtaran Suriyeli Mahmud El Osman, Suriye’nin İdlib kentinde yaşan 11 kişilik ailesinin, bulundukları bölgenin bombalanması sonucu evsiz kaldığını söyledi.

7- Avcılar’da 139 bina yıkım bekliyor: Anlaşmazlıklar süreyi uzatıyor

İstanbul’un Avcılar ilçesinde deprem sonrası riskli bulunan ve boşaltılan 149 binanın yalnızca 10’unun yıkılabildiği bildirildi.

8- Kremlin: Suriye güçlerine yönelik saldırılardan derin kaygı duyuyoruz

Kremlin, Rusya’nın Suriye’nin İdlib bölgesindeki yükümlülükleriyle tamamıyla uyumlu hareket ettiğini, ancak bölgedeki militanların Suriye hükümet güçlerine ve Rusya’nın Hmeymim üssüne yönelik saldırılarından derin kaygı duyduğunu açıkladı.

9- Oxford Üniversitesi’nden profesör: Cinsel suçlar, iktidarların otoriter-muhafazakâr emelleri için araçsallaştırılıyor

Oxford Üniversitesi konuk öğretim üyesi Prof. Dr. Alev Özkazanç, cinsel suçlarda gündeme gelen ‘sağcı ve cezalandırıcı yaklaşımlar’ın sorunu çözmek bir yana ‘korkuya dayalı otoriter dünya görüşünün hakim kılınması’ amacına hizmet ettiğine dikkat çekti.

10- Köpekleri zehirli etle öldüren kasap korktuğu için yapmış!

Ankara’da altı köpek ve 14 güvercini zehirli et vererek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kasap, fare zehri karıştırdığı tavuk ve kırmızı et parçalarıyla hayvanları öldürdüğünü itiraf etti.

11- Boğaziçi’ndeki ‘harekat protestosu’ davası: 27 öğrenciye hapis cezası, üç beraat

Suriye’nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı’nı protesto eden 30 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinden 27’sine çeşitli cezalar verildi.

12- Yunan elçiliğinde bayrak direğiyle eylem

Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) Bolu eski il başkanı Mahmut Alan, Ankara’daki Yunanistan büyükelçiliğine giderek 2 metre uzunluğunda bayrak direği bıraktı.

13- Tahliye edilen trafik magandası duruşmaya katılmadı, ‘zorla getirme’ kararı çıktı

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde kız arkadaşıyla tartışmasının ardından aracını yayaların üzerine süren 22 yaşındaki Görkem Sertaç Göçmen, tahliye edilmesinin ardından yapılan ilk duruşmaya katılmadı.

14- Lucca’da ‘tecavüz girişimi’ olduğu iddia edilen gün kameralar arızalıymış

İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki Bebek semtinde bulunan Lucca adlı mekandaki tecavüz girişimi iddiasıyla ilgili soruşturmada, olay sırasında tuvaletin girişini gösteren güvenlik kameralarının arızalı olduğu tespit edildi.

15- Yasadışı bahse aracılık iddiasıyla banka ve ödeme kuruluşlarına inceleme

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yasadışı bahis ve kumar oynatılan yapılara aracılık edilmesine sebebiyet verdiği iddiasıyla bazı banka ve elektronik ödeme kuruluşları hakkında inceleme başlattı.

16- Dış ticaret açığı 2019’da yüzde 44 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre, dış ticaret açığı 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 43.5 azalarak 55 milyar 126 milyon dolardan, 31 milyar 174 milyon dolara geriledi.

17- Kulüplere harcama limiti gelince transfer giderleri yüzde 20 azaldı

Süper Lig’de iki transfer döneminde kulüplerin bonservis ve kiralama giderleri bir önceki yıla göre yüzde 20 azaldı. 18 kulüp geçen sezon 90 milyon avro transfer harcaması yaparken, bu sezon tutar 72 milyon avroya düştü. Süper Lig’de ara transfer dönemi bugün sona eriyor.

18- Hindistan’da kızının doğum gününe davet ettiği 20 çocuğu rehin alan baba polis tarafından öldürüldü

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinin Farukabad kentinde yaşayan bir adam, bir yaşındaki kızı için doğum günü partisi yapacağını duyurdu ve o gün eve giden 20 çocuğu rehin aldı.