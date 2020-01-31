Akşam Postası / 31 Ocak 2020

1- Çin’de corona virüsünden ölenlerin sayısı 213’e yükseldi, vaka sayısı 9 bin 692
Çinli yetkililer, Hubey eyaletindeki Wuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül corona virüsü nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısının 213’e, tespit edilen vaka sayısının 9 bin 692’ye çıktığını bildirdi.
THY Çin uçuşlarını 9 Şubat’a kadar durdurdu
Britanya’ya da sıçradı: İki kişide corona virüsü tespit edildi
Sağlık bakanı: Çinli çocukta corona değil grip var, doktor yanlış işaretlemiş
‘Corona’ nedeniyle İtalya’da Çinlilere karşı ırkçı eylemler
Çin’deki ünlü futbolcular da salgın nedeniyle endişeli
Çinli iki havayolu şirketi İstanbul seferlerini durdurdu
Reuters derledi: Yeni tip corona virüsü hakkında tam olarak ne biliyoruz?
Rusya’da ‘corona’ tespit edildi; Çin’e uçuşlar durduruluyor
Bakandan ‘corona’ açıklaması: Ufak belirtiler karşısında tedirgin olunmamalı
2- Erdoğan: ‘Deprem için topladığınız paraları nereye harcadınız’ diye utanmadan soruyor
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Elazığ’daki deprem sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun toplanan paraların akıbetiyle ilgili eleştirisine yanıt verdi: “‘Deprem için topladığınız paraları nereye harcadınız?’ diye utanmadan soruyor. Yerine gittiği gibi, biz milli bütçeden harcamalar yaparak oraları ayağa kaldırdık.”
‘Hakemi vururdum’ diyen Rizespor başkanı ‘yılın yöneticisi’ seçildi; ödülü Erdoğan verdi
3- Madımak katliamı sonrası ağırlaştırılmış müebbet alan Kılıç’ın kalan cezası affedildi
Sivas’taki Madımak Oteli’nin 1993 yılında yakılması ve aralarında yazar ve sanatçıların bulunduğu 33 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan Ahmet Turan Kılıç’ın kalan cezası, sağlık sorunları nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kaldırıldı. Kılıç 86 yaşında.
4- Kızılay’dan Ensar’a ‘bağış aktaran’ şirket TÜRGEV’e de 30 milyon lira bağışlamış
Kızılay aracılığıyla Ensar Vakfı’na yaptığı 8 milyon dolar bağışla gündeme gelen Başkentgaz şirketinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den (KİPTAŞ) 30 milyon liraya satın aldığı 31 adet işyerini, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticileri arasında olduğu Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’na (TÜRGEV) bağışladığı ortaya çıktı.
Ensar, Kızılay aracılığıyla aldığı bağışı TÜRGEV’in ABD’deki vakfına aktarmış
5- ABD Temsilciler Meclisi, İran ile olası bir savaşın finansmanını engelleyen tasarıyı kabul etti
ABD Temsilciler Meclisi, ‘İran ile olası bir savaşın finanse edilmesinin engellenmesini öngören’ yasa tasarısını onayladı.
6- Elazığ depremi kahramanlarından Suriyeli Mahmud’un ailesi evsiz kaldı
Elazığ depreminde enkaz altında kalan Dürdane ve Zülküf Aydın çiftini, elleri ile enkazı kazıyarak kurtaran Suriyeli Mahmud El Osman, Suriye’nin İdlib kentinde yaşan 11 kişilik ailesinin, bulundukları bölgenin bombalanması sonucu evsiz kaldığını söyledi.
7- Avcılar’da 139 bina yıkım bekliyor: Anlaşmazlıklar süreyi uzatıyor
İstanbul’un Avcılar ilçesinde deprem sonrası riskli bulunan ve boşaltılan 149 binanın yalnızca 10’unun yıkılabildiği bildirildi.
8- Kremlin: Suriye güçlerine yönelik saldırılardan derin kaygı duyuyoruz
Kremlin, Rusya’nın Suriye’nin İdlib bölgesindeki yükümlülükleriyle tamamıyla uyumlu hareket ettiğini, ancak bölgedeki militanların Suriye hükümet güçlerine ve Rusya’nın Hmeymim üssüne yönelik saldırılarından derin kaygı duyduğunu açıkladı.
9- Oxford Üniversitesi’nden profesör: Cinsel suçlar, iktidarların otoriter-muhafazakâr emelleri için araçsallaştırılıyor
Oxford Üniversitesi konuk öğretim üyesi Prof. Dr. Alev Özkazanç, cinsel suçlarda gündeme gelen ‘sağcı ve cezalandırıcı yaklaşımlar’ın sorunu çözmek bir yana ‘korkuya dayalı otoriter dünya görüşünün hakim kılınması’ amacına hizmet ettiğine dikkat çekti.
10- Köpekleri zehirli etle öldüren kasap korktuğu için yapmış!
Ankara’da altı köpek ve 14 güvercini zehirli et vererek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kasap, fare zehri karıştırdığı tavuk ve kırmızı et parçalarıyla hayvanları öldürdüğünü itiraf etti.
11- Boğaziçi’ndeki ‘harekat protestosu’ davası: 27 öğrenciye hapis cezası, üç beraat
Suriye’nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı’nı protesto eden 30 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinden 27’sine çeşitli cezalar verildi.
12- Yunan elçiliğinde bayrak direğiyle eylem
Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) Bolu eski il başkanı Mahmut Alan, Ankara’daki Yunanistan büyükelçiliğine giderek 2 metre uzunluğunda bayrak direği bıraktı.
13- Tahliye edilen trafik magandası duruşmaya katılmadı, ‘zorla getirme’ kararı çıktı
İstanbul’un Bakırköy ilçesinde kız arkadaşıyla tartışmasının ardından aracını yayaların üzerine süren 22 yaşındaki Görkem Sertaç Göçmen, tahliye edilmesinin ardından yapılan ilk duruşmaya katılmadı.
14- Lucca’da ‘tecavüz girişimi’ olduğu iddia edilen gün kameralar arızalıymış
İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki Bebek semtinde bulunan Lucca adlı mekandaki tecavüz girişimi iddiasıyla ilgili soruşturmada, olay sırasında tuvaletin girişini gösteren güvenlik kameralarının arızalı olduğu tespit edildi.
15- Yasadışı bahse aracılık iddiasıyla banka ve ödeme kuruluşlarına inceleme
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yasadışı bahis ve kumar oynatılan yapılara aracılık edilmesine sebebiyet verdiği iddiasıyla bazı banka ve elektronik ödeme kuruluşları hakkında inceleme başlattı.
16- Dış ticaret açığı 2019’da yüzde 44 azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre, dış ticaret açığı 2019 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 43.5 azalarak 55 milyar 126 milyon dolardan, 31 milyar 174 milyon dolara geriledi.
17- Kulüplere harcama limiti gelince transfer giderleri yüzde 20 azaldı
Süper Lig’de iki transfer döneminde kulüplerin bonservis ve kiralama giderleri bir önceki yıla göre yüzde 20 azaldı. 18 kulüp geçen sezon 90 milyon avro transfer harcaması yaparken, bu sezon tutar 72 milyon avroya düştü. Süper Lig’de ara transfer dönemi bugün sona eriyor.
18- Hindistan’da kızının doğum gününe davet ettiği 20 çocuğu rehin alan baba polis tarafından öldürüldü
Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinin Farukabad kentinde yaşayan bir adam, bir yaşındaki kızı için doğum günü partisi yapacağını duyurdu ve o gün eve giden 20 çocuğu rehin aldı.