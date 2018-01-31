Akşam Postası / 31 Ocak 2018

1- Vicdani reddin bedeli: 26 bin TL ceza, üç yıl hapis, medeni haklardan men

Artvinli vicdani retçi Şendoğan Yazıcı, ‘askere gitmediği’ gerekçesiyle yargılandığı davada yarın hâkim karşısına çıkacak. Hapis cezası alması ve askere gitmediği sürece medeni haklarından men edilmesi söz konusu olan Yazıcı, ceza alsa bile askere gitmeyecek; yani ceza infaz edilse bile ortadan kalkmayacak ‘suç’ için Yazıcı tekrar tekrar cezalandırılabilir.

2- Zeytin Dalı Harekatı’nda 12’nci gün…

3- Macron: ‘Zeytin Dalı’ işgal için bahane olmasın

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’nin Afrin’e yönelik düzenlediği ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın bir işgal için bahane olmaması gerektiğini söyledi.

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4- Sağlık alarmı: Doğu Karadeniz’de Zika taşıyıcısı sivrisinek tespit edildi

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) küresel çapta acil durum ilan ettiği Brezilya’daki Zika virüsü salgınına neden olan Aedes türü sivrisinek tespit edildi.

5- Ardında bir mektup bıraktı: Babamın tacizi, eşimin ihaneti, tutunacak dalım kalmadı

Antalya’nın Kepez ilçesinde 15 gün önce kendini asarak intihar eden Negihan G.’nin, yazdığı mektuba ulaşıldı. Mektuba göre 30 yaşındaki kadın, öz babası tarafından taciz edilmiş, kocasının da ihanetine uğramış.

6- ‘Büyükada Davası’nda tutuklu kalmadı: Af Örgütü Başkanı Kılıç’a tahliye

‘Büyükada toplantısı davası’nın tek tutuklu sanığı Uluslararası Af Örgütü Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç tahliye edildi.

7- İnce, imzaları alıp Kılıçdaroğlu’na gitti: Delegeye baskı yapmayın

CHP’nin 3-4 Şubat’ta yapılacak 36’ıncı olağan kurultayında genel başkanlığa aday olacağını açıklayan Yalova milletvekili Muharrem İnce, parti yönetiminin delegelere baskı yaptığı yönündeki iddiasını genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na ile yüz yüze görüşüp iletti.

8- Köpeğe tecavüz eden adama ev hapsi kararı: Yatırdım ama yapamadım

Kocaeli’de köpeğe tecavüz eden 82 yaşındaki adam ifadesinde, “Köpeği yatırdım ama yapamadım” dedi. N.C. hakkında kamu davası açılana kadar ev hapsi kararı verildi.

9- Alevilerin kutsal mekanı: SİT alanı Munzur Gözeleri yapılaşmaya açılıyor

Alevilik inancı açısından önemli bir yere sahip olan Munzur Gözeleri ile ilgili hazırlanan ve içinde amfi tiyatro, mangal istasyonu ve mesire alanının bulunduğu ‘Munzur Gözeleri Peyzaj Projesi’ Tunceli’deki kurumların tepkisini çekti.

10- ‘Çocuklar için Felsefe’: Genel kanının aksine çocuklar çok iyi tartışıyor

Çocuklara, ‘felsefe yapmayı’ öğreten ‘Çocuklar için Felsefe’ (P4C), çocukların duygusal, iletişimsel ve bilişsel becerilerinin gelişmesine katkı sağlayan bir öğretim metodu.

11- Ağrı’da PKK’lılarla çatışma: Bir er hayatını kaybetti

Ağrı’da PKK’lılarla çıkan çatışmada bir asker hayatını kaybetti.

12- Hedefler tutmamıştı: Avrasya Tüneli’nin tek yön geçişine zam

Avrasya Tüneli’nin geçiş ücretlerine zam geldi.

13- Üç ay tutuklu kalmıştı: ‘Örgüt üyeliği’yle suçlanan Prof. Dr. Gözaydın’a beraat

‘Terör örgütü üyeliği’yle suçlanan Prof. Dr. İştar Gözaydın beraat etti.