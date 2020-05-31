Akşam Postası / 31 Mayıs 2020

1- Bakan Koca: Yeni dalga beklemiyorum
“Yeni bir dalga beklemiyorum” diyen bakan şunları eklemeyi ihmal etmedi: “Dünyada bu salgın bitmedikçe Türkiye’de etkisini sıfırlamak kolay olmaz. Çünkü Türkiye Avrupa ile çok yakın ilişki içinde olan ülke.”
Profesör Tank: Simülasyonlarımıza göre ‘corona’ eylülde bitecek
‘Corona’ önlemleri | MEB: Açık öğretim sınavları 25-26 Temmuz’da yapılacak
‘Normalleşme’ sürecinde yeme-içme sektöründe alınacak önlemler…
THY ikramları kıstı: Çay, kahve ve ekonomi sınıfına içki servisi kalktı
Denizcilikte ‘normalleşme’ süreci: Tüm gemilerde yolcu taşımacılığı başladı
Bilim Kurulu üyesi: Açık havada düğün yapılabilir
2- Erdoğan: İkinci çeyrek sıkıntılı; sonrası aydınlık
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türkiye ilk çeyrekte sağladığı yüzde 4.5 oranındaki büyümeyle ayrıştı. Ülkemiz için ikinci çeyrek bir parça sıkıntılı gözükse de sonrası aydınlık” dedi.
3- SpaceX’in mekiği, Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlendi
Elon Musk tarafından kurulan SpaceX’in dün ABD’den havalanan ‘Crew Dragon’ isimli uzay mekiği, Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlendi. Böylece ilk kez özel sektörün ürettiği roketle Uzay’a insan gönderilmiş oldu.
4- Sözleşmeli öğretmen başvuruları yarın başlıyor: Atama sonuçları 1 Eylül’de
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli öğretmenlik için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin yarın başlayacağını duyurdu. Elektronik ortamda yapılan başvurular 12 Haziran’a kadar sürecek, atama sonuçları ise 1 Eylül’de açıklanacak.
5- ABD’de ‘Floyd’ protestoları cumartesi akşamı da hız kesmedi
ABD’nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu George Floyd’un hayatını kaybetmesi üzerine New York’tan Los Angeles’a ülkedeki birçok şehirde cumartesi gecesi de protestolar devam etti.
6- Savcılık, rapçi ‘Rota’nın gözaltına alındığını yalanladı
İstanbul başsavcılığı, ‘Rota’ ismiyle bilinen rapçi Bulut Alpman’nın gözaltına alındığına dair haberi yalanladı.
7- Yazar ve çevirmen Oruç Aruoba hayatını kaybetti
Akademisyen, yazar ve çevirmen Oruç Aruoba 72 yaşında yaşamını yitirdi.
8- İmamoğlu ‘Gezi’de hayatını kaybedenleri andı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Gezi Parkı eylemlerinin 7’nci yıl dönümü için mesaj paylaşarak yaşamını yitirenleri andı.
Kılıçdaroğlu, Nazım’dan dizeler eşliğinde Gezi’ye selam gönderdi
HDP’den ‘Gezi’ mesajı: O direnişi doğuran koşullar ve ortam değişmedi
9- Bakanlık: Finlandiya uyruklu 12 terörist sınırdışı edildi
İçişleri Bakanlığı, Finlandiya uyruklu 12 ‘yabancı terörist savaşçı’nın (YTS) ülkesine sınırdışı edildiğini açıkladı.