Akşam Postası / 31 Mayıs 2020

1- Bakan Koca: Yeni dalga beklemiyorum

“Yeni bir dalga beklemiyorum” diyen bakan şunları eklemeyi ihmal etmedi: “Dünyada bu salgın bitmedikçe Türkiye’de etkisini sıfırlamak kolay olmaz. Çünkü Türkiye Avrupa ile çok yakın ilişki içinde olan ülke.”

2- Erdoğan: İkinci çeyrek sıkıntılı; sonrası aydınlık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türkiye ilk çeyrekte sağladığı yüzde 4.5 oranındaki büyümeyle ayrıştı. Ülkemiz için ikinci çeyrek bir parça sıkıntılı gözükse de sonrası aydınlık” dedi.

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3- SpaceX’in mekiği, Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlendi

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX’in dün ABD’den havalanan ‘Crew Dragon’ isimli uzay mekiği, Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlendi. Böylece ilk kez özel sektörün ürettiği roketle Uzay’a insan gönderilmiş oldu.

4- Sözleşmeli öğretmen başvuruları yarın başlıyor: Atama sonuçları 1 Eylül’de

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli öğretmenlik için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin yarın başlayacağını duyurdu. Elektronik ortamda yapılan başvurular 12 Haziran’a kadar sürecek, atama sonuçları ise 1 Eylül’de açıklanacak.

5- ABD’de ‘Floyd’ protestoları cumartesi akşamı da hız kesmedi

ABD’nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu George Floyd’un hayatını kaybetmesi üzerine New York’tan Los Angeles’a ülkedeki birçok şehirde cumartesi gecesi de protestolar devam etti.

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6- Savcılık, rapçi ‘Rota’nın gözaltına alındığını yalanladı

İstanbul başsavcılığı, ‘Rota’ ismiyle bilinen rapçi Bulut Alpman’nın gözaltına alındığına dair haberi yalanladı.

7- Yazar ve çevirmen Oruç Aruoba hayatını kaybetti

Akademisyen, yazar ve çevirmen Oruç Aruoba 72 yaşında yaşamını yitirdi.

8- İmamoğlu ‘Gezi’de hayatını kaybedenleri andı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Gezi Parkı eylemlerinin 7’nci yıl dönümü için mesaj paylaşarak yaşamını yitirenleri andı.

9- Bakanlık: Finlandiya uyruklu 12 terörist sınırdışı edildi

İçişleri Bakanlığı, Finlandiya uyruklu 12 ‘yabancı terörist savaşçı’nın (YTS) ülkesine sınırdışı edildiğini açıkladı.