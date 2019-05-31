Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 31 Mayıs 2019

1- Başkanlık sistemi, bürokrata ‘bereket’ getirdi: Eskisinin beş katına koltuk ısıtmalı

Sağlık Bakanlığı’nın, ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’nin gelmesiyle birlikte üst düzey bürokratlara tahsis edilen makam araçlarını beş kat daha yüksel bedelli olacak şekilde yenilediği ortaya çıktı.

2- CHP seçim standına art arda iki saldırı

CHP’nin İstanbul’da Büyükçekmece sahilinde çadır şeklinde kurduğu seçim standı dün art arda iki saldırıya uğradı.

Reklam

3- Bakan Gül’den gazeteciye kelepçe çıkışı: Kabul edilemez, bu sıkıntıları aşacağız

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül gazeteci Kadri Gürsel’in kelepçelenerek birkaç saatliğine hapse götürülmesini eleştirirken, “Kişi kendisi gelmiş, kelepçeyi neden takıyorsunuz? O görüntü kabul edilir değil” dedi.

4- Pompeo: Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge kurma çabaları sürüyor

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: “Türkiye’ye terörist saldırıları riskini azaltmak için Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge kurma çabaları sürüyor” dedi.

5- Fransa’dan sonra Almanya da Suriye’de ‘güvenli bölge’ye askeri katkıya hazır

Alman Der Spiegel dergisi, Suriye’nin kuzeyinde ABD tarafından oluşturulması planlanan güvenli bölgeye Almanya’nın destek vereceğini öne sürdü.

Reklam

6- Hürriyet: ABD’den ek süre yok, Ankara S-400 kararını haziran ortasına kadar verecek

ABD’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi alımıyla ilgili karar vermesi için Türkiye’ye verdiği sürede değişiklik olmadığı, Ankara’nın haziran ortasına kadar karar vermesi gerektiği belirtildi.

7- Yeni askerlik tasarısı kışlada kalacak asker bulunamayınca ertelenmiş

TBMM’ye gelmesi beklenen yeni askerlik tasarısının bayram sonrasına ertelenmesinin nedeni ortaya çıktı. Düzenleme geçtikten sonra 6 ay daha kışlada kalmayı tercih eden asker sayısının beklenenden çok düşük olduğu belirtildi. Tasarı bu sürede yeniden değerlendirilecek.

8- Bir iyi bir kötü haber: Dış ticaret açığı yüzde 55 azaldı ama bu hep krizlerde oluyor

Türkiye’nin dış ticaret açığı nisanda yüzde 55.6 azalarak 2 milyar 982 milyon dolara geriledi. Bu, Türkiye’nin ticaretten para kazandığını işaret etmekle birlikte bu veriler daha önce kur krizlerinin yaşandığı dönemlerle örtüşüyor.

9- ‘FETÖ borsası’ sanığı elektronik kelepçeyle tutulduğu ev hapsinde öldürüldü

İzmir’de açılan ‘FETÖ borsası’ davasının sanıklarından eski AKP İzmir il başkan yardımcısı Ahmet Kurtuluş öldürüldü.

10- İçişleri, Tunceli belediye meclisinin ‘Dersim’ kararına soruşturma başlattı

Fotoğraf: DHA

İçişleri Bakanlığı, Tunceli belediye meclisinin, belediye tabelasında ilin isminin ‘Dersim’ olarak değiştirilmesi kararıyla ilgili soruşturma başlatarak müfettiş görevlendirdi.

11- UBER İstanbul’daki XL faaliyetini durdurdu

Uber, İstanbul’daki UberXL faaliyetlerini bugün itibariyle durdurduğunu bildirdi.

12- İsviçre’de rehine krizi: Üç kişi öldü

İsviçre’nin Zürih kentinde silahlı bir adam bir apartman dairesinde iki kadını rehin aldı. Rehine krizi 34 ve 38 yaşlarındaki kadınların ve onları rehin alan adamın ölümüyle sonuçlandı.

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...