Akşam Postası / 31 Mayıs 2019

1- Başkanlık sistemi, bürokrata ‘bereket’ getirdi: Eskisinin beş katına koltuk ısıtmalı

Sağlık Bakanlığı’nın, ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’nin gelmesiyle birlikte üst düzey bürokratlara tahsis edilen makam araçlarını beş kat daha yüksel bedelli olacak şekilde yenilediği ortaya çıktı.

2- CHP seçim standına art arda iki saldırı

CHP’nin İstanbul’da Büyükçekmece sahilinde çadır şeklinde kurduğu seçim standı dün art arda iki saldırıya uğradı.

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3- Bakan Gül’den gazeteciye kelepçe çıkışı: Kabul edilemez, bu sıkıntıları aşacağız

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül gazeteci Kadri Gürsel’in kelepçelenerek birkaç saatliğine hapse götürülmesini eleştirirken, “Kişi kendisi gelmiş, kelepçeyi neden takıyorsunuz? O görüntü kabul edilir değil” dedi.

4- Pompeo: Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge kurma çabaları sürüyor

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: “Türkiye’ye terörist saldırıları riskini azaltmak için Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge kurma çabaları sürüyor” dedi.

5- Fransa’dan sonra Almanya da Suriye’de ‘güvenli bölge’ye askeri katkıya hazır

Alman Der Spiegel dergisi, Suriye’nin kuzeyinde ABD tarafından oluşturulması planlanan güvenli bölgeye Almanya’nın destek vereceğini öne sürdü.

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6- Hürriyet: ABD’den ek süre yok, Ankara S-400 kararını haziran ortasına kadar verecek

ABD’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi alımıyla ilgili karar vermesi için Türkiye’ye verdiği sürede değişiklik olmadığı, Ankara’nın haziran ortasına kadar karar vermesi gerektiği belirtildi.

7- Yeni askerlik tasarısı kışlada kalacak asker bulunamayınca ertelenmiş

TBMM’ye gelmesi beklenen yeni askerlik tasarısının bayram sonrasına ertelenmesinin nedeni ortaya çıktı. Düzenleme geçtikten sonra 6 ay daha kışlada kalmayı tercih eden asker sayısının beklenenden çok düşük olduğu belirtildi. Tasarı bu sürede yeniden değerlendirilecek.

8- Bir iyi bir kötü haber: Dış ticaret açığı yüzde 55 azaldı ama bu hep krizlerde oluyor

Türkiye’nin dış ticaret açığı nisanda yüzde 55.6 azalarak 2 milyar 982 milyon dolara geriledi. Bu, Türkiye’nin ticaretten para kazandığını işaret etmekle birlikte bu veriler daha önce kur krizlerinin yaşandığı dönemlerle örtüşüyor.

9- ‘FETÖ borsası’ sanığı elektronik kelepçeyle tutulduğu ev hapsinde öldürüldü

İzmir’de açılan ‘FETÖ borsası’ davasının sanıklarından eski AKP İzmir il başkan yardımcısı Ahmet Kurtuluş öldürüldü.

10- İçişleri, Tunceli belediye meclisinin ‘Dersim’ kararına soruşturma başlattı

Fotoğraf: DHA

İçişleri Bakanlığı, Tunceli belediye meclisinin, belediye tabelasında ilin isminin ‘Dersim’ olarak değiştirilmesi kararıyla ilgili soruşturma başlatarak müfettiş görevlendirdi.

11- UBER İstanbul’daki XL faaliyetini durdurdu

Uber, İstanbul’daki UberXL faaliyetlerini bugün itibariyle durdurduğunu bildirdi.

12- İsviçre’de rehine krizi: Üç kişi öldü

İsviçre’nin Zürih kentinde silahlı bir adam bir apartman dairesinde iki kadını rehin aldı. Rehine krizi 34 ve 38 yaşlarındaki kadınların ve onları rehin alan adamın ölümüyle sonuçlandı.