Akşam Postası / 31 Mayıs 2018

1- CHP’nin seçim yasasına itirazını AYM reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’nin seçime ilişkin bazı hükümlerin iptali istemini reddetti.

2- YSK, 24 Haziran için kesin listeyi açıkladı: Kim var kim yok?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 27’nci dönem Meclis’ine girmek için yarışacak vekil adaylarının kesin listesini açıkladı.

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3- Demirtaş elindeki anketi paylaştı: HDP ‘baraj sınırı’nda, yüzde 50’yi bulan yok

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, ellerindeki ankete göre cumhurbaşkanı seçiminde hiçbir adayın yüzde 50’yi bulmadığını, HDP’nin ise ‘baraj sınırı’nda göründüğünü söyledi.

4- AKP’li yönetici anket paylaştı: İnce, CHP’den 3 puan daha fazla alacak

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin CHP’den 3 puan daha fazla alacağını söyledi.

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5- Seçmeninden Albayrak’a: Erdoğan ‘Ay’a dört şeritli yol yapacağım’ dese inanırız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak kendisiyle konuşan bir AKP seçmeninin “Valla Ak Parti’ye o kadar güveniyoruz ki sayın bakanım. Cumhurbaşkanımız çıksa, şuradan Ay’a kadar dört şeritli yol yapacağım dese, vallahi inanırız” dediğini aktardı.

6- CHP’nin elindeki son rakamlar: Muhalefet 320 vekil çıkarıyor, ikinci tur kesin

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, muhalefetin 320 milletvekili çıkararak Meclis çoğunluğunu alacağını, cumhurbaşkanlığı seçiminin de ikinci tura kalacağını söyledi.

7- Kuzey Irak’ta PKK’lılarla çatışma: Üç asker hayatını kaybetti

Irak’ın kuzeyinde PKK’lılarla çıkan çatışmada üç asker hayatını kaybetti.

8- Bakan Gül’le ‘Gülen’in iade belgelerini’ konuşan CHP: İddialarımız güçleniyor

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Fethullah Gülen’in iade belgelerinin incelenmesi talebinde ısrarlı olduklarını belirterek, “Bu talebin yerine getirilmiyor olmasının, iadenin usulüne uygun olmadığı yönündeki iddialarımızı güçlendirdiğini de kamuoyunun takdirine sunuyoruz” dedi.

9- Bozdağ’dan İnce’nin eğitim vaadine: İmam hatip ortaokullarını kapatmak istiyor

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, imam hatiplerin orta kısımlarını kapatmayı amaçladığını söyledi.

10- İnce’yle birlikte Yunanistan’a gitmek isteyen heyete geçiş izni verilmedi

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yle birlikte Türklerin yoğun yaşadığı Gümülcine’ye gitmek isteyen CHP heyeti ve gazetecilere Yunanistan’a giriş izni verilmedi.

11- Akşener, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu’nu toplantıya çağırdı: Yol haritası yapalım

Cumhurbaşkanı adayı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin de içinde bulunduğu ‘millet ittifakı’nda yer alan partilerin liderlerini 24 Haziran seçimleri öncesi ‘parlamenter sisteme dönüş’ gündemli toplantıya çağırdı.

12- Seçim bürosu değil ibadet yeri: AKP camide iftar düzenledi

Konya’nın Akşehir ilçesinde seçim çalışmaları yürüten AKP bölge teşkilatları bir camide iftar düzenledi.

13- Dış ticaret açığı ilk dört ayda yüzde 56 arttı: 27.4 milyar dolar

Dış ticaret açığı nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35.6 artarak 6.69 milyar dolara yükseldi.

14- 2018’de Türkiye’ye en çok İranlılar geldi: Turist sayısı yüzde 32.5 arttı

Türkiye’yi bu yılın ilk dört ayında ziyaret eden turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32.5 arttı. İlk dört ay itibariyle en çok ziyaretçi İran’dan geldi. Nisanda ise en çok Ruslar Türkiye’ye ilgi gösterdi.

15- AKM artık yok!

Taksim Meydanı’nda bulunan Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) yıkımı tamamlandı.

16- Kars’ta sahurda yediği tavuktan zehirlenen iki işçi hayatını kaybetti

Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki baraj inşaatında çalışan işçiler sahurda yedikleri tavuktan zehirlendi. İki işçi hayatını kaybetti, 200’e yakın işçi Kars ve Erzurum’daki hastanelere kaldırıldı.

17- Prim affında son durum: SGK borçlarını taksitlendirme esasları belirlendi

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yükümlülüklerini süresinde yerine getirmiş ancak son bir yıl içinde borçlarını ödeyememiş uyumlu prim borçlularının borçlarını taksitlendirerek ödeyebilmesine ilişkin esaslar belirlendi.

18- Kilis’te 20 binden fazla Suriyeli bayram için memleketine gitti

Kilis’te şimdiye dek 20 binden fazla mülteci, Ramazan Bayramı’nı ülkesinde geçirmek için Suriye’ye gitti.

19- ‘Kudüs açılışı’ndan sonra Ankara’ya çağrılan Washington büyükelçisi ABD’ye dönüyor

Türkiye’nin, ABD’nin İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımasının ardından istişareler için Ankara’ya çağırdığı Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç bugün Washington’a dönüyor.

20- PKK yöneticisinin taziyesine katılan HDP’li Yıldırım’a ‘propaganda’dan fezleke

HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım hakkında bir PKK’lının taziyesine katıldığı gerekçesiyle ‘terör örgütü propagandası’ suçlamasıyla fezleke hazırlandı.

21- Turkuvaz’a satılan D&R’da ‘sansür’: Bazı kitaplar alınmıyor, bazıları depoya çekildi

Doğan Grubu’nun iktidara yakın Turkuvaz Grubu’na sattığı D&R mağazalarında bazı kitapların kaldırıldığı öne sürüldü.

22- Dünya Sağlık Örgütü: Sigara kaynaklı erken ölümlerin üçte biri pasif içicilikten

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), sigara içenlerin azaldığını, ancak 2025 yılına kadar sigara tüketimini önemli ölçüde azaltma hedefine sadece her sekiz ülkeden birinin yaklaştığını açıkladı.

23- Esad’ın gözü Kürt bölgesinde: Gerekirse güç kullanarak alacağız

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Suriye’de ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) elindeki bölgeleri geri alacaklarını söyledi ve ülkesindeki Amerikan güçlerinin Irak’tan ders alarak Suriye’den çıkmasını istedi.

24- Türkmen polisi alarmda: Cumhurbaşkanı fotoğrafı olan gazete tuvalet kağıdı olmasın

Türkmenistan polisi, Cumhurbaşkanı Kurbangül Berdimuhammedov’un fotoğraflarının bulunduğu gazetelerin tuvalet kağıdı olarak kullanılmasını engellemek için önlem almaya başladı.