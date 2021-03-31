Akşam Postası / 31 Mart 2021

1. ‘Kısa çalışma’da son gün: Yüz binlerce çalışan ücretsiz izne gönderilebilir
Kısa çalışma ödeneğinin işverenlerden gelen uzatma çağrısına karşın bugün sonlanması, yüz binlerce çalışanı geçim sıkıntısına sokabilir.
2. Bahçeli çıtayı iyice yükseltti: HDP gibi AYM de kapatılmalı!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP’nin kapatılması için hazırlanan iddianameyi iade eden Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) de kapatılması gerektiğini söyledi.
3. BionTech aşıları bakanlığın deposunda: Eksi 80 derecede saklanıyor
Sağlık Bakanlığı, 2.8 milyon doz BionTech Covid-19 aşısının eski 80 derecelik depoya yerleştirildiğini bildirdi.
Akşener: Milletimiz ‘Aşı nerede’ diyor, gökyüzüne bakıp ıslık çalıyorsunuz
AYM, HDP iddianamesini iade etti
Kira, gelir kaybı ve ciro kaybı desteğinde başvuru süresi uzatıldı
Türkiye ilk 10’da: Grafiklerle dünyada ‘corona’ tablosu
DSÖ’nün aday listesinde: Yerli aşıda insan deneyleri başladı
BioNTech aşısı 12-15 yaşta da etkili: Daha yüksek seviyede antikor oluştu
Brezilya’da ‘corona’ varyantı sonrası 20’li yaşlardaki ölümlerde korkutan artış
4. Meclis başkanlığı, EYT kayıtlarını paylaşmadı; çelişkili gerekçe sundu
TBMM başkanlığı, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hakkında verilen önerge ve kanun teklifleriyle ilgili kayıtları paylaşmadı. Başkanlık, ‘konu bazlı istatistik tutulmaması’nı gerekçe gösterse de daha önce farklı konularda kayıtlar paylaşılmıştı.
5. İkinci el araçta yeni vergi yolda
İkinci el araçların noterdeki alım satım işlemlerinde binde 5 oranında vergi uygulanması planlanıyor.
6. Ağbal 130 milyar doları araştırmış, gitmesinde Saray’daki ‘hizip’ etkili olmuş
Naci Ağbal’ın Merkez Bankası (MB) başkanlığı görevine atandıktan sadece dört ay sonra görevden alınmasında AKP ve cumhurbaşkanlığı içindeki ‘hizipler’ rol oynarken, iki gün önce yaptığı son faiz artırımı ‘bardağı taşıran son damla’ymış.
Ağbal kararını duyan kripto paraya koşmuş: Dört kat hacim
Goldman Sachs, Türkiye tahminlerini değiştirdi
Hazine nisan-haziranda 130.8 milyar liralık borçlanma öngördü
7. AYM’den Gergerlioğlu’nun başvurusuna ret
Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu yetkisizlik gerekçesiyle reddetti.
Gergerlioğlu: Kağıt üstünde düşürülmüş olsa da hala bu halkın vekiliyim
8. Çoğunluk İstanbul Sözleşmesi’ni geri istiyor
MetroPOLL Araştırma şirketinin anketine göre toplumun yarısından fazlası, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını onaylamıyor.
9. Boğaziçili’nde hocalardan 63’üncü eylem
‘Kayyım rektör’ Prof. Dr. Melih Bulu’yu protesto etmeyi sürdüren Boğaziçili akademisyenler bir kez daha rektörlük binasına sırtını dönüp alkış tuttu.
10. İBB, Kur’an ve elyazmaları satın aldı: Minimum 1 milyon 246 bin lira
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu müzayededen, ‘paha biçilmez dokuz Kur’an-ı Kerim ve elyazmaları‘ satın alındığını duyurdu.
11. Araştırma: Ölçülü içki içenlerin ‘gözü aydın’
Haftada 14 birim içki, özellikle kırmızı şara içenlerin, katarakt olma ihtimalini daha düşük olduğu ortaya kondu.