Akşam Postası / 31 Mart 2021

1. ‘Kısa çalışma’da son gün: Yüz binlerce çalışan ücretsiz izne gönderilebilir

Kısa çalışma ödeneğinin işverenlerden gelen uzatma çağrısına karşın bugün sonlanması, yüz binlerce çalışanı geçim sıkıntısına sokabilir.

2. Bahçeli çıtayı iyice yükseltti: HDP gibi AYM de kapatılmalı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP’nin kapatılması için hazırlanan iddianameyi iade eden Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) de kapatılması gerektiğini söyledi.

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3. BionTech aşıları bakanlığın deposunda: Eksi 80 derecede saklanıyor

Sağlık Bakanlığı, 2.8 milyon doz BionTech Covid-19 aşısının eski 80 derecelik depoya yerleştirildiğini bildirdi.

4. Meclis başkanlığı, EYT kayıtlarını paylaşmadı; çelişkili gerekçe sundu

TBMM başkanlığı, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hakkında verilen önerge ve kanun teklifleriyle ilgili kayıtları paylaşmadı. Başkanlık, ‘konu bazlı istatistik tutulmaması’nı gerekçe gösterse de daha önce farklı konularda kayıtlar paylaşılmıştı.

5. İkinci el araçta yeni vergi yolda

İkinci el araçların noterdeki alım satım işlemlerinde binde 5 oranında vergi uygulanması planlanıyor.

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6. Ağbal 130 milyar doları araştırmış, gitmesinde Saray’daki ‘hizip’ etkili olmuş

Naci Ağbal’ın Merkez Bankası (MB) başkanlığı görevine atandıktan sadece dört ay sonra görevden alınmasında AKP ve cumhurbaşkanlığı içindeki ‘hizipler’ rol oynarken, iki gün önce yaptığı son faiz artırımı ‘bardağı taşıran son damla’ymış.

7. AYM’den Gergerlioğlu’nun başvurusuna ret

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu yetkisizlik gerekçesiyle reddetti.

8. Çoğunluk İstanbul Sözleşmesi’ni geri istiyor

MetroPOLL Araştırma şirketinin anketine göre toplumun yarısından fazlası, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını onaylamıyor.

9. Boğaziçili’nde hocalardan 63’üncü eylem

‘Kayyım rektör’ Prof. Dr. Melih Bulu’yu protesto etmeyi sürdüren Boğaziçili akademisyenler bir kez daha rektörlük binasına sırtını dönüp alkış tuttu.

10. İBB, Kur’an ve elyazmaları satın aldı: Minimum 1 milyon 246 bin lira

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu müzayededen, ‘paha biçilmez dokuz Kur’an-ı Kerim ve elyazmaları‘ satın alındığını duyurdu.

11. Araştırma: Ölçülü içki içenlerin ‘gözü aydın’

Haftada 14 birim içki, özellikle kırmızı şara içenlerin, katarakt olma ihtimalini daha düşük olduğu ortaya kondu.