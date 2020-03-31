Akşam Postası / 31 Mart 2020

1- Yeni infaz düzenlemesi: Cezaevlerinden 90 bin kişi çıkacak
AKP ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan’ın açıkladığı yeni düzenlemeden 90 bin kişinin yararlanacak. Düzenlemede cinsel suçlar, uyuşturucu suçları, kadına şiddet ve adam öldürme suçları kapsam dışı tutuldu.
Adalet bakanı: Adliyelerde sirkülasyon yüzde 95’ten fazla azaldı
2- Soylu, ‘Belediyeler bağış toplayamaz’ dedi, İmamoğlu oralı olmadı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 81 ilin valilerine gönderdiği genelgede, belediyelerin valiliklerden izin almadan yardım kampanyası düzenleyemeyeceği, düzenleyenler hakkında soruşturma başlatılacağı belirtildi. Genelgeye ilk itiraz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan geldi: “Süreç İstanbulluların dayanışmasıyla büyüyecek.”
Soylu’dan yeni uygulama: Bir ilden diğerine gidenler evde karantinaya alınacak
Polis ve bekçinin zorlu ‘corona’ mesaisi: Kol kola gezen ayrılıyor, kuyrukta bekleyene ‘sosyal mesafe ayarı’ veriliyor
Esenyurt’ta minibüslere ‘corona’ denetimi: Yarı kapasitede yolcu taşımayanlara 392 lira ceza
Yetkisi olmadığı halde ‘corona’ testi yapanlara ceza
3- ‘Merkez’den ‘corona’ya ek önlemler: ‘Reeskont’ta faize 150 baz puan indirim
Merkez Bankası, Covid-19 salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla aldığı önlemlere yenilerini ekledi.
Kamu bankalarından, 10 bin liraya kadar altı ay ödemesiz ‘corona kredisi’
Şubatta ithalat ve ihracat azaldı; dış ticaret açığı geçen seneye göre yüzde 72 arttı
4- Terim’den sonra Albayrak da taburcu oldu
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, corona virüsü tedavisine evde devam edileceğini açıkladı.
5- Fitch müdürü: Türkiye ekonomisinde ikinci çeyrekte sert daralma olacak
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in müdürlerinden ve Türkiye başanalisti Douglas Winslow, “Türkiye’de (corona virüsüne karşı) tecrit önlemleri göz önüne alındığında ikinci çeyrekte sert daralma olacağı açık” dedi.
BM: Gelişmekte olan ülke ekonomileri ‘muazzam darbe’ yiyecek
6- Sendikalardan çağrı: En az 15 gün üretim durdurulsun; işten çıkarma yasaklansın
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) salgın ile mücadele döneminde işverenin iş sözleşmesini fesih imkanının askıya alınması çağrısı yaptı.
Ford Otosan üretime verdiği arayı uzattı
Arçelik, Pakistan, Bangladeş, Güney Afrika ve Rusya’da faaliyetlerine ara verdi
Markalar Derneği: Mağazalar kira ödeyemeyecek, bütçe çalışanlara ayrıldı
Türkiye’de ‘çalışan çocuk’ sayısı 720 bin
TTB: Emekli ikramiyesi virüsü yayabilir, evde ödenmeli
7- İyileşmiş hastanın kanıyla ‘corona’ tedavisi Türkiye’de de başlıyor
Yeni tip corona virüsü salgınıyla mücadelede iyileşmiş hastalardan alınacak plazma kan ürünü ile kritik durumda olan hastaların tedavisine başlanacak.
Prof. Dr. Kılıçaslan: Veriler İtalya, İspanya gibi olmaya doğru gittiğimizi gösteriyor
8- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bin lira destek ödemesine yarın başlıyor
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca 2 milyon 111 haneyi kapsayan bin liralık nakdi destek ödemesine yarın başlanıyor.
9- Polisten uyuşturuculu ‘Evde kal’ mesajı
Narkotik ekipleri İstanbul’da yapılan bir operasyonda el konulan uyuşturucuyu, ‘Evde kal’ yazarak sergiledi.
‘Avcı Kız’ iddianamesi: Tuzağa düşürüp pavyonda fahiş hesap ödeten çete lideri ve adamlarına 1605’er yıl hapis istendi
‘Adın cinayete karıştı’ denip 250 bin liralık altını alındı
10- Twitter ve Facebook, Brezilya va Venezüela liderlerinin ‘yanıltıcı corona mesajları’nı sildi
Normal şartlarda dünya liderlerinin paylaşımlarına ‘dokunmayan’ Twitter ve Facebook, salgın nedeniyle tutum değiştirdi. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve Venezüela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun ‘corona’yla ilgili yanlış bilgi içeren paylaşımları silindi.