Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 31 Mart 2020

1- Yeni infaz düzenlemesi: Cezaevlerinden 90 bin kişi çıkacak

AKP ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan’ın açıkladığı yeni düzenlemeden 90 bin kişinin yararlanacak. Düzenlemede cinsel suçlar, uyuşturucu suçları, kadına şiddet ve adam öldürme suçları kapsam dışı tutuldu.

Adalet bakanı: Adliyelerde sirkülasyon yüzde 95’ten fazla azaldı

2- Soylu, ‘Belediyeler bağış toplayamaz’ dedi, İmamoğlu oralı olmadı

Fotoğraf: DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 81 ilin valilerine gönderdiği genelgede, belediyelerin valiliklerden izin almadan yardım kampanyası düzenleyemeyeceği, düzenleyenler hakkında soruşturma başlatılacağı belirtildi. Genelgeye ilk itiraz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan geldi: “Süreç İstanbulluların dayanışmasıyla büyüyecek.”

Reklam

Soylu’dan yeni uygulama: Bir ilden diğerine gidenler evde karantinaya alınacak

Polis ve bekçinin zorlu ‘corona’ mesaisi: Kol kola gezen ayrılıyor, kuyrukta bekleyene ‘sosyal mesafe ayarı’ veriliyor

Esenyurt’ta minibüslere ‘corona’ denetimi: Yarı kapasitede yolcu taşımayanlara 392 lira ceza

Yetkisi olmadığı halde ‘corona’ testi yapanlara ceza

3- ‘Merkez’den ‘corona’ya ek önlemler: ‘Reeskont’ta faize 150 baz puan indirim

Fotoğraf: Reuters

Merkez Bankası, Covid-19 salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla aldığı önlemlere yenilerini ekledi.

Kamu bankalarından, 10 bin liraya kadar altı ay ödemesiz ‘corona kredisi’

Şubatta ithalat ve ihracat azaldı; dış ticaret açığı geçen seneye göre yüzde 72 arttı

4- Terim’den sonra Albayrak da taburcu oldu

Fotoğraf: DHA

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, corona virüsü tedavisine evde devam edileceğini açıkladı.

5- Fitch müdürü: Türkiye ekonomisinde ikinci çeyrekte sert daralma olacak

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in müdürlerinden ve Türkiye başanalisti Douglas Winslow, “Türkiye’de (corona virüsüne karşı) tecrit önlemleri göz önüne alındığında ikinci çeyrekte sert daralma olacağı açık” dedi.

Reklam

BM: Gelişmekte olan ülke ekonomileri ‘muazzam darbe’ yiyecek

6- Sendikalardan çağrı: En az 15 gün üretim durdurulsun; işten çıkarma yasaklansın

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) salgın ile mücadele döneminde işverenin iş sözleşmesini fesih imkanının askıya alınması çağrısı yaptı.

Ford Otosan üretime verdiği arayı uzattı

Arçelik, Pakistan, Bangladeş, Güney Afrika ve Rusya’da faaliyetlerine ara verdi

Markalar Derneği: Mağazalar kira ödeyemeyecek, bütçe çalışanlara ayrıldı

Türkiye’de ‘çalışan çocuk’ sayısı 720 bin

TTB: Emekli ikramiyesi virüsü yayabilir, evde ödenmeli

7- İyileşmiş hastanın kanıyla ‘corona’ tedavisi Türkiye’de de başlıyor

Fotoğraf: Reuters

Yeni tip corona virüsü salgınıyla mücadelede iyileşmiş hastalardan alınacak plazma kan ürünü ile kritik durumda olan hastaların tedavisine başlanacak. 

Prof. Dr. Kılıçaslan: Veriler İtalya, İspanya gibi olmaya doğru gittiğimizi gösteriyor

8- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bin lira destek ödemesine yarın başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca 2 milyon 111 haneyi kapsayan bin liralık nakdi destek ödemesine yarın başlanıyor.

9- Polisten uyuşturuculu ‘Evde kal’ mesajı

Fotoğraf: Twitter

Narkotik ekipleri İstanbul’da yapılan bir operasyonda el konulan uyuşturucuyu, ‘Evde kal’ yazarak sergiledi.

‘Avcı Kız’ iddianamesi: Tuzağa düşürüp pavyonda fahiş hesap ödeten çete lideri ve adamlarına 1605’er yıl hapis istendi

‘Adın cinayete karıştı’ denip 250 bin liralık altını alındı

10- Twitter ve Facebook, Brezilya va Venezüela liderlerinin ‘yanıltıcı corona mesajları’nı sildi

Normal şartlarda dünya liderlerinin paylaşımlarına ‘dokunmayan’ Twitter ve Facebook, salgın nedeniyle tutum değiştirdi. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve Venezüela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun ‘corona’yla ilgili yanlış bilgi içeren paylaşımları silindi.

Fransa sağlık bakanı: Ülkedeki ‘corona’ salgınının kaynağı bir kilise ayini

İtalya’dan Almanya’ya çağrı: Savaş sonrası size yardım edilmişti; şimdi sıra bizde

SON HABERLER

Yetkisi olmadığı halde ‘corona’ testi yapanlara ceza

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (HSGM) ülke genelinde 44 ilde 73 merkezin ‘Kovid-19 Tanı Laboratuvarı’ olarak yetkilendirildiği, yetkisi olmadığı halde tanı testlerini çalıştığı tespit edilen merkezler hakkında yasal inceleme ve cezai işlem başlatılacağını duyurdu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...