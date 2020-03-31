Akşam Postası / 31 Mart 2020

1- Yeni infaz düzenlemesi: Cezaevlerinden 90 bin kişi çıkacak

AKP ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan’ın açıkladığı yeni düzenlemeden 90 bin kişinin yararlanacak. Düzenlemede cinsel suçlar, uyuşturucu suçları, kadına şiddet ve adam öldürme suçları kapsam dışı tutuldu.

2- Soylu, ‘Belediyeler bağış toplayamaz’ dedi, İmamoğlu oralı olmadı

Fotoğraf: DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 81 ilin valilerine gönderdiği genelgede, belediyelerin valiliklerden izin almadan yardım kampanyası düzenleyemeyeceği, düzenleyenler hakkında soruşturma başlatılacağı belirtildi. Genelgeye ilk itiraz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan geldi: “Süreç İstanbulluların dayanışmasıyla büyüyecek.”

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3- ‘Merkez’den ‘corona’ya ek önlemler: ‘Reeskont’ta faize 150 baz puan indirim

Fotoğraf: Reuters

Merkez Bankası, Covid-19 salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla aldığı önlemlere yenilerini ekledi.

4- Terim’den sonra Albayrak da taburcu oldu

Fotoğraf: DHA

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, corona virüsü tedavisine evde devam edileceğini açıkladı.

5- Fitch müdürü: Türkiye ekonomisinde ikinci çeyrekte sert daralma olacak

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in müdürlerinden ve Türkiye başanalisti Douglas Winslow, “Türkiye’de (corona virüsüne karşı) tecrit önlemleri göz önüne alındığında ikinci çeyrekte sert daralma olacağı açık” dedi.

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6- Sendikalardan çağrı: En az 15 gün üretim durdurulsun; işten çıkarma yasaklansın

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) salgın ile mücadele döneminde işverenin iş sözleşmesini fesih imkanının askıya alınması çağrısı yaptı.

7- İyileşmiş hastanın kanıyla ‘corona’ tedavisi Türkiye’de de başlıyor

Fotoğraf: Reuters

Yeni tip corona virüsü salgınıyla mücadelede iyileşmiş hastalardan alınacak plazma kan ürünü ile kritik durumda olan hastaların tedavisine başlanacak.

8- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bin lira destek ödemesine yarın başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca 2 milyon 111 haneyi kapsayan bin liralık nakdi destek ödemesine yarın başlanıyor.

9- Polisten uyuşturuculu ‘Evde kal’ mesajı

Fotoğraf: Twitter

Narkotik ekipleri İstanbul’da yapılan bir operasyonda el konulan uyuşturucuyu, ‘Evde kal’ yazarak sergiledi.

10- Twitter ve Facebook, Brezilya va Venezüela liderlerinin ‘yanıltıcı corona mesajları’nı sildi

Normal şartlarda dünya liderlerinin paylaşımlarına ‘dokunmayan’ Twitter ve Facebook, salgın nedeniyle tutum değiştirdi. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve Venezüela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun ‘corona’yla ilgili yanlış bilgi içeren paylaşımları silindi.