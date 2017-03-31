Akşam Postası / 31 Mart 2017

1- Metropoll anketi: Yurttaşların Erdoğan’a verdiği destek yüzde 48.7

Kamuoyu araştırma şirketi Metropoll, referanduma iki hafta kala yurttaşların siyasilere verdiği desteğe ilişkin anketini yayınladı.

2- Reuters analizi: ‘Evet’ ve ‘Hayır’ farkı çok az, hiçbir ankette yüzde 60 oranı yok

Reuters’ta yer alan bir analize göre ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumunda ‘Evet’ ve ‘Hayır’ oyları arasında çok az fark bulunurken, hiçbir ankette yüzde 60 gibi bir oranın bulunmadığı belirtildi.

3- Oyuncu Halit Akçatepe hayatını kaybetti

Oyuncu Halit Akçatepe 79 yaşında yaşamını yitirdi.

4- Artık üçü bir arada…

‘Hababam Sınıfı’, ‘Canım Kardeşim’, ‘Oh Olsun’, ‘Süt Kardeşler’, ‘Köyden İndim Şehire’… Türk sinemasının hafızalara kazınan, hiç eskimeyen filmlerinin unutulmaz kahramanlarına hayat veren oyunculardan Halit Akçatepe aramızdan ayrıldı.

5- ‘FETÖ’nün medya ayağı’ davasında, Atilla Taş dahil 21 isme tahliye

Gülen Cemaati’nin medya ayağına yönelik müzisyen Atilla Taş dahil 28 şüpheli hakkında ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 15’er yıla kadar hapis cezası istenen davada 13 sanık hakkında tahliye kararı verildi.

6- Bharara’dan kendisini ‘FETÖ’cü ilan eden Çavuşoğlu’na: Aptalca propaganda

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi İran asıllı işadamı Rıza Sarraf’ı tutuklatan Amerikalı eski başsavcı Preet Bharara, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun kendisini ‘FETÖ’cü ilan etmesini ‘aptalca propaganda’ diye niteledi.

7- ‘Türkiye yararına’ lobicilik yapan Trump’ın eski danışmanı ‘koruma’ karşılığı konuşabilir

Rusya ve Türkiye’yle ilişkileriyle gündemdeki ABD Başkanı Donald Trump’ın eski danışmanı Michael Flynn ‘konuşabilir.’

8- İddia: Trump’ın eski danışmanı Türkiye adına suç işlemiş olabilir

Danışmanlığını yaptığı ABD Başkanı Donald Trump’ın kampanyası sırasında Rusya’yla kurduğu ilişkiler açığa çıkınca istifa eden Michael Flynn’in Türkiye’yle bağlantısı da ABD basınının yakın markajında.

9- Financial Times: Ankara, Tillerson’ın ziyaretini ‘hayal kırıklığı’ olarak niteledi

Britanya’nın köklü gazetelerinden Financial Times, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Ankara ziyaretini değerlendiren bir analiz yayınladı.

10- Açlık grevine başlayan Demirtaş: Bakanlığa sorumluluğunu hatırlatıyoruz

Edirne Cezaevi’nde aynı koğuşta kaldığı HDP’li vekil Abdullah Zeydan’la birlikte açlık grevine başlayan HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, kendileri için bir talepleri olmadığını, bakanlığa sorumluluklarını hatırlatmak istediklerini söyledi.

11- ‘Erken seçim’i yanıtsız bırakan Kurtulmuş: Yeni sisteme 2019’dan önce geçilebilir

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, referandumun ardından ‘partili cumhurbaşkanlığı’na daha önce söylendiği gibi 2019’da değil, daha önce geçilebileceğini söyledi.

12- Beşi cezaevinde: Türkiye kadın vekil sıralamasında 186 ülke arasında 132’nci

Türkiye kadın milletvekili sıralamasında 82 kadın vekille 186 ülke arasında 132’nci sırada yer aldı.

13- HDP’li Önder, ‘Hayır’cı MHP’lilerin ‘yanında’: Bu ülke bu anayasayla bölünür

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, ‘Hayır’ diyeceğini açıklayan MHP’li muhaliflere katıldığını belirterek, “Bu ülke bu anayasayla bölünür” dedi.

14- HDP’li Sancar: ‘Hayır’ da çıksa ‘Evet’ de çıksa MHP ve AKP’deki çatırdama hızlanacak

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, 16 Nisan’da yapılacak ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumundan ne sonuç çıkarsa çıksın ‘Evet’ için çalışan MHP ve AKP içindeki ‘çatırdama’nın hızlanacağını söyledi.

15- Akıncı Üssü iddianamesi hazır: Bir numaralı şüpheli Gülen, iki numara Adil Öksüz

Darbe girişimi esnasında Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin iddianame hazırlandı.

16- İddianameden: Adil Öksüz’den en son sinyal 19 Temmuz’da Sakarya’da alınmış

Darbe girişimi esnasında Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin hazırlanan iddianamede, firari isim Adil Öksüz’ün telefonundan en son sinyalin 19 Temmuz’da saat 12.43’te Sakarya’dan geldiği belirtildi.

17- ABD’nin ‘Öksüz izahı’ Bozdağ’ı ikna etmedi: Elçilik vizesini iptal ettiği kaç kişiyi aradı?

ABD’nin darbe girişiminin firari ismi Adil Öksüz’le ilgili açıklaması Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı tatmin etmedi.

18- Valilik, Ermeni din adamlarıyla görüştü: ‘Patrik seçimi 16 Nisan sonrasına kalsın’

Ermeni Kilisesi’nde patrik seçimini faks çekerek durduran İstanbul valiliği gelen randevu talebine bugün yanıt verdi ve Vali Yardımcısı Aziz Mercan Ermeni din adamlarıyla görüştü.

19- Senaristler ‘günlük hayat ritminde akan’ dizi sürelerine ‘isyan etti’: Mutsuzuz, yazmıyoruz!

Sektörün en önemli sorunlarından uzun dizi sürelerine ‘isyan’ eden Senaryo Yazarları Derneği (Sen-Der), senaristlerin 60 dakikalık bölümler yazmak üzere örgütlendiğini açıkladı.

20- Ailesi ‘Bunalımdaydı’ dedi: YGS’ye bir dakika geciktiği için alınmayan öğrenci intihar etti

YGS’de ilk defa bu yıl uygulanmaya başlayan ’15 dakika erken gel’ kuralı nedeniyle sınava alınmayınca bunalıma girdiği öne sürülen 18 yaşındaki Büşranur Kalaycı, intihar etti.

21- ‘Penguen modu’yla susturulan ‘Hayır’cı asker babası: Terörist muamelesini sindiremiyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kayseri’deki mitinginde kalabalığa seslenirken kanalların ‘penguen modu’na geçerek ‘sesini kıstığı’ asker babası, referandumda ‘Hayır’ oyu vereceklerin ‘terör’le ilişkilendirilmesini kabul edemediğini söyledi.

22- Referandum günlükleri: ‘Erdoğan dünyaya nam saldı, gebereceksiniz’

İETT otobüsünde bir kadın, “Erdoğan dünyaya nam saldı. Siz öleceksiniz, gebereceksiniz, az kaldı” diye tehdit savurdu.

23- Edirneli kadınlardan Trakya usülü ‘Hayır’: Ayır bea

Edirne’de Nar Kadın Dayanışması üyeleri, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ referandumuna Trakya şivesiyle ‘Ayır bea’ dedi.

24- ‘Diktatörsünüz, yalancısınız’: Bakan Eroğlu soru sormak isteyene ‘Sonra’ dedi, çevredekiler alkışladı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, kendisine soru sormak isteyen bir kadına “Sonra sorarsın” derken, bakanı dinleyenler alkışlayarak kadının sesini bastırdı.

25- Sakız Adası’ndan sınırdışı edilmek istenen Suriyeli mülteci kendini yaktı

Yunanistan’ın Sakız Adası’nda, sınırdışı edilmek istenen Suriyeli bir mülteci kendini yaktı.

26- ‘Buraya oturmak rahatsız edici ama…’: Tacize dikkat çekmek için metroya ‘penisli koltuk’

Meksika’nın başkenti Meksiko’daki metroya kadınlara yönelik tacizlere dikkat çekmek için ‘penisli koltuk’ yerleştirildi.

27- Büyük buluşmanın ayak sesleri: ‘Game of Thrones’un yedinci sezonundan yeni video

Fenomen dizi ‘Game of Thrones’un merakla beklenen yedinci sezonundan bir video daha yayınlandı.

28- ‘Jet Fadıl’ı ‘Deliller toplandı’ diye tahliye eden mahkeme, yeni kanıtlar istemiş

‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla yargılanan ve delillerin yeterince toplanması gerekçe gösterilerek tahliye edilen ‘Jet Fadıl’ lakaplı Fadıl Akgündüz’le ilgili yeni deliller talep edildi.