Akşam Postası / 31 Ekim 2020

1. İzmir’de enkazda arama çalışmaları sürüyor
Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşma çalışmaları sürüyor. Şimdiye dek 35 kişi hayatını kaybetti.
Kurtarma çalışmalarında arama köpekleri de önemli rol oynuyor
Depremin sesi paylaşıldı
Doğanlar Apartmanı enkazından dört kişi çıkarıldı
Reuters, İzmir depremini dünyaya bu karelerle duyurdu
26 saat sonra enkazdan kurtuluş: ‘Seni almadan gitmeyeceğiz’
Apartmanı vinçler ayakta tutuyor
Depremde en çok hasar gören bölgede yaşayan fotoğrafçı yıkımı görüntüledi
AFAD ekipleri enkaz altından kedi kurtardı
Depremde aynı aileden üç kişi hayatını kaybetti
İzmir’de deprem sonrası eğitime bir hafta ara verildi
Pakdemirli, enkaz altındayken telefonla konuştuğu Buse Hasyılmaz’ı hastanede ziyaret etti
2. Soylu ve Kalın, Covid-19’a yakalandı: Sağlık durumları iyi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Covid-19’a yakalandığını duyurdu.
3. Erdoğan: Yeni bir ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İzmir’deki depremde evleri yıkılan vatandaşlarımıza inşallah en kısa sürede yenilerini yapıp teslim edeceğiz” dedi.
4. Sean Connery hayatını kaybetti
James Bond filmlerinin efsane oyuncularından İskoç aktör Sean Connery 90 yaşında hayatını kaybetti.
5. ABD günlük 100 binin üstünde vaka bildiren ilk ülke oldu
ABD günlük 100 binin üzerinde ‘corona’ vakası bildiren ilk ülke oldu.
6. Marmara’da kuvvetli sağanak bekleniyor
Marmara Bölgesi’nde İstanbul’un kuzeydoğusu, Kocaeli ve Sakarya’nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak bekleniyor.