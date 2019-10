Akşam Postası / 31 Ekim 2019

1- CHP’li Eren Erdem’in tahliyesine karar verildi

Eski CHP milletvekili Eren Erdem’in tahliyesine karar verildi.

2- İmamoğlu: İBB’nin yetkilerini almak isteyenlerle seçimi yeniletenler aynı kişiler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Boğazı’nın cumhurbaşkanlığına devredilmesine ilişkin yasa tasarısı için “Sayın cumhurbaşkanının önüne bunları koyanların, 31 Mart’ta seçimi iptal ettirenlerle aynı kişiler olduğunu düşünüyorum” dedi.

3- ABD’li bakan: Gerektiğinde kullanmak üzere Türkiye’ye yaptırım listesi hazırda tutuluyor

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, gerektiğinde kullanılmak üzere Türkiye’ye yönelik yaptırım listesinin hazır tutulduğunu, ancak şu ana kadar Suriye’deki ateşkesten memnun olduklarını söyledi.

4- Lavrov: Türkiye ve Suriye askerlerinin çatıştığına dair bir doğrulama yok

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ‘Suriye ile Türkiye askerleri arasında doğrudan ciddi çatışmalar yaşandığının doğrulandığını duymadığını’ söyledi.

5- RTÜK üyesi Bildirici: Başkanın yanlışlarını duyurduğum için üyeliğim düşürüldü

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi Faruk Bildirici, başkanı eleştirdiği gerekçesiyle üyeliğinin düşürüldüğünü açıkladı.

6- Demirtaş: Kürtler aklı öne çıkararak karar almalı, ancak bugünleri kimse unutmaz

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye’nin Suriye’deki operasyonu sonrası Kürtlerde ‘duygusal kopuş’ yaşandığını belirterek, “Bu aşırı milliyetçi savrulmalara yol açarsa bunun kimseye yararı olmaz” dedi.

7- Başbuğ hakkındaki ‘Ergenekon davası’ düştü

Anayasa Mahkemesi (AYM) eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ hakkında açılan ‘Ergenekon davası’nın düşmesine karar verdi.

8- Bursa’da toplu balık ölümü: Halk fabrikadan şikayetçi

Fotoğraf: DHA

Kütahya’dan doğarak Marmara Denizi’ne dökülen Susurluk Çayı’nın Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinden geçen kısmında toplu balık ölümleri görüldü.

9- Pakistan’da yolcu treninde tüp patladı: En az 73 ölü

Pakistan’da bir yolcu treninde çıkan yangın nedeniyle 73 kişi hayatını kaybetti.

10- Irak’ta gösteriler sürüyor: Ölü sayısı 100’e yükseldi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Irak’taki hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısının 100’e yükseldiğini açıkladı.

11- AYM: OHAL’de suç işleyen kamu görevlilerine yargılama yolu açık

Anayasa Mahkemesi (AYM), Olağanüstü Hal (OHAL) Kanunu kapsamında karar alan ve görevlerini yerine getiren kişilerin idari, mali ve cezai sorumluluğunun doğmayacağını öngören kuralın iptal isteminin reddine karar verdi. Ancak AYM’nin ret kararının gerekçesinde ‘iptali istenen kuralın haksız fiil veya suç teşkil eden eylemleri kapsamadığı’ belirtilerek bu kişilere dava açılmasının da önü açıldı.

12- İddia: Etiler Hastanesi’nde HIV’li hastanın malzemesi 15 hastada daha kullanılmış

İstanbul’da, Özel Etiler Hastanesi’nde ameliyatta kullanılan HIV’li hastanın tıbbi malzemesinin, 15 farklı hastanın ameliyatında kullanıldığı ileri sürüldü.

13- Eski Galatasaray başkanı Ünal Aysal, ünlü oteli için konkordato talep etti

Galatasaray Kulübü’nün eski başkanı Ünal Aysal, sahibi olduğu Kuruçeşme’deki Les Ottomans Hotel için konkordato talep etti.

14- Akar birlik komutanına telsizde seslendi: Her an her şey olabilir

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad’da bulunan bir birliğin komutanıyla telsizden görüşen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar “Burada herhangi bir şey bitmiş değil, her an her şey olabilir. Ona göre herkesin her an hazırlıklı olması lazım” dedi.

15- ‘Atilla kararı’ nedeniyle satışa çıkan Borsa İstanbul hisselerine Varlık Fonu talip

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) ‘Hakan Atilla kararı’ sonrası satmaya karar verdiği Borsa İstanbul’daki hisselerinin tamamını almak istediklerini açıkladı.

16- Bakan Albayrak: Son çeyrekte yüzde 4 büyüme görebiliriz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekim ayında enflasyonda yüzde 8’li seviyelerin, son çeyrekte büyümede de yüzde 4 seviyesinin görülebileceğini söyledi.

17- Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı eylülde yüzde 13.23 arttı

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13.23 artışla 5.43 milyona yükseldi.