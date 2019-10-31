Akşam Postası / 31 Ekim 2019

1- CHP’li Eren Erdem’in tahliyesine karar verildi
Eski CHP milletvekili Eren Erdem’in tahliyesine karar verildi.
2- İmamoğlu: İBB’nin yetkilerini almak isteyenlerle seçimi yeniletenler aynı kişiler
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Boğazı’nın cumhurbaşkanlığına devredilmesine ilişkin yasa tasarısı için “Sayın cumhurbaşkanının önüne bunları koyanların, 31 Mart’ta seçimi iptal ettirenlerle aynı kişiler olduğunu düşünüyorum” dedi.
Bakana göre İstanbul Boğazı’ndaki değişiklik ‘yetki karmaşasını sadeleştirecek’
3- ABD’li bakan: Gerektiğinde kullanmak üzere Türkiye’ye yaptırım listesi hazırda tutuluyor
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, gerektiğinde kullanılmak üzere Türkiye’ye yönelik yaptırım listesinin hazır tutulduğunu, ancak şu ana kadar Suriye’deki ateşkesten memnun olduklarını söyledi.
4- Lavrov: Türkiye ve Suriye askerlerinin çatıştığına dair bir doğrulama yok
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ‘Suriye ile Türkiye askerleri arasında doğrudan ciddi çatışmalar yaşandığının doğrulandığını duymadığını’ söyledi.
5- RTÜK üyesi Bildirici: Başkanın yanlışlarını duyurduğum için üyeliğim düşürüldü
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi Faruk Bildirici, başkanı eleştirdiği gerekçesiyle üyeliğinin düşürüldüğünü açıkladı.
6- Demirtaş: Kürtler aklı öne çıkararak karar almalı, ancak bugünleri kimse unutmaz
HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye’nin Suriye’deki operasyonu sonrası Kürtlerde ‘duygusal kopuş’ yaşandığını belirterek, “Bu aşırı milliyetçi savrulmalara yol açarsa bunun kimseye yararı olmaz” dedi.
7- Başbuğ hakkındaki ‘Ergenekon davası’ düştü
Anayasa Mahkemesi (AYM) eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ hakkında açılan ‘Ergenekon davası’nın düşmesine karar verdi.
Cumhurbaşkanı izin vermedi, Başbuğ Yüce Divan’da yargılanmayacak
8- Bursa’da toplu balık ölümü: Halk fabrikadan şikayetçi
Kütahya’dan doğarak Marmara Denizi’ne dökülen Susurluk Çayı’nın Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinden geçen kısmında toplu balık ölümleri görüldü.
9- Pakistan’da yolcu treninde tüp patladı: En az 73 ölü
Pakistan’da bir yolcu treninde çıkan yangın nedeniyle 73 kişi hayatını kaybetti.
10- Irak’ta gösteriler sürüyor: Ölü sayısı 100’e yükseldi
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Irak’taki hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısının 100’e yükseldiğini açıkladı.
11- AYM: OHAL’de suç işleyen kamu görevlilerine yargılama yolu açık
Anayasa Mahkemesi (AYM), Olağanüstü Hal (OHAL) Kanunu kapsamında karar alan ve görevlerini yerine getiren kişilerin idari, mali ve cezai sorumluluğunun doğmayacağını öngören kuralın iptal isteminin reddine karar verdi. Ancak AYM’nin ret kararının gerekçesinde ‘iptali istenen kuralın haksız fiil veya suç teşkil eden eylemleri kapsamadığı’ belirtilerek bu kişilere dava açılmasının da önü açıldı.
12- İddia: Etiler Hastanesi’nde HIV’li hastanın malzemesi 15 hastada daha kullanılmış
İstanbul’da, Özel Etiler Hastanesi’nde ameliyatta kullanılan HIV’li hastanın tıbbi malzemesinin, 15 farklı hastanın ameliyatında kullanıldığı ileri sürüldü.
13- Eski Galatasaray başkanı Ünal Aysal, ünlü oteli için konkordato talep etti
Galatasaray Kulübü’nün eski başkanı Ünal Aysal, sahibi olduğu Kuruçeşme’deki Les Ottomans Hotel için konkordato talep etti.
14- Akar birlik komutanına telsizde seslendi: Her an her şey olabilir
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad’da bulunan bir birliğin komutanıyla telsizden görüşen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar “Burada herhangi bir şey bitmiş değil, her an her şey olabilir. Ona göre herkesin her an hazırlıklı olması lazım” dedi.
15- ‘Atilla kararı’ nedeniyle satışa çıkan Borsa İstanbul hisselerine Varlık Fonu talip
Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) ‘Hakan Atilla kararı’ sonrası satmaya karar verdiği Borsa İstanbul’daki hisselerinin tamamını almak istediklerini açıkladı.
16- Bakan Albayrak: Son çeyrekte yüzde 4 büyüme görebiliriz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekim ayında enflasyonda yüzde 8’li seviyelerin, son çeyrekte büyümede de yüzde 4 seviyesinin görülebileceğini söyledi.
‘Merkez’ enflasyon tahminini yüzde 13.9’dan yüzde 12’ye çekti
MB başkanı: Değerleme hesabının Hazine’ye aktarılması için çalışma yok
Kamu bankaları ticari kredi faizlerinde 200 puan indirime gidecek
Dış ticaret açığı eylülde yüzde 6 arttı: 2 milyar dolar
17- Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı eylülde yüzde 13.23 arttı
Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13.23 artışla 5.43 milyona yükseldi.