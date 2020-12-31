Akşam Postası / 31 Aralık 2020

1. Sen misin ‘Cendere’yi anlatan: Pehlivan ve Terkoğlu’na 158 yıl hapis talebi

‘Metastaz 2: Cendere’ kitabından dolayı açılan 14 ayrı soruşturmada, gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu için toplamda 158 yıl hapis cezası istendi.

2. Pınar Gültekin’in babası: CHP’li Süleyman Girgin ‘davadan vazgeç’ dedi

Muğla’da öldürülen Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin, davadan vazgeçmesi için kendini arayan CHP’li milletvekilin Süleyman Girgin olduğunu söyledi.

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3. Aylin Sözer son yolculuğuna uğurlandı: İyilik meleğimiz seni unutmayacağız

Fotoğraf: AA

Maltepe’deki evinde öldürülen İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer’in cenazesi toprağa verildi. Cenazeye Sözer’in ailesi, dostları, akademisyen arkadaşları ve öğrencileri katıldı.

4. Bakanlık: Bugün saat 18:00’den yarın 08:00’e kadar 208 bin personelle denetim yapılacak

İçişleri Bakanlığı, bugün saat 18:00’den yarın saat 08:00’e kadar 45 bin 22 ekiple yapılacak denetimlerde 208 bin 139 kolluk personelinin görev alacağını bildirdi.

5. Sinovac aşı deneyleri koordinatörü: Ocak ortasında ara sonuç açıklanacak

Türkiye’nin 50 milyon doz satın aldığı Çin’in Sinovac Covid-19 aşısının etkinliği hakkında yürütülen klinik deneylerin koordinatörü Prof. Dr. Murat Akova, ocak ayı ortasında testlerde hedefledikleri rakamlara ulaşacaklarını ve denemelerin ara etkinlik analizi sonucunu açıklayacaklarını söyledi.

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6. Çin’in, ilk onay verdiği Covid-19 aşısı Sinopharm’ınki oldu

Çin, genel kullanım için ilk Covid-19 aşısı onayını verdi. Onayı alan ilk aşı Türkiye’nin satın aldığı Sinovac değil, bir diğer Çin aşısı Sinopharm oldu.

7. HAYKURDER: PTT personeline, ‘hayvanlara eziyet cihazı’ dağıtımını kabul etmiyoruz

PTT Genel Müdürlüğü’nün dağıtıcı personeli için 40 bin adet kedi-köpek kovucu ultrasonik cihaz satın alarak dağıtımına başladığı ortaya çıktı. 5199 sayılı hayvanları koruma kanununa göre kullanımı yasak olan aletin satın alınması üzerine hayvan koruma dernekleri harekete geçti.

8. OHAL Komisyonu 112 bin 310 başvuruyu inceledi: 13 bin 170 tanesi kabul edildi

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, kanun hükmünde kararname (KHK) ile bugüne kadar meslekten ihraç edilen ve kapatılan bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin 126 bin 630 başvurudan 112 bin 310’unu sonuçlandırdı. Başvuruların 99 bin 140’ı reddedildi, 13 bin 170’i kabul edildi.

9. Toplu taşıma, sağlık çalışanlarına 30 Haziran 2021’e kadar ücretsiz

Sağlık çalışanlarının toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkı 30 Haziran 2021’e uzatıldı.