Akşam Postası / 31 Aralık 2019

1. Zaman aşımına uğradı: 2019’un 70 milyonluk ikramiyesi Hazine’ye devredildi

Milli Piyango İdaresi, 2019 Yılbaşı Özel Çekilişi’nde 70 milyon lirayı kazanan biletin zaman aşımına uğradığını duyurdu.

2. Yılbaşı kutlamalarının adresi Taksim’de yoğun güvenlik önlemi

Fotoğraf: DHA

İstanbul’da Taksim Meydanı her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşını dışarıda kutlamak isteyenler için ilk duraklardan biri.

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3. 2019 verisi: Bir yılda en az 474 kadın öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, bu yıl 474 kadının öldürüldüğünü açıkladı.

4. Bankalar 2019’da 3 milyar liralık gecikmiş alacağını 150 milyon liraya sattı

2019 yılında Akbank, Garanti, İş Bankası ve Yapı Kredi gibi bankalar 3 milyar 60 milyon lira değerindeki takipteki kredi alacaklarını değerinden onlarca kat düşüğüne, 150 milyon liraya varlık yönetim firmalarına sattı.

5. TFF üçüncü kez çark etti: Kulüplerin harcama limiti artırıldı

Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun ilk yarısının sona ermesiyle takımların harcama limitleri tekrar değişti. Galatasaray 451 milyon 659 bin 184 lira ile en fazla harcama limitine sahip kulüp olurken, listenin sonunda 59 milyon 355 bin 91 lira ile Antalyaspor yer aldı.

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6. Irak’ta göstericiler ABD elçiliğini basmaya çalıştı: Görevliler binadan ayrıldı

Binlerce Iraklı Bağdat’ta ABD büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenleyip elçiliği basma girişiminde bulundu. Elçilik çalışanları binadan ayrıldı.

7. İçki ve sigaraya vergi zammı altı ay ertelendi

İçki ve sigaraya altı ayda bir enflasyon oranında yapılan vergi artışı, yılbaşında uygulanmayacak.

8. İmamoğlu’ndan ÇED raporuna itiraz dilekçesi: Millet kanal değil, iş istiyor

Fotoğraf: İBB

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ‘Kanal İstanbul’ Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna itiraz dilekçesi verdi.

9. Dış ticaret açığı 11 ayda yüzde 50’ye yakın azaldı

Dış ticaret açığı kasımda yüzde 232.2 artışla 2.23 milyar dolar, ocak-kasım döneminde ise yüzde 48.8 azalışla 26.8 milyar dolar oldu.

10. Yabancılara 11 ayda 40 bin konut satıldı: İlk üçte Irak, İran, Rusya

Ülke genelinde 2019’un 11 aylık döneminde yabancılara konut satışı en yüksek seviyeye ulaşarak yüzde 32’lik artışla 40 bin 616 oldu. Rakamın yıl sonunda 45 bini aşması bekleniyor.

11. ‘Atilla kararı’ nedeniyle satışa çıkan Borsa İstanbul hisselerini Varlık Fonu aldı

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) ‘Hakan Atilla kararı’ sonrası satmaya karar verdiği Borsa İstanbul’daki yüzde 10 hissesini aldı.