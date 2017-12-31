Akşam Postası / 31 Aralık 2017

1. Bir yıl oldu: ‘Reina katliamı’nda hayatını kaybeden 39 kişi anıldı

Geçtiğimiz yılbaşı gecesi Ortaköy’deki ünlü eğlence mekanı Reina’ya düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişi için anma töreni düzenlendi.

2. Erdoğan’dan 2018 mesajı: İçeride ve dışarıda çok önemli gelişmeler bizi bekliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeni yıl dolayısıyla bir tebrik mesajı yayınladı.

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3. Kılıçdaroğlu’nun yeni yıl mesajı: 2018 ‘adalet’ arayışımızın umut dolu devamıdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni yıl mesajında, “2018 yaşanan tüm acılara rağmen ‘adalet’ arayışımızın toplumsal bir talep olarak kökleşmesini sağladığımız 2017’nin umut dolu devamıdır. Attığımız tüm adımlara değmiştir” dedi.

4. ‘KHK kavgası’nda Erdoğan’dan Gül’e bir ‘salvo’ daha: Bu bozgunculuk merakı nedir?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sivillere ‘cezasızlık’ getiren KHK’yi eleştiren 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e tepkisini bir kez daha gösterdi: “Hayırdır? Bir anda bu hız, bu heves nereden çıktı? Biz milletimizle olan muhabbetimizi derinleştirirken bu bozgunculuk merakı nedir?”

5. Erdoğan ‘açlık sınırı’nın altındaki yeni asgari ücreti savundu: Beyefendiler beğenmiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücreti değerlendirdi: “Beyefendiler beğenmiyor.”

6. Bakan Özhaseki 2018’e ‘çok hızlı’ başlayacakmış: Kentsel dönüşüm yılı olacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “İnşallah 2018 yılı bizim için kentsel dönüşümün ve depreme hazırlığın çok hızlı başlayacağı bir yıl olacak” dedi.

7. Şanlıurfa’da ‘kapanma partisi’nin yapıldığı okulun yönetimi: Öğrenciler istedi

Küçük yaştaki tesettürlü öğrencilere ‘kapanma partisi’ düzenleyen okulun yetkilileri, etkinlikten haberleri olmadığını, öğrencilerden böyle bir talep geldiğini söyledi.

8. Düşük gelir getiriyormuş: Beşiktaş-Adalar vapuru yarından itibaren yapılmayacak!

İstanbul Şehir Hatları’ndan yapılan duyuruya göre yaz aylarında hizmete açılan Adalar-Beşiktaş vapur seferleri 1 Ocak 2018’den itibaren kış boyunca yapılmayacak. Vatandaşlar ise duruma çok tepkili.

9. Habertürk’ün ‘ByLock’tan kovduğu gazeteci sordu: Haber yapmak ister misiniz?

‘ByLock’ kullandığı gerekçesiyle işine son verilen Habertürk’ün eski spor spikeri Fatma Karaağaç, eski kanalına sordu: “‘İradem dışında yüklenildiği’ iddia edilen 11.500 kişilik ByLock Listesinde benim de numaram var haber yapmak ister misiniz?”

10. Kaplanoğlu ‘tokalaşma krizi’nden sonraki galayı anlattı: İktidar bana yakın durdu

‘Altın Koza’ olarak da bilinen Uluslararası Adana Film Festivali’nin sunucusu Meltem Cumbul’un elini sıkmadığı yönetmen Semih Kaplanoğlu, ‘Ak Saray’da yapılan gala için “Benden çok, iktidar bana yakın durdu” dedi.

11. Markette satılan etil alkole yeni ‘ayar’: İçine ‘dünyanın en acı maddesi’ katılacak

Evsel kullanım amaçlı piyasaya sunulan etil alkol, bundan böyle içine ‘dünyanın bilinen en acı maddesi’ olarak tanımlanan ‘denatonyum benzoat’ katılarak üretilecek.

12. Çocuk kliniğinde cinsiyetçi uygulama: Sünnet olan çocuklara ‘erkeklik tescil belgesi’

Antalya’da bir çocuk sağlığı kliniğinde sünnet olan çocuklara ‘erkeklik tescil belgesi’ veriliyor.

13. Beyoğlu’nun simgesi: Doğan Apartmanı’nın yanındaki inşaata yargı freni

Beyoğlu’nda 1800’lerin sonunda inşa edilen ve Şener Şen’in başrolünde oynadığı Eşkıya ve Muhsin Bey gibi filmlere ev sahipliği yapan tescilli Doğan Apartmanı’nın yan parselinde yapılmak istenen inşaata yargı şimdilik izin vermedi.

14. ‘Barışı sağlamak amacıyla’: İran hükümeti sosyal medyayı engellemeye başladı

İran devlet televizyonu, yükselen protestolara karşı ülkede ‘sosyal medyanın engellenmeye başladığını’ duyurdu.

15. Avustralya başbakanına teknede can yeleği giymediği için 250 dolar para cezası

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull’a teknede can yeleği giymediği için 250 dolar para cezası verildi.