Akşam Postası / 31 Ağustos 2020

1. Ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 9.9 küçüldü

Türkiye ekonomisi corona virüsü salgını ve kısıtlama tedbirlerinin etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9.9 küçüldü.

2. Kısa çalışma ödeneği iki ay daha uzatıldı

Kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatıldı.

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3. AB, Türkiye’yi diyaloğa ve Doğu Akdeniz’de gerilimi sonlandırmaya çağırdı

Avrupa Komisyonu, Ankara’yı Doğu Akdeniz’deki gerilimi artıran tek taraflı ilişkilerden uzak durmaya ve diyaloğa çağırdı.

4. Havalimanına yapılan hastane üçüncü ayında: 18’i yoğun bakımda 280 hasta

Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen ve 31 Mayıs’ta açılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’ne günlük ortalama 1000-1500 civarı hasta başvuruyor. Hastanede şu anda, 18’i yoğun bakımda olmak üzere 280 hasta tedavi görüyor.

5. Yeni eğitim-öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB), yeni eğitim öğretim dönemi TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla başlatıldı.

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6. Erdoğan Dereli’de: Esnafın zararının 50 bin TL’ye kadarlık kısmı hibe edilecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Giresun’da sel felaketinde işyeri zarar gören esnafa 50 bin liraya kadar olan zararın hibe olarak karşılanacağını söyledi. Erdoğan, bölgede 1 milyar 290 milyon liralık projenin hayata geçirileceğini duyurdu.