Akşam Postası / 31 Ağustos 2020

1. Ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 9.9 küçüldü
Türkiye ekonomisi corona virüsü salgını ve kısıtlama tedbirlerinin etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9.9 küçüldü.
Dış ticaret açığı yedi ayda yüzde 56 arttı
2. Kısa çalışma ödeneği iki ay daha uzatıldı
Kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatıldı.
3. AB, Türkiye’yi diyaloğa ve Doğu Akdeniz’de gerilimi sonlandırmaya çağırdı
Avrupa Komisyonu, Ankara’yı Doğu Akdeniz’deki gerilimi artıran tek taraflı ilişkilerden uzak durmaya ve diyaloğa çağırdı.
4. Havalimanına yapılan hastane üçüncü ayında: 18’i yoğun bakımda 280 hasta
Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen ve 31 Mayıs’ta açılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’ne günlük ortalama 1000-1500 civarı hasta başvuruyor. Hastanede şu anda, 18’i yoğun bakımda olmak üzere 280 hasta tedavi görüyor.
Pandemi hastanelerine ekipman almak için Asya Altyapı Bankası’ndan kredi kullanıldı
Dezenfektan üretiminde kullanılan etil alkolde sıfır gümrük vergisi uygulaması kaldırılacak
Şırnak’ta operasyon: 5 bin kaçak Covid-19 test kiti ele geçirildi
Uçaktaki yedi kişi pozitif çıktı; tüm yolcu ve mürettebatın kendilerini izole etmeleri istendi
5. Yeni eğitim-öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı
Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB), yeni eğitim öğretim dönemi TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla başlatıldı.
6. Erdoğan Dereli’de: Esnafın zararının 50 bin TL’ye kadarlık kısmı hibe edilecek
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Giresun’da sel felaketinde işyeri zarar gören esnafa 50 bin liraya kadar olan zararın hibe olarak karşılanacağını söyledi. Erdoğan, bölgede 1 milyar 290 milyon liralık projenin hayata geçirileceğini duyurdu.