Akşam Postası / 31 Ağustos 2018

1- Trump hayal kırıklığına uğramış: Erdoğan, Brunson davasında beni yüzüstü bıraktı

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’de ev hapsinde bulunan pastör Andrew Brunson konusunda kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

2- ‘S-400’leri alacağız’ diyen Erdoğan: F-35’ler verilmezse üretiriz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sipariş edilen toplam 120 adet F-35 savaş uçağının, yapılan anlaşma gereği Türkiye’ye verilmesi gerektiğini belirterek, “Verilir veya verilmez artık dünya tek ülkeden ibaret değil. Orası vermezse başka yerden temin eder veya üretiriz” dedi.

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3- TOBB’a göre şirketlerin borcu, 81 milyonun borcu haline geldi: Çöküşe engel olunmalı

Türkiye’deki tüm ticari kuruluşların üye olduğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi Başkanı Necdet Takva “Şirketlerin borcu, 81 milyon Türkiye vatandaşının borcu haline geldi” dedi.

4- 16 milyar bekleniyordu: ‘Varlık barışı’ düzenlemesi altı ay uzatıldı

Yurt dışından para, altın ve döviz getirenlere kolaylık sağlayacak ‘varlık barışı’ düzenlemesi altı ay uzatıldı.

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5- Erdoğan’dan randevu isteyen Cumartesi Anneleri: 701. haftamızda Galatasaray’dayız

Beyoğlu’nda 700’üncü hafta eylemlerine izin verilmeyen Cumartesi Anneleri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan randevu talep etti. Cumartesi Anneleri “701. haftamızda kayıp yakınları olarak her cumartesi olduğu gibi yine Galatasaray’da olacağız” dedi.

6- Kulis: Erdoğan’ın Almanya mitingi için formül aranıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eylül ayındaki Almanya ziyaretinde burada yaşayan Türklere bir konuşma yapmak istediği, bunun için formül arandığı iddia edildi.

7- Akşener ‘kapalı Meclis’ten rahatsız: Dış politika ve ekonomide bilgi verilsin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dış politika ve ekonomik gelişmeler noktasında hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hem de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından muhalefet partilerine bilgi verilmesi çağrısında bulundu.

8- Merkez Bankası’ndan hamle: Döviz karşılığı Türk Lirası ‘swap’ piyasası açılacak

Merkez Bankası (TCMB), döviz karşılığı Türk Lirası ‘swap piyasası’nın açılacağını açıkladı.

9- Batman’da PKK’lılarla çatışma: İki asker hayatını kaybetti

Batman’ın Kozluk ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK’lılar arasında çıkan çatışmada iki asker hayatını kaybetti. Çatışmada bir PKK’lının öldürüldüğü kaydedildi.

10- Üniversite yerleştirme sonuçları: Kontenjanın yüzde 13’ü boş kaldı

Üniversite sınav sonuçlarına göre yapılan yerleştirmelerde 128 bin 508 öğrenci kontenjanı boş kaldı. Rakamlar 985 bin 748 kontenjanın yüzde 13’ünün boş kaldığını gösterdi.

11- Danıştay davasında yeni karar: 39 yıl alan ‘Osmanım’ Edirne’de gözaltına alındı

Danıştay saldırısıyla ilgili davada tetikçi Alparslan Arslan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası alırken, aralarında Ergenekon davasında gizli tanık olarak ifade verince serbest kalan Osman Yıldırım’ın da bulunduğu üç sanık 39’ar yıl hapis cezası aldı. Yıldırım, 39 yıl hapse mahkum edildiği duruşma öncesi yurt dışına kaçmak isterken Edirne’de yakalandı.

12- Kulis: MHP af teklifini AKP’ye rağmen Meclis’e sunacak

AKP’nin “Af konusu bizim gündemimizde yok” açıklamasına rağmen, MHP’nin af teklifini TBMM’ye sunma konusunda kararlı olduğu iddia edildi.

13- Hollanda’yla ‘lale krizi’ unutuldu: Elçilikler karşılıklı açılıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda ile karşılıklı olarak büyükelçileri atamaya karar verdiklerini açıkladı.

14- Kulis: İstanbul için AKP’de dört aday konuşuluyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ardından, Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın adı da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için AKP kulislerinde konuşuluyor.

15- BİM’den ‘Ürünler sahte’ diye ihtarname çeken Apple’a: Bilirkişi ‘Orijinal’ dedi

Market zinciri BİM, teknoloji devi Apple tarafından ‘sahte ürün’ gerekçesiyle ihtarname gönderilmesi üzerine, “Savcılık tarafından atanan bilirkişi ürünleri incelemiş ve söz konusu ürünlerin marka ve ürün kullanımı kapsamında birebir aynı ve orijinal oldukları sonucuna varılmıştır” diye açıklama yaptı.

16- ‘Saldırı tehdidi’: Hollanda’daki ‘Muhammed peygamber karikatür yarışması’ iptal

Hollanda’da ana muhalefetteki aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, parlamento binasında sergilenmek üzere düzenlediği ‘Muhammed peygamber karikatürü yarışması’nı iptal ettiğini açıkladı.

17- Örnek olur mu: Bulgaristan’da trafik kazası sonrası üç bakan istifasını verdi

Bulgaristan’da 17 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası sonrası üç bakan meclise istifalarını sundu.

18- Rus komutan açıkladı: Akdeniz tatbikatında bazı bölgeler ‘tehlikeli’ ilan edildi

Rusya Askeri Deniz Filosu Komutanı Vladimir Korolev, Akdeniz’deki tatbikatın düzenleneceği bölgelerin gemiler ve uçuşlar için geçici olarak ‘tehlikeli bölge’ ilan edildiğini bildirdi.

19- Araştırmaya göre selfie etkisi: Sosyal medya estetik ameliyatı artırıyor

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların gençler arasında estetik ameliyat artışına neden olduğu ortaya çıktı.

20- UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisarspor’un rakipleri belli oldu

D grubunda yer alan Fenerbahçe’nin rakipleri Anderlecht (Belçika), Dinamo Zagreb (Hırvatistan) ve Spartak Trnava (Slovakya). I grubunda yer alan Beşiktaş’ın rakipleri ise Genk (Belçika), Malmö (İsveç) ve Sarpsborg (Norveç). Türkiye Kupası şampiyonu olarak kupaya doğrudan katılan Akhisarspor’un yer aldığı J grubunda ise Sevilla (İspanya), Krasnodar (Rusya) ve Standard Liege (Belçika) yer aldı.