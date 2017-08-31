Akşam Postası / 31 Ağustos 2017

1- İzmir’de cezaevi personelini taşıyan servis aracına saldırı: Biri ağır 10 yaralı

İzmir’in Buca ilçesinde, çöp konteynerine konulan el yapımı bombanın cezaevi personelini taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlatılması sonucu biri ağır olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı.

2- Merkel kararlı: Gümrük Birliği’nin güncellenmesine karşı veto AB’ye iletildi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’e Gümrük Birliği’nin güncellenmesine karşı Almanya’nın vetosunu iletti.

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3- Bahçeli’den Kerkük’ün referanduma katılmasına: Rezalet ve hıyanet

MHP lideri Devlet Bahçeli, Kerkük İl Meclisi’nin Kuzey Irak’ta Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) bağımsızlık referandumuna katılma kararına tepki gösterdi: “Rezaletler ve hıyanetler serisine yeni bir ilave.”

4- Özdağ’ın ‘itirazı var’: ‘Bozkurt’ yasaklanamaz

MHP’den ihraç edilen Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, ihraç edilen bir başka isim Meral Akşener’in liderliğinde kurulacak yeni partide ülkücü siyasetin sembolü olan ‘bozkurt’ işaretinin yasaklanacağına dair haberler üzerine yaptığı açıklamada “Bozkurt yasaklanamaz” dedi.

5- Liderliği ‘havalı’ bulmayan Macron: 10 günde bir Erdoğan’la görüşen benim

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dünya lideri olmanın göründüğü kadar ‘havalı’ olmadığını belirtirken, örnek olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini gösterdi: “10 günde bir Erdoğan ile görüşmek zorunda kalan benim.”

6- AKP’li Turan ‘içki’den ihraç edilenleri CHP’ye sordu: İnsan hata yapabilir, uyarırsın

AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Adalet Kurultayı’nda içki içtikleri gerekçesiyle CHP’nin ihraç ettiği üç kişi için “Partiden atmak ne? Ben avukatım, o üç arkadaş gelsin, avukatlıklarını bedava yapayım. Onların atılması yanlış” dedi.

7- AYM başkanı ‘eğildi’, hukukçular ‘ayağa kalktı’: Nezaketen dahi uygun değil

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın 30 Ağustos resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı selamlarken ‘eğildiği’ fotoğrafı hukukçuların tepkisini çekti.

8- Bu kez Van: 30 gün boyunca eylem yasağı

Van Valiliği, kentte yapılacak basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinliklerin 30 gün boyunca yasaklandığını duyurdu.

9- CHP’li vekil uyardı: Sürgün edilen öğretmenlerin yaşam hakları tehdit altında

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır’da KHK’yla ihraç edilip daha sonra görevlerine dönen öğretmenlerden 264’ünün il dışına tayinini ‘sürgün’ diye niteleyerek bu karardan vazgeçilmesini istedi.

10- Dünyanın en güçlü orduları: Zirvede ABD var, Türkiye sekizinci sırada

ABD ordusunun zirveye oturduğu dünyanın en güçlü orduları listesinde Türkiye sekizinci sırada yer aldı.

11- Washington’daki ‘kavga’yla ilgili Erdoğan’ın üç korumasına daha dava açıldı

ABD Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Mayıs ayında gerçekleştirdiği Washington ziyareti esnasında kavgaya karıştıkları gerekçesiyle Muhsin Köse, Yusuf Ayar ve Hayrettin Eren adlı üç korumaya daha dava açtı.

12- ‘Teşvik’ bursu: İzmir Tepecik’te ‘imam hatip’e yazılan her öğrenciye aylık 250 lira

İzmir’in Konak ilçesi Tepecik semtindeki Şehit Astsubay Bülent Aydın İmam Hatip Ortaokulu’na kayıt yaptıran öğrencilere aylık 250 lira burs ödeneceği duyuruldu.

13- Otel odasında öldürülen sunucu Vatan Şaşmaz’ın eşi: Dedikodulara prim vermeyin

Otel odasında öldürülen sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz’ın eşi Yasemin Adalı Şaşmaz, Şaşmaz’ım kaybının ardından ilk kez konuştu: “Asılsız haberlere, dedikodulara prim vermemeniz, bu zor dönemde de bize verebileceğiniz en büyük destek olacaktır.”

14- Yayın yasağının ardından: Sunucu Murat Başoğlu’na yurt dışına çıkış yasağı

Bodrum’da bir teknede yeğeniyle görüntülenen sunucu Murat Başoğlu’na yurt dışına çıkış yasağı kondu.

15- Sertab Erener’in sahneden indirdiği belediye başkanı: Planlı bir PR çalışması yaptı

Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara, Erguvan Festivali’nde yaşanan protokol krizinin sanatçı Sertab Erener tarafından ‘PR (halkla ilişkiler çalışması) için’ bilinçli olarak çıkarıldığını öne sürdü.

16- Bir dönemin yıldız adayıydı: Fenerbahçe, Salih Uçan’ı bir yıllığına Sion’a kiralandı

Fenerbahçe’nin 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Uçan, bir yıllığına İsviçre’nin Sion takımına kiralandı.