Akşam Postası / 30 Temmuz 2020

1. Bilim Kurulu üyesinden uyarı: Salgın sürecinde aşılarımızı aksatmayalım

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, salgın nedeniyle aşılarını yaptırmaktan çekinenleri uyardı. Kara, “Özellikle çocuklarımızın, gebelerin ve yetişkinlerin bu dönemde de aşılarını aksatmamaları lazım” dedi.

2. Kamuya ‘WhatsApp yasağı’nda 15 ay süre: Her kurum uygulama üretebilecek

Sunucuları Türkiye’de olmak şartıyla oluşturulacak ‘yerli ve milli mesajlaşma’ programlarının hazırlanması için kamu kurumlarına 15 ay süre verildi.

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3. Kötümserlik sürüyor: Tüketici güven endeksi temmuzda yüzde 2.7 azaldı

Tüketici güven endeksi, temmuzda yüzde 2.7 azalarak 60.9 değerine geriledi.

4. Bayram öncesi Eminönü’nde satışlar esnafın istediği gibi gitmedi

Fotoğraf: AA

İstanbullular, bayram alışverişi için her zaman olduğu gibi Fatih ilçesi sınırlarındaki Eminönü’nü tercih etti. Ancak esnaf, Covid-19 salgını nedeniyle umduğu satışı yapamadı.

5. EGM: Hatay barosu başkanı polisimizi tehdit etti, adli işlem yapıldı

Eminiyet Genel Müdürlüğü, ailesiyle yemek yediği lokantada, kimlik soran polislere yazılı emri görmek istediğini belirtip itiraz edince gözaltına alınan Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez’in polisleri tehdit ettiğini ve adli işlem yapıldığını açıkladı.

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6. Hatay’da dört farklı noktada yangın

Fotoğraf: AA

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde dört farklı noktada çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi.

7. Pompeo: Türkiye’ye nasıl bir S-400 yaptırımı uygulanacağını değerlendiriyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri alması nedeniyle Türkiye’ye nasıl bir yaptırım uygulayacaklarını ‘hâlâ değerlendirdiklerini’ söyledi.

8. Aile kurmak için ‘uygun’ ülkeler arasında Türkiye sondan dördüncü

Aile kurma açısından ülkelerin uygunluklarının farklı kategorilerde karşılaştırıldığı endekste, Türkiye 35 ülke arasında sondan dördüncü sırada.

9. CHP’li Özel’den ‘sosyal medya’ yasasına tepki: Z kuşağına şikayet ediyoruz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan sosyal medya düzenlemesine ilişkin, “Türkiye’yi böyle bir noktaya getirenlerin ülkeye yaptığı temel kötülük, Türkiye’yi bu alanda küme düşen dördüncü ülke yapmak oldu” dedi.

10. Bahçeli: Anıtkabir-Ayasofya hattında kutuplaşma yaratmak soysuzluktur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yayınladığı bayram mesajında, ‘Anıtkabir ile Ayasofya hattında kutuplaşma yaratmanın soysuzluk olduğunu’ savundu.

11. Yarım milyon kişi, ‘tek kullanımlık plastikler yasaklansın’ kampanyasına destek verdi

Greenpeace Akdeniz, özellikle ‘corona’ sürecinde kullanımı ciddi oranda artan plastik bardak, tabak, çatal, pipet, kaşık gibi tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması için kampanya başlattı.

12. Üç ay kala: Trump, başkanlık seçimlerinin ertelenmesini istedi

ABD Başkanı Donald Trump, anketlerde Demokrat Partili rakibi Joe Biden’ın açık ara gerisinde gittiği başkanlık seçimlerine üç ay kala erteleme önerdi.

13. Alman ekonomisinde tarihi küçülme

‘Corona’ krizi nedeniyle Alman ekonomisinde tarihi küçülme yaşandı. Ülkede milli gelir ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre yüzde 10.1 küçüldü. Önceki yılın aynı dönemine göreyse küçülme yüzde 11.7.

14. Trabzonspor Avrupa’ya gidemiyor: CAS itirazı reddetti

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Trabzonspor’a UEFA tarafından verilen ‘bir yıl Avrupa kupalarına katılamama’ cezasını onadı.