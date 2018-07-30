Akşam Postası / 30 Temmuz 2018

1- CHP’de ‘imza süresi’ doldu, sayı verilmedi: Perşembe günü genel merkezde

CHP’de kurultay talep eden partinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yakın isimlerden Gaye Usluer, imza sürecinin sona ermesinin ardından “Noter tasdikli yeterli sayıda imzayı birleştirerek perşembe günü genel merkezimize teslim edeceğiz” dedi.

2- ‘Koltuğa dönen’ Akşener: Başarısızlık varsa bana ait, bu yüzden kurultay kararı aldım

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Eğer bir başarısızlık varsa, bunu üzerime aldığım için kurultay kararı aldım” dedi.

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3- ‘Pastör krizi’: Ev hapsi kararı ve yurt dışına çıkış yasağına itiraz edildi

Ev hapsine alınan pastör Andrew Brunson’ın avukatı İsmail Cem Halavurt, Brunson’un ev hapsi kararı ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için itiraz dilekçesi verdi.

4- Erdoğan ‘Oktar-FETÖ benzerliği’ kurdu: Ahlaksız bir tip

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tutuklanan Adnan Oktar hakkında ‘FETÖ’ benzerliği’ kurarak ilk kez konuştu: “Çok ahlaksız bir tipti. Son zamanlarda gündeme düşen kişi var ya, o kişi gibi biri… Ahlaki yönden zaafları olan bir tip…”

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5- ASO başkanı: Ticaret kanununa göre işletmelerin çoğu batık

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye’de işletmelerin çoğunun Türk Ticaret Kanunu kıstaslarına göre ‘batık‘ olduğunu söyledi.

6- İnce noterde taahhüt etti: Cumhurbaşkanı olamazsam kurultay yaparım

CHP’de liderlik için adı geçen Muharrem İnce, genel başkanlığa gelir de bir sonraki seçimde cumhurbaşkanı seçilemezse olağanüstü kurultaya gideceğini noter taahhütnamesiyle ilan etti.

7- Tuncay Özkan’dan, Muharrem İnce’ye: Sadece kaba değil iftiracı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, olası olağanüstü kurultayda genel başkan adayı olması gündemde olan Muharrem İnce için, “Sadece sıradan ve kaba değil, iftiracı” dedi.

8- HDP’li Şık: Haftaya seçim olsa HDP baraj altı kalır

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, HDP’nin 24 Haziran seçimlerinde hem başarılı hem de başarısız olduğunu belirtirken, “Yüzde 14-15 almalıydık. Haftaya seçim olsa, HDP baraj altı”diye konuştu. Şık başarının batı bölgelerinde, başarısızlığın Kürt bölgesinde olduğunu dile getirdi.

9- Barış Atay ve Erkan Baş HDP’den ayrılıyor: TİP’e geçecekler

HDP’den milletvekili seçilen Barış Atay ve Erkan Baş’ın önümüzdeki günlerde istifa edip aralık ayında yeniden kurulan Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) katılacağı öğrenildi.

10- Kürtler, rejimle birlikte İdlib operasyonuna hazır: Önce Afrin yaramız tedavi edilsin

PYD’nin eski lideri Salih Müslim, Suriye hükümetiyle yapılan görüşmelerde üçüncü bir tarafın da olması gerektiğini belirtirken, olası bir İdlib operasyonuna da katılabileceklerini söyledi.

11- 77 işçiyi sendikaya girdikleri için işten atan patrona 77 kez beşer ay hapis

Adıyaman’da sendikalı oldukları için 77 işçiyi işten çıkardığına hükmedilen işveren, 77 kez beşer ay hapis cezasına mahkum edildi. Ceza iki yıldan az olduğu için ertelenirken işveren beş yıl içinde bir suç daha işlerse hapse girecek.

12- ‘FETÖ’ kapsamında: Tekne faciasında kurtarılanlardan dördü tutuklandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan’ın Midilli adasına doğru seyrederken alabora olan tekneden kurtarılanlardan dördü ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında tutuklandı.

13- CHP’li Tekin’e göre Kılıçdaroğlu-İnce fark etmez: İstanbul adaylığı istiyorum

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin 2019’daki yerel seçimlerde İstanbul belediye başkanlığına aday olmak istediğini açıkladı.

14- 926 bin 209 öğrencinin lisesi belli oldu

Liseye geçiş sınavı sonucunda yerleştirmeler belli oldu.

15- Tansiyon, akciğer, böbrek ve rahminden rahatsız: 78 yaşındaki kadına tahliye yok

Geçen yıl ‘terör örgütüne yardım etmek’ suçundan dört iki ay hapis cezasına çarptırılan 78 yaşındaki Sise Bingöl’ün sağlık durumu giderek kötüleşiyor. Ancak mahkeme, yüksek tansiyon, akciğer, böbrek ve rahim rahatsızlıkları bulunan yaşlı kadının hastalıklarının hayati tehlike arz etmediğini gerekçe göstererek tahliye taleplerini reddetti.

16- Devlet hastanelerinde jandarma da görevde

Devlet hastanelerinde, polisin yanısıra jandarma da görev yapacak.

17- AKP’li Bostancı’dan HDP’li Şık yorumu: Çok öfkeli

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın Meclis’i karıştıran konuşmasını değerlendiren AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, “Bu kişinin kişilik tarzı çok öfkeli” dedi.

18- Adı Ankara’daki parklardan silinen Gökçek ‘bozuk’: Teşekkürler Adnan

Eski Ankara büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek’in adı parklardan silindi. Gökçek, haberin yayılnmasından Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Adnan Yuva’yı sorumlu tuttu: “Teşekkürler Adnan… Görevini yapmakta gecikmiştin…”

19- YSK başkanına göre imam hatip ruhu ayakta: Hamdolsun, bu yerlere geldik

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, önceden ezan sesi geldiğinde camiye giden yönetici istenmediğini öne sürerek, “Bu nedenle imam hatip ruhu ayakta. İmam hatipli olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

20- Ortaçgil’e göre Müslüman ülkelere modeliz: Muhalefet ‘başkan’ı kabul etmeli

Müzisyen Bülent Ortaçgil, Türkiye’nin Müslüman ülkeler için model olduğunu dile getirirken muhalefetin artık yüzde yüzde 52’yle seçilen ‘başkan’ı kabul etmesi gerektiğini savundu.