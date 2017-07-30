Akşam Postası / 30 Temmuz 2017

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1- Bozdağ, müftülere nikah yetkisini böyle savundu: Laikliğin gereğidir

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, tartışma yaratan müftülerin nikah kıymasına olanak sağlayan yasa tasarısının ‘laikliğin gereği’ olduğunu söyledi.

2- Maçka Parkı’ndaki kadın: Güvenlik ‘Tecavüz edince kim koruyacak diyorsunuz’ dedi

Maçka Parkı’ndaki bir güvenlik görevlisinin kıyafeti nedeniyle parktan atmaya kalktığı kadın, güvenliğin “Sonra tecavüz edince kim koruyacak diyorsunuz” dediğini aktardı.

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3- Hakkari’de askerler aynı birlikteki bir arkadaşlarını yanlışlıkla öldürdü

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde nöbet değişimi sırasında yanlışlıkla açılan ateşle ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er 26 yaşındaki Semih Akyıldız kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

4- Baydemir’e göre Sabah’ın yeri: Ya yemek yerken altına, ya geri dönüşüm kutusuna

HDP Parti Sözcüsü Osman Baydemir, Diyarbakır’da sürdürülen Vicdan ve Adelet Nöbeti’ni manşetine, ‘Diyarbakır teröre prim yok’ diye sunan Sabah gazetesine sert yüklendi.

5- ‘Dinimizde putperestlik yoktur’ diye bağıran şahıs Atatürk heykeli saldırdı

Şanlıurfa’da elindeki tahrayla Atatürk heykeline saldıran kişi gözaltına alındı.

6- Sel sonrası İBB önünde istifa çağrısı: Sağlıklı altyapı kuramadılar

Kuzey Ormanları Savunması (KOS) üyesi bir grup, geçen günlerdeki sel felaketinden sorumlu tuttukları yetkilileri istifaya çağırdı.

7- Gözaltı bu kez ‘Part Time Hero’ya

‘Hero’ tişörtü gözaltıları sürüyor. Bu sefer de Çanakkale’de ‘Part Time Hero’ tişörtü giyen bir kişi gözaltına alındı.

8- Körfez, Katar’a ‘şart koştu’: Teröre desteğe son verirseniz diyalog kurarız

Körfez ülkeleri, ablukaya aldıkları Katar’la diyaloğa, yalnızca teröre desteğe son vermeleri halinde hazır olduklarını açıkladı.

9- Kuran kursunda 11 yaşındaki kız çocuğuna istismarla suçlanan imam tutuklandı

Konya’da Kuran kursunda 11 yaşındaki kız çocuğuna istismarla suçlanan 46 yaşındaki imam tutuklandı.

10- Trajikomedi: Havaya ateş açılan bekarlığa veda partisini özel harekat bastı

Afyon’da bir fabrikanın bahçesinde düzenlenen ‘bekarlığa veda partisinde’ havaya ateş açılması nedeniyle özel harekat polisleriyle operasyon düzenlendi, 14 kişi gözaltına alındı.