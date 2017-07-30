Akşam Postası / 30 Temmuz 2017

1- Bozdağ, müftülere nikah yetkisini böyle savundu: Laikliğin gereğidir
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, tartışma yaratan müftülerin nikah kıymasına olanak sağlayan yasa tasarısının ‘laikliğin gereği’ olduğunu söyledi.
2- Maçka Parkı’ndaki kadın: Güvenlik ‘Tecavüz edince kim koruyacak diyorsunuz’ dedi
Maçka Parkı’ndaki bir güvenlik görevlisinin kıyafeti nedeniyle parktan atmaya kalktığı kadın, güvenliğin “Sonra tecavüz edince kim koruyacak diyorsunuz” dediğini aktardı.
Maçka Parkı’nda güvenlikçi, bir kadını ‘Bu kıyafetle gezemezsin’ deyip atmaya kalktı
3- Hakkari’de askerler aynı birlikteki bir arkadaşlarını yanlışlıkla öldürdü
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde nöbet değişimi sırasında yanlışlıkla açılan ateşle ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er 26 yaşındaki Semih Akyıldız kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
4- Baydemir’e göre Sabah’ın yeri: Ya yemek yerken altına, ya geri dönüşüm kutusuna
HDP Parti Sözcüsü Osman Baydemir, Diyarbakır’da sürdürülen Vicdan ve Adelet Nöbeti’ni manşetine, ‘Diyarbakır teröre prim yok’ diye sunan Sabah gazetesine sert yüklendi.
5- ‘Dinimizde putperestlik yoktur’ diye bağıran şahıs Atatürk heykeli saldırdı
Şanlıurfa’da elindeki tahrayla Atatürk heykeline saldıran kişi gözaltına alındı.
6- Sel sonrası İBB önünde istifa çağrısı: Sağlıklı altyapı kuramadılar
Kuzey Ormanları Savunması (KOS) üyesi bir grup, geçen günlerdeki sel felaketinden sorumlu tuttukları yetkilileri istifaya çağırdı.
7- Gözaltı bu kez ‘Part Time Hero’ya
‘Hero’ tişörtü gözaltıları sürüyor. Bu sefer de Çanakkale’de ‘Part Time Hero’ tişörtü giyen bir kişi gözaltına alındı.
8- Körfez, Katar’a ‘şart koştu’: Teröre desteğe son verirseniz diyalog kurarız
Körfez ülkeleri, ablukaya aldıkları Katar’la diyaloğa, yalnızca teröre desteğe son vermeleri halinde hazır olduklarını açıkladı.
9- Kuran kursunda 11 yaşındaki kız çocuğuna istismarla suçlanan imam tutuklandı
Konya’da Kuran kursunda 11 yaşındaki kız çocuğuna istismarla suçlanan 46 yaşındaki imam tutuklandı.
10- Trajikomedi: Havaya ateş açılan bekarlığa veda partisini özel harekat bastı
Afyon’da bir fabrikanın bahçesinde düzenlenen ‘bekarlığa veda partisinde’ havaya ateş açılması nedeniyle özel harekat polisleriyle operasyon düzenlendi, 14 kişi gözaltına alındı.