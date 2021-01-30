Akşam Postası / 30 Ocak 2021

1. ‘Kabe görseli’ soruşturması: Gözaltındaki dört kişi adliyeye sevk edildi
Boğaziçi Üniversitesi’nde sergilenen Kabe figürü etrafına LGTBİ+ bayrakları çizilmiş görsele ilişkin soruşturmada gözaltına alınan dört kişi adliyeye sevk edildi.
YÖK: Bu eylemi gerçekleştirenler üniversite gençliğini temsil etmiyor
2. İYİ Parti lideri Akşener: CHP yalnız kalsın diye ittiren bir el var
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘üçüncü ittifak’ sorusuna “CHP yalnız kalsın diye ittiren bir el var” diye konuştu.
3. Yavaş’a ‘sahte senet’ suçlaması yapan Necmettin Kesgin tutuklandı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a ‘dolandırıcı’ suçlaması yapan işadamı Necmettin Kesgin tutuklandı.
4. İletişim hizmetlerinden alınan vergiye zam: Faturaya nasıl yansıyacak?
İletişim hizmetlerindeki Özel İletişim Vergisi’ne (ÖİV) zam yapıldı.
5. CHP’den gıdada ‘erken uyarı sistemi’ne eleştiri: Milletin aklıyla dalga geçmeyin
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi’ni eleştirdi.
6. Uzmanlar anlattı: Covid-19’la ilgili günlük hayatta en sık yapılan hatalar
Bir halk sağlığı uzmanı, bir virolog ve bir psikolog Covid-19’la ilgili günlük hayatta en sık yapılan yanlışları anlattı.
7. Bilim kurulu üyesi: Aşılama rehaveti vaka sayısını artırıyor
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, son günlerde yükselen günlük Covid-19 vaka sayılarının, vatandaşların özellikle hafta sonunu geçirmek için yakınlarına yaptığı ziyaretlerden kaynaklandığını belirtti.
8. Nagehan Alçı günlerdir konuşulan fotoğrafların hikayesini yazdı
Gazeteci Nagehan Alçı günlerdir gündemde olan Orhan Pamuk fotoğraflarıyla ilgili sessizliğini bozdu.
9. Fransa, AB dışındaki ülkelerden giriş çıkışları askıya alacak
Fransa, Covid-19 önlemleri çerçevesinde Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerden giriş çıkışları 31 Ocak’tan itibaren askıya alacak.
10. Bursa’da sahte içki nedeniyle bir can kaybı daha
Bursa’da bir kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybederken, bir kişi tutuklandı.