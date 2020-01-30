Akşam Postası / 30 Ocak 2020

1- Corona virüsünden ölenlerin sayısı 170’e çıktı, 12 binden fazla kişide virüs şüphesi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, yeni tip corona virüsünden dün 38 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 170’e ulaştığını belirtti.

2- AFAD: Elazığ depremi için 79 milyon 600 bin lira toplandı

AFAD, Elazığ depreminin ardından iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini, düzenlenen kampanya sonucunda toplam 79 milyon 600 bin 16 lira yardım toplandığını açıkladı.

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3- CHP, birden fazla maaş alan AKP’lileri listeledi: Başlığı ‘arpalık aile şirketi’

CHP, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında veya Cumhurbaşkanlığı’nda görev yaparak, aynı anda birden fazla maaş alan AKP’li eski vekil ve AKP’ye yakın bürokratların listesini yayınladı.

4- İBB afet sonrası toplanma yerlerini güncelledi: Listede mezarlıklar da var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 39 ilçenin afet sonrası ‘toplanma ve geçici barınma alanları’nı güncelleyerek kamuoyuyla paylaştı. Haritada bazı mezarlıklar da toplanma alanı olarak görülüyor.

5- ABD’li yetkiliden ‘uluslararası kriz’ uyarısı: İdlib’den Türkiye’ye 700 bin kişi kaçıyor

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye ve Rusya’ya ait savaş uçaklarının İdlib’e son üç günde 200 hava saldırısı düzenlediğini, saldırılardan kaçan 700 bin kişinin Türkiye sınırına doğru hareket halinde olduğunu söyledi.

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6- İmamoğlu: Sekiz yaşındaki kızımın çocukluğunu ıskalayamam

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eleştirilere neden olan Erzurum’daki tatilinin son gününde konuştu. İmamoğlu, “Sekiz yaşındaki kızımın çocukluğunu ıskalayamam. O çocuğun ruhunda bu eksikliği yaşatan baba olmak istemem” dedi.

7- Kızılay müdürü, Ensar’a bağışı savundu: Vergi kaçırmak başka, vergiden kaçınmak başka

Kızılay Genel Müdürü Kerem Kınık, BaşkentGaz firmasının Kızılay aracılığıyla Ensar Vakfı’na bağış yapmasının ‘vergi kaçırmak’ olduğuna yönelik eleştirilere, “Vergi kaçırmak başkadır, vergiden kaçınmak başka” diyerek yanıt verdi.

8- MESS’in teklifini reddeden 10 bin metal işçisi 5 Şubat’ta greve gidiyor

İşvereni temsil eden Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile toplu iş sözleşmesinde anlaşamayan Birleşik Metal İşçileri Sendikası 5 Şubat’ta greve gidecek.

9- Macron, Erdoğan’ı Libya konusunda verdiği sözleri tutmamakla suçladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ‘Türk savaş gemilerinin Suriyeli paralı askerler eşliğinde Libya topraklarına geldiğini’ öne sürerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Libya konusunda verdiği sözleri tutmamakla suçladı.

10- Çavuşoğlu’ndan Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepki: Haddini bilsin

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos’a tepki göstererek, “Avrupa’nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin. Avrupa, İslam karşıtlığı ve ırkçılığa artık ‘Dur’ demeli” dedi.

11- Babacan’ın ofisi: En kısa sürede vatandaşların huzurunda olacağız

Eski başbakan yardımcısı Ali Babacan liderliğindeki partinin kuruluş çalışmalarının devam ettiği, hazırlıkların en kısa süre içinde tamamlancağı belirtildi.

12- Şişli’de balkondan düşen çocuğun annesi iş görüşmesine, anneannesi markete gitmiş!

İstanbul’un Şişli ilçesinde, dün, dördüncü kattaki evin balkonundan düşen, birinci katın parmaklıklarına tutunarak yere çakılmaktan kurtulan sekiz yaşındaki çocuğun annesinin iş görüşmesine, anneannesinin ise markete gittiği ortaya çıktı.

13- Kılıçdaroğlu’nun avukatına ‘FETÖ’den 40 yıla kadar hapis istemi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım’, ‘kamu görevlisine alenen hakaret’, ‘terör örgütü propagandası yapma’ suçlarından 11 yıl 11 aydan 40 yıla kadar hapis cezası istendi.

14- ‘Merkez’ enflasyon tahminini teyit etti: 2020 yıl sonunda yüzde 8.2

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 8.2 olacağının öngörüldüğünü açıkladı.

15- AB’den teknoloji devlerinin ‘büyük veri’ hakimiyetini kırmak için ‘ortak veri pazarı’

Avrupa Birliği (AB), Facebook, Google ve Amazon gibi teknoloji devlerinin veri üzerindeki hakimiyetini zayıflatmak için ortak veri pazarı kurmak istiyor.

16- Avcılar’daki Bathonea Antik Limanı kazılarında 558’deki depremin izlerine rastlandı

İstanbul’un Avcılar ilçesinde sürdürülen Bathonea Antik Limanı kazılarında kenti 7 Mayıs 558’te vuran depremin izlerine rastlandı.

17- Yıldız Porselen’in atıkları ısı ve ses yalıtım malzemesine dönüştürüldü

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası’nın atıklarını ısı ve ses yalıtım malzemesine dönüştürdü. Elde edilen köpük porselenin, enerji kaybını yüzde 85 oranında engellediği 30 desibele kadar ses yalıtımı sağladığı tespit edildi.