Akşam Postası / 30 Ocak 2018

1- Erdoğan da ‘ÖSO polemiği’ne katıldı: Kuvayı Milliye gibi sivil bir oluşum

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile yer alan Özgür Suriye Ordusu için “ÖSO, tıpkı Kurtuluş Savaşı’mızdaki Kuvayı Milliye güçleri gibi sivil bir oluşumdur” dedi.

2- ‘Savaşa hayır’ soruşturması: TTB merkez konseyi üyelerine gözaltı

Afrin’e yönelik harekata karşı çıkan bir açıklama yapan Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi doktorlar bu sabah evlerine gelen polisler tarafından gözaltına alınmaya başladı.

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3- PFDK’dan Naki kararı: ‘Sürekli hak mahrumiyeti’ ve 273 bin lira

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Amedsporlu Deniz Naki’ye ‘ayrımcılık ve ideolojik propaganda’ nedeniyle üç yıl altı ay futboldan men cezası ve 273 bin lira para cezası verdi.

4- AKP’de yedinci il belediye başkanı istifası Çorum’dan: Ordu ve Gaziantep sırada mı?

AKP’de ‘metal yorgunluğu’ süreci kapsamında istifa ettirilen yedinci il belediye başkanı Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü oldu.

5- Trans tutuklu Diren Coşkun ölüm orucunda: Ameliyat ve tedavi hakkımın iadesi için

Trans tutuklu Diren Coşkun hakları için ölüm orucuna başladığını duyurdu.

6- Soçi’de bayrak krizi: Suriye muhalefetini Türkiye temsil edecek

Ankara’dan Rusya’nın Soçi kentindeki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne katılmak üzere giden muhalefet heyetinin havaalanı ve kongre merkezine yerleştirilen Suriye rejimi bayraklarına tepki göstererek kongreye katılmama kararı aldığı ve kongrede kendisini temsil etme yetkisini Türk heyetine verdiği belirtildi.

7- Ahmet Şık duruşmaya katılamadı: ‘Uzun tutukluluk nedeniyle sağlık sorunu yaşıyor’

Tutuklu gazeteci Ahmet Şık, sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandığı davanın duruşmasına sağlık sorunları nedeniyle katılamadı.

8- OPCW: Suriye’de rejimin kimyasal silah kullandığı iddiasına dair ‘yeni bulgular’

Suriye hükümetinin elindeki kimyasal silah stoklarının, ilk kez bazı testler yoluyla, iç savaşta yaşanan sinir gazı sarin saldırılarıyla ilişkilendirildiği bildirildi.

9- Yönetmeliğe takıldı: ‘Tek tip’ kıyafet uygulaması beklemede

Cezaevlerinde tek tip kıyafet için KHK’da öngörülen süre 26 Ocak’ta sona ermesine rağmen halen ilgili yönetmelik çıkartılamadı. Gecikmede, uygulama sırasında yaşanması muhtemel sıkıntıların etkili olduğu öğrenildi.

10- ‘Vahim sır’ı ortaya çıkaran memur: Hastane ‘memlekete ihanet’ ettiğimi düşünüyor

İstanbul’daki bir hastanede hamile çocukların polise bildirilmediğini ortaya çıkaran sosyal hizmet uzmanı İclal Nergiz, hastanenin kendisine “Senin yaptığın şey memlekete ihanet oldu” dediğini söyledi.

11- ‘Grev yasağı’ ve ‘lokavt’ derken işçilerin mücadelesinin sonu: Sendikalar anlaştı

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, bu sabah itibarıyla Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile toplu iş sözleşmelerini imzaladıklarını bildirdi.

12- Furkan Vakfı’na özel harekatlı baskın: Muhalif İslamcı Alparslan Kuytul gözaltında

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’na yönelik operasyon düzenledi.

13- CHP’li Kaftancıoğlu’na 14 hakaret davası açan Erdoğan 700 bin lira istiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na toplam 700 bin lira istemiyle 14 ayrı tazminat davası açtığı ortaya çıktı.