Akşam Postası / 30 Nisan 2020

1. Profesör Taymaz: Eşi görülmemiş kayıp yaşanıyor, 6.5 milyon kişi işsiz kalabilir

ODTÜ öğretim görevlisi Prof. Dr. Erol Taymaz, ‘corona’ nedeniyle istihdamda ‘çok büyük ve eşi görülmemiş’ bir kayıp yaşandığını söyledi.

2. ‘Corona’ önlemleri

Yurtlarda 34 binden fazla insan tahliye edildi… Sağlıkçılara ücretsiz taksi…

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3. ‘Corona’ günlüğü

Vaka sayısı 3 milyon 220 bin 268’e ulaşırken, virüs nedeniyle 228 bin 224 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 355.

4. Fatih Portakal hakkında üç yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı

İstanbul başsavcılığı, Fox TV sunucusu Fatih Portakal hakkında Bankacılık Kanunu’nun 74’üncü maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

5. MHP’den kanun teklifi: Sosyal medya hesabı açmak için kimlik numarası istensin

MHP, sosyal ağ kullanımında kimlik numarası verilmesini zorunlu tutan yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu.

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6. Muğla’da 4.3 büyüklüğünde deprem

Muğla’nın Ula ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

7. Eski milli atlet Gülcan Mıngır sekiz yıl sonra dopingli çıktı

Eski milli atletlerden Gülcan Mıngır’ın Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda verdiği doping örneğinin test sonucu tekrar pozitif çıktı. Mıngır’ın Londra’da 3000 metre su engellide elde ettiği 27’ncilik derecesi iptal edildi.

8. CHP’den 1 Mayıs raporu: Son 17 senede 24 bine yakın işçi hayatını kaybetti

CHP’nin raporuna göre son 17 senede 24 bine yakın işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.