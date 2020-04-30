Akşam Postası / 30 Nisan 2020

1. Profesör Taymaz: Eşi görülmemiş kayıp yaşanıyor, 6.5 milyon kişi işsiz kalabilir
ODTÜ öğretim görevlisi Prof. Dr. Erol Taymaz, ‘corona’ nedeniyle istihdamda ‘çok büyük ve eşi görülmemiş’ bir kayıp yaşandığını söyledi.
Kamu bankalarından 4.5 milyon kişiye 27 milyarlık kredi: Ortalama 6 bin lira
Turizm gelirleri ilk üç ayda yüzde 11 azaldı
İthalat artıp ihracat azalınca dış ticaret açığı yüzde 180 arttı
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 7.4’e düşürdü
Turist sayısı martta neredeyse yüzde 70 azaldı
2. ‘Corona’ önlemleri
Yurtlarda 34 binden fazla insan tahliye edildi… Sağlıkçılara ücretsiz taksi…
AKP’li yönetici: Ramazan Bayramı’nda da sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Kaftancıoğlu: Covid-19’dan ölen sayısı açıklanandan fazla
Erdoğan’a 500 sayfalık ‘normalleşme’ raporu
Duruşmalar 15 Haziran, müzakereler 31 Mayıs’a kadar ertelendi
Okullar kapanınca İstanbul’dan Kayseri’ye giden öğrenci 30’u aşkın kişiye virüsü bulaştırmış
Koçtaş, mağazacılık faaliyetlerine 4 Mayıs’ta kademeli olarak yeniden başlayacak
3. ‘Corona’ günlüğü
Vaka sayısı 3 milyon 220 bin 268’e ulaşırken, virüs nedeniyle 228 bin 224 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 355.
Oxford’un insan deneyleri süren aşısının ilk sonuçları haziran ortasında alınacak
Yüzde 99 doğru sonuç veren antikor testinin Avrupa’da kullanımı onaylandı
Dr. Fauci’den ‘iyi haber’: Remdesivir Covid-19 tedavisinde işe yarıyor
ABD’de bir buçuk ayda 30 milyondan fazla kişi işini kaybetti
İki ülke daha, ilk ‘corona’ ölümlerini bildirdi
Gine Bissau başbakanı ve üç bakanın ‘corona’ testi pozitif çıktı
Festival düzenlenmesini engellemek için parka tavuk gübresi serptiler
Madrid’de karantina eğlencesi: Balkon sineması
4. Fatih Portakal hakkında üç yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı
İstanbul başsavcılığı, Fox TV sunucusu Fatih Portakal hakkında Bankacılık Kanunu’nun 74’üncü maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
5. MHP’den kanun teklifi: Sosyal medya hesabı açmak için kimlik numarası istensin
MHP, sosyal ağ kullanımında kimlik numarası verilmesini zorunlu tutan yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu.
6. Muğla’da 4.3 büyüklüğünde deprem
Muğla’nın Ula ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Elazığ’da 4.2 büyüklüğünde deprem
7. Eski milli atlet Gülcan Mıngır sekiz yıl sonra dopingli çıktı
Eski milli atletlerden Gülcan Mıngır’ın Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda verdiği doping örneğinin test sonucu tekrar pozitif çıktı. Mıngır’ın Londra’da 3000 metre su engellide elde ettiği 27’ncilik derecesi iptal edildi.
8. CHP’den 1 Mayıs raporu: Son 17 senede 24 bine yakın işçi hayatını kaybetti
CHP’nin raporuna göre son 17 senede 24 bine yakın işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.