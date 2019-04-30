Akşam Postası / 30 Nisan 2019

1. AKP oylarıyla: Kılıçdaroğlu’na saldırıya ilişkin önerge reddedildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıya ilişkin Meclis araştırma önergesi MHP ve AKP’lilerin oyuyla reddedildi.

2. Venezüela hükümeti: Bir grup asker darbe girişimi başlattı

Venezüela’nın muhalefet lideri Juan Guaido, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’yu iktidardan devirmek için planın ‘son aşamasını’ başlattığını söyledi. Guaido Venezüelalılar ve orduyu Maduro’nun ‘gaspını’ sona erdirmeye çağırdı.

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3. YSK, AKP’nin İstanbul itirazlarını pazartesi günü değerlendirecek

AKP’nin İstanbul seçimlerine itirazına ilişkin ilçe seçim kurullarının topladığı belgeler, perşembe gününe kadar Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) ulaştırılacak. YSK’nın 6 Mayıs pazartesi günü AKP’nin olağanüstü itirazını gündeme alarak görüşmesi bekleniyor.



4. Rapor: Türkiye’nin savunma harcamaları ‘en büyük 15’ten daha hızlı arttı

Türkiye’nin 2018 yılı savunma harcamaları dünyanın en büyük silah alımlarını yapan 15 ülkeden daha hızlı arttı. NATO’nun ikinci büyük ordusuna sahip Türkiye geçen yıl savunma harcamalarını yüzde 24 artırıp 19 milyar dolara yükseltti.

5. Bloomberg: ‘Merkez’ kafaları karıştırdı, yabancı yatırımcı net cevap alamadı

Bloomberg, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın Enflasyon Raporu sonrası düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlarken kafaları karıştırdığını yazdı.

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6. Erdoğan’dan ABD’ye F-35 çıkışı: İşin sonunun nereye varacağını düşünemiyorlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin dışlandığı bir F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur” dedi.

7. AKP’li Zeybekci, MHP’yi kızdırabilir: İttifaklar olmasa kazanmıştık

Partisinin MHP ile oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın adayı olarak girdiği İzmir büyükşehir belediye başkanlığı seçimini kaybeden AKP’li Nihat Zeybekci “İttifaklar olmasaydı seçimi kazanmıştık” dedi.

8. AKP’li yetkili: YSK’nın kararına göre ittifakın durumu belli olur

Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle AKP ve MHP’nin bir araya gelmesiyle oluşturulan Cumhur İttifakı’nda taraflar arasında son dönemde tansiyon artarken, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimlerine itiraza dair kararının ittifakın kırılma yönünü belirlemesi açısından kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor.

9. Google konumunuzu ABD istihbaratına iletebiliyor: Kongre’de hesap verecek

Dünyanın en büyük arama motoru Google’ın, 2009 yılından bu yana telefonu kapalı da olsa kullanıcıların konum bilgisini takip edebildiği, dahası ABD istihbarat birimleriyla paylaşabildiği öne sürüldü. Şirketin CEO’sundan ABD Kongresi’nde konuya açıklık getirmesi istendi.

10. Trump, Müslüman Kardeşler’i ‘terör örgütü’ ilan edebilir

Beyaz Saray, Müslüman Kardeşler’in ‘terör örgütü’ olarak sınıflandırılması için çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

11. Bakanlıktan HDP’ye yalanlama: Van’da kayyım borçları azalttı

İçişleri Bakanlığı, Van Büyükşehir Belediyesi’ni yöneten kayyımın ardından belediyenin ne kadar borcu olduğunu açıklayan HDP’lileri yalanlayarak rakam paylaştı.





