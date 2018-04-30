Akşam Postası / 30 Nisan 2018

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

1. Mahkemenin acelesi var: Demirtaş’ın beş yıla kadar hapsi istendi

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’in beş yıla kadar hapsi istendi.

2. Akşener’e göre Erdoğan pişman: Sakın seçimleri iptal ettirme

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, seçimleri 24 Haziran’a çekmesinden dolayı pişmanlık belirtileri sergilediğini savunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Sakın ola, Anayasa Mahkemesi’ni devreye sokup bu seçimleri iptal ettirmeye kalkışma. Peşinde olacağımı bilmeni isterim” diye konuştu.

Reklam

3. Mediar anketi: Dört partinin oy oranı ‘cumhur ittifakı’nın 14 puan üzerinde

Mediar Araştırma Şirketi’nin açıkladı anket sonuçlarına göre, 24 Haziran’da yapılacak erken seçimde ‘cumhur ittifakı’nın oy oranı yüzde 42.5 olarak belirtildi.

4. Kulis haber: Erdoğan, Orman’a Fenerbahçe maçı için ‘Gereğini yap’ dedi

Beşiktaş’ın, perşembe günü kaldığı yerden devam etmesi kararı alınan Fenerbahçe maçına çıkmayacağını açıklaması üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, kulüp başkanı Fikret Orman’ı arayarak “Gereğini yap” dediği öne sürüldü.

Reklam

5. Bakan Özhaseki’nin, selefi Kayseri belediye başkanıyla ortak olduğu ortaya çıktı

Kayseri büyükşehir belediye başkanıyken milletvekilli seçilip Çevre ve Şehircilik bakanlığına getirilen AKP’li Mehmet Özhaseki’nin, selefiyle ticari ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Özhaseki ile şimdiki Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Çelik’in aynı şirkette ortaklığı bulunuyor.

6. Merkez’in yıl sonu enflasyon tahmini: Yüzde 7,2 ila 9,6

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, “Enflasyonun 2018 sonunda yüzde 7,2-9,6 aralığında (orta noktası yüzde 8,4) gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz” dedi.

7. Şimşek de şaşkın: Lirada bu kadar hızlı bir değer kaybı öngörmüyorduk

Dövizdeki yüksekliği değerlendiren Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Lirada bu kadar hızlı bir değer kaybı öngörmüyorduk” dedi.

8. Hileli gıdalar: Ceza 18 bin lira, ilk sırada tereyağı ve peynirle süt ürünleri var

Hileli gıda üreten veya ithal eden firmalara verilen cezanın sadece 18 bin lira olduğu ortaya çıktı. En çok hile yapılan ürün grubu yüzde 35’le süt ürünleri; tereyağı ve peynir başı çekiyor.

9. Adrese dayalı lise kaydı taşınma furyası başlattı

Liseye Geçiş Sınavı’yla (LGS) 1 milyona yakın öğrencinin liselere adrese göre yerleştirilecek olması, çocuklarına iyi bir eğitim aldırmak isteyen aileleri taşınmaya zorluyor.

10. 90 kilo esrarla yakalanmıştı: Ağır ceza yargıcına 11 yıl sekiz ay hapis cezası

Diyarbakır’da 90 kilo esrarla yakalanan eski yargıç Halil Soğuksu ve yanındaki kişiye ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’tan 11 yıl sekizer ay hapis cezası verildi.

11. İstanbul’un ‘rant haritası’: Beş ilçede nefes alınmıyor

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İstanbul’un ‘rant haritası’nı açıkladı: “Bakırköy, Şişli, Maltepe, Başakşehir, Çekmeköy’de nefes alacak yer yok.”

12. Ermeni kilisesine saldırı: Duvara ‘Bu vatan bizim’ yazıldı, kapıya çöp döküldü

Kadıköy’deki Surp Takavor Ermeni Kilisesi’ne yapılan saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

13. Dünya şampiyonu: Brezilya’daki yüzme şampiyonasında altın madalya 14 yaşındaki Sümeyye Boyacı’nın

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün 14 yaşındaki sporcusu Sümeyye Boyacı, Brezilya’da düzenlenen ‘Open Water Swimming World Championships’ yüzme şampiyonasında dünya şampiyonu oldu.

14. Bakanlar Kurulu’ndan Meclis’e giden yeni düzenlemeler: Kamuya maliyeti 24 milyar

Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu’nun ardından Meclis’e gönderilen yeni düzenlemeleri açıkladı.