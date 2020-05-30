Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 30 Mayıs 2020

1. ‘Corona’ önlemleri

Burdur’da bazı apartman ve evler karantinaya alındı… Adalara giriş-çıkışlardaki kısıtlama kaldırılıyor…

Bakanlıktan yeni genelge: Park ve bahçelerde kurallar belirlendi

Bilet sitesi CEO’su: ‘Normalleşme’ satışlarıyla geçen yılın yüzde 50’sine ulaştık

Servisler için rehber: Konuşulmamalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli

Araştırma: Uzaktan eğitimde öğrenciler öğretmeniyle ‘nadiren’ iletişim kuruyor

Uzmandan çocuklarda Kawasaki uyarısı: Kreşler çok iyi denetlenmeli

Çalıştıkları gemilerde mahsur kalan işçiler Türkiye’de: 92 gün karaya ayak basmadık

Salgın döneminde 700 bin bilgisayarlı tomografi çekildi

2. Kilisenin haçını söken kişiye tutuklamaya yönelik yakalama kararı

İstanbul’daki Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’nin haçını sökmesinin ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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İmamoğlu’ndan saldırıya uğrayan kiliseye ziyaret: İbadethaneye yapılmış hareket, hepimize yapılmıştır

3. Diyarbakır’da ‘Dur’ ihtarına uymayan kişi polise ateş açtı: Bir polis hayatını kaybetti

Fotoğraf: AA

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

4. ‘Corona’ günlüğü

Dünya genelinde vaka sayısı 6 milyonu geçti.

Britanya’da nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi

5. Beyaz Saray önünde Floyd protestosu: Göstericilerle polis arasında arbede çıktı

ABD’nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyah Amerikalı George Floyd için Washington DC’de düzenlenen protestoda göstericilerle polis arasında arbede çıktı.

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Pentagon’dan askere ‘Minneapolis’e konuşlanmaya hazır ol’ talimatı

6. ‘Tebdil-i kıyafet’ denetleme yapan rektör 500 bin liralık yolsuzluğu ortaya çıkardı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, üniversite hastanesinde tebdili kıyafetle yaptığı denetim sayesinde 500 bin liralık yolsuzluğu ortaya çıkardı.

7. Merkezi ezan sisteminde ‘aç-kapa’ önlemi

İzmir’de, bazı camilerin hoparlöründen müzik yayını yapılması üzerine önlem amaçlı yeni düzenleme yapıldı.

SON HABERLER

Kadroda 14 futbolcudan az kalırsa maçlar ertelenecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen ve yeniden başlaması kararlaştırılan Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 2019-2020 sezonunun kalan bölümü için talimat yayımladı.

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