Akşam Postası / 30 Mayıs 2020

1. ‘Corona’ önlemleri
Burdur’da bazı apartman ve evler karantinaya alındı… Adalara giriş-çıkışlardaki kısıtlama kaldırılıyor…
Bakanlıktan yeni genelge: Park ve bahçelerde kurallar belirlendi
Bilet sitesi CEO’su: ‘Normalleşme’ satışlarıyla geçen yılın yüzde 50’sine ulaştık
Servisler için rehber: Konuşulmamalı, yiyecek ve içecek tüketilmemeli
Araştırma: Uzaktan eğitimde öğrenciler öğretmeniyle ‘nadiren’ iletişim kuruyor
Uzmandan çocuklarda Kawasaki uyarısı: Kreşler çok iyi denetlenmeli
Çalıştıkları gemilerde mahsur kalan işçiler Türkiye’de: 92 gün karaya ayak basmadık
Salgın döneminde 700 bin bilgisayarlı tomografi çekildi
2. Kilisenin haçını söken kişiye tutuklamaya yönelik yakalama kararı
İstanbul’daki Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi’nin haçını sökmesinin ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İmamoğlu’ndan saldırıya uğrayan kiliseye ziyaret: İbadethaneye yapılmış hareket, hepimize yapılmıştır
3. Diyarbakır’da ‘Dur’ ihtarına uymayan kişi polise ateş açtı: Bir polis hayatını kaybetti
Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan polis memuru kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
4. ‘Corona’ günlüğü
Dünya genelinde vaka sayısı 6 milyonu geçti.
Britanya’da nisan ayında sadece 197 otomobil üretildi
5. Beyaz Saray önünde Floyd protestosu: Göstericilerle polis arasında arbede çıktı
ABD’nin Minnesota eyaletinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyah Amerikalı George Floyd için Washington DC’de düzenlenen protestoda göstericilerle polis arasında arbede çıktı.
Pentagon’dan askere ‘Minneapolis’e konuşlanmaya hazır ol’ talimatı
6. ‘Tebdil-i kıyafet’ denetleme yapan rektör 500 bin liralık yolsuzluğu ortaya çıkardı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, üniversite hastanesinde tebdili kıyafetle yaptığı denetim sayesinde 500 bin liralık yolsuzluğu ortaya çıkardı.
7. Merkezi ezan sisteminde ‘aç-kapa’ önlemi
İzmir’de, bazı camilerin hoparlöründen müzik yayını yapılması üzerine önlem amaçlı yeni düzenleme yapıldı.