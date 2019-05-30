Akşam Postası / 30 Mayıs 2019

1- Erdoğan ‘yargı reformu’yla ifade özgürlüğünü güçlendirme sözü verdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Yargı Reformu Strateji Belgesi’ni açıkladığı konuşmasına, “Bu belge ile ifade özgürlüğünün güçlendirilmesi ve daha ileriye taşınması konusunda yeni yaklaşımlar ortaya koyuyoruz” diyerek başladı. Erdoğan’ın Beştepe’de açıkladığı, Yargı Reformu Stratejisi’nde iki temel perspektif, dokuz amaç, 63 hedef ve 256 faaliyet bulunuyor.

2- ABD Türkiye’ye hangi yaptırımları getirebilir: Yasadaki 12 maddede yok yok

ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamında öngörülen yaptırımlar, başta finans ve bankacılık sektöründen savunma sanayine kadar pek çok alanda Türkiye’ye büyük zorluklar çıkarabilir.

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3- F-35’i üreten firma ABD yaptırımlarına hazır: Türkiye alamazsa müşterisi var

F-35 savaş uçağı (Fotoğraf: Reuters)

F-35 savaş uçaklarını üreten ABD’li Lockheed Martin firmasının CEO’su Marillyn Hewson, Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini alması halinde F-35 programından çıkarılarak uçak teslimatının durdurulabileceğini hatırlatarak, “Ankara’nın uçaklarını kolayca başka müşterilere satabiliriz” dedi.

4- Bloomberg: Türkiye S-400’leri Akdeniz’e konuşlandırmayı düşünüyor

Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400 savunma sistemini, güney sahil şeridinde enerji aramasında kullanılan araçlara eşlik eden savaş gemilerinin yakınlarına konuşlandırmayı düşündüğü iddia edildi.

5- Reuters: AKP’nin yaptırdığı son ankette İmamoğlu üç puan önde

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Reuters AKP kaynaklarına dayanarak 23 Haziran’da tekrar edilecek İstanbul seçimleri için parti tarafından yaptırılan son ankette Ekrem İmamoğlu’nun üç puan önde çıktığını bildirdi.

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6- AKP’li Yıldırım’dan İsmailağa tarikatına seçim ziyareti

‘Cumhur ittifakı’nın AKP’li İstanbul adayı Binali Yıldırım seçim çalışmaları kapsamında İsmailağa tarikatını ziyaret etti.

7- CHP ve İYİ Parti’ni itirazı üzerine Beşiktaş’ta 35 sandık kurulu üyesinin görevi sonlandırıldı

CHP ve İYİ Parti’nin Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu’na yaptığı itiraz sonucu, aktif siyasi parti üyeliği bulunan 35 sandık kurulu üyesinin görevi sonlandırıldı.

8- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Sedef Kabaş’a 11 ay hapis

Gazeteci ve yazar Sedef Kabaş, ‘cumhurbaşkanına hakaretten’ yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezası aldığını duyurdu.

9- Cinsel suçlar patladı, çocukların cinsel istismarı zirve yaptı

Adalet Bakanlığı’nın yayınladığı 2018 yılı adli istatistiklerine göre çocukların cinsel istismarı suçu geçen yıl rekor düzeye ulaştı. Buna göre 2018 yılında 18 bin 209 çocukların cinsel istismarı suçu işlendi.

10- Ekşisözlük’teki Şule Çet başlığına mahkemeden engelleme

Bir yıl önce dün hayatını kaybeden Şule Çet’in katil zanlısı Çağatay Aksu, Ekşisözlük’teki ‘Şule Çet’, ‘Şule Çet cinayeti’ ve ‘reddedilince tecavüz edip balkondan atan erkek’ başlıklarına mahkemeden ‘erişimin engellenmesi’ kararı çıkarttı.

11- Meydan Beşiktaş’ta çalışanlarını darp eden mekan sahibi serbest bırakıldı

İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki Meydan Beşiktaş adlı mekanın patronu Şahin Şeker’in, biri kadın olmak üzere birçok çalışanına saldırdığı görüntü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Şeker, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

12- ‘Kuzey Ormanları’na acil koruma çağrısı

Fotoğraf: kuzeyormanlari.org

İstanbul ve Trakya’nın kuzeyi boyunca uzanan dünyanın ‘eşsiz ekosistemlerinden biri‘ Kuzey Ormanları’nın, ‘Muhafaza Ormanı’ ilan edilmesi için kampanya başlatıldı.

13- DSÖ, transseksüelliği davranış ve ruhsal bozukluk kategorisinden çıkardı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), transseksüelliği ‘davranış bozukluğu ve ruhsal bozukluk’ kategorisinden çıkardı.