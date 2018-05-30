Akşam Postası / 30 Mayıs 2018

1- Eski TRT yöneticisi Güngör, kendi kitabını yalanladı: Dedikodu, mesnetsiz iddia
Eski TRT Haber Dairesi Başkanı Nasuhi Güngör, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin gündeme getirmesi sonrası kendi kitabındaki ifadeleri yalanladı.
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2- Akşener’in vaadi: ‘FETÖ’nün siyasi ayağı yargı önüne çıkacak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran için seçim beyannamesini açıkladı.
3- İnce ‘Gülen’le görüşmeyi’ kitapla, Erdoğan’ın çelişkilerini videoyla anlattı
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Fethullah Gülen’le parti kurmadan önce görüştüğüne ilişkin kanıt olarak AKP camiası içinden yazılan bir kitabı gösterirken, AKP ve MHP’nin geçmişe yönelik çelişkilerini sergilemek için miting alanında video izletti.
4- CHP, TRT’yi 10 bin kişiyle protesto edecek
CHP, bir süredir yayın konusunda ters düştüğü kamu yayıncısı TRT binasının önünde 10 bin kişiyle miting hazırlığında.
5- Londra parçalı bulutlu: Şimşek, Erdoğan’ın sözlerini ‘seçim üslubu’ diye izah etmiş
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya Londra’da yatırımcılarla yaptığı görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın iki hafta önce Londra’da yatırımcılara yaptığı konuşmada yarattığı gerilimi düşürmeye çalıştığı bildirildi.
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6- Uzmanlardan enflasyonda karamsar tablo: Yüzde 14,50’in üzerini görebilir
Reuters’ın son anketinde Tüketici Fiyatları Endeksi’nde (TÜFE) mayıs ayında yüzde 1,45 artış beklendiği belirtildi.
7- Topu bakanlığa attı: YSK, Demirtaş’ın Fox yayınına katılma talebini reddetti
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın Fox Tv yayınına cezaevinden telefonla katılma talebini reddetti.
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8- Merkel’in Erdoğan’ı daveti resmi değilmiş, erken seçimden önce konuşulmuş
Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, dünkü Almanya ziyaretinde Başbakan Angela Merkel’in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı davet ettiği yönündeki sözlerinin yalanlanmasına açıklık getirdi. Sözlerini tekzip eden Çavuşoğlu, resmi davet olmadığını, konunun da erken seçim tarihinden önce konuşulduğunu söyledi.
9- Şentop’a göre ‘aslolan tutuksuz yargılama’: Demirtaş’ın tutukluluğu ‘kullanılıyor’
AKP’li Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğunun seçim kampanyasının bir unsuru olarak kullanılmaya çalışıldığını öne sürdü.
10- AA üç aşamalı Menbiç planını duyurdu: YPG ilk 30 günde bölgeyi terk edecek
Türkiye ve ABD’nin üzerinde teknik mutabakat sağladığı ancak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun 4 Haziran’daki Washington görüşmesinde nihai halini alması beklenen Menbiç planının üç aşamadan oluştuğu ve ilk aşamada Fırat Nehri’nin batısındaki YPG’lilerin bir ay içinde bölgeden çıkartılmasının öngörüldüğü kaydedildi.
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11- AKP’li Şentop’un yorumu: AYM’nin kararı, seçimin iptali sonucu doğurmaz
AKP’li Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) CHP’nin seçime ilişkin başvurusuna vereceği kararının, seçimin iptali sonucu doğurmayacağını söyledi.
12- Gezi protestolarının yıldönümü: Polis, parkın çevresini bariyerlerle kapadı
Gezi protestolarının beşinci yıl dönümünde polis, Taksim Gezi Parkı ve çevresini bariyerlerle kapadı.
13- Maranki savunmada: Saldırının nedeni Erdoğan’a desteğim, silahım kitaplarım
Bitki uzmanı Prof. Dr. Ahmet Maranki, 25 Haziran’da sokağa çıkarmaktan bahsettiği, ‘Belgrad ormanına gömdüğü talim şeyi’ sözlerinin ardından hakkında ‘basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.
14- Bakanlığın ‘engellemeye’ çalıştığı Uber: İş ortağı olarak Türkiye’ye bağlıyız
Bakanlık tarafından sürücülerine ceza verilmesi kararı verilen Uber, Türkiye’ye bağlı olduklarını bildirdi.
15- Yerli otomobile Bosch imzası: Her aşamasında yer alacağız
Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, yerli otonun her aşamasında yer alacaklarını söyledi.
16- Çamlıca Camii’nin açılışı ertelendi: Kadir gecesine yetişmiyor
Yapımı 2013 yılından beri süren Çamlıca Camii’nin 10 Haziran’a rastlayan Kadir Gecesi’nde yapılması planlanan açılışı ertelendi.
17- HDP’li eski vekiller Ayla Akat Ata ve Taşkın Aktaş tahliye edildi
HDP’nin eski Ardahan milletvekili Dr. Taşkın Aktaş ile eski Batman milletvekili Ayla Akat Ata tahliye edildi.
18- HDP’den Manisa’da değişiklik: Cezası kesinleşen Lezgin Botan yerine Sırrı Sakık
HDP, 24 Haziran’da yapılacak genel seçim için daha önce Manisa 1’inci sıradan aday gösterilen Lezgin Botan yerine eski vekil Sırrı Sakık’ı aday gösterdi.
19- ‘1010!’ ve ‘Six!’ yapımcısı: Türk oyun firması 250 milyon dolara dünya devine satıldı
2012 yılında kurulan Türk mobil oyun şirketi Gram Games, dünya mobil oyun sektörünün liderlerinden Zynga tarafından 250 milyon dolara satın alındı. Gram Games’in bünyesinde ‘1010!’ ve ‘Six!’ gibi ünlü oyunlar bulunuyor.
20- Hamas ‘anlaştık’ dedi, İsrail yalanladı: Bedelini ödeteceğiz
Hamas ve Filistin’deki ikinci büyük silahlı grup olan İslami Cihad ortak bir açıklama yaparak İsrail ile ateşkes konusunda anlaşmaya vardıklarını söyledi. İsrail ise anlaşma iddiasını yalanladı: “İsrail Hamas’a bu şiddetin bedelini ödetecek.”