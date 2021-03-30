Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 30 Mart 2021

1.Koca: Mutasyon görülme oranı yüzde 75’e ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de mutasyonlu virüs görülme oranının yüzde 75’e yükseldiğini açıkladı.

2.’İyiye giden tek kent’ nasıl başardı?

Normalleşmenin başladığı mart ayının başından bugüne ‘risk haritası’nda iyiye giden tek kent Burdur. Vaka sayısında düşüşe paralel olarak hastaneye yatış ve ölüm sayısı da azalıyor. Bunda birkaç etken var.

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3.TÜSİAD’ın ‘tepesi attı’: Ortalık toz duman

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simon Kaslowski ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan son dönemde ekonomi yönetiminde alınan kararları eleştirdi.

4.’Enflasyondan yüksek faiz’ öngören MB başkanının indirim için 340 bp payı var

TÜİK’in şubat ayında açıkladığı yıllık enflasyonun yüzde 15.6, mevcut politika faizinin yüzde 19 olduğu düşünülürse Kavcıoğlu’nun faiz indirmek için yaklaşık 300 baz puanlık payı elinde tuttuğu söylenebilir.

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Yabancılar 1,75 milyar dolar çıkarmış

5.HDP iddianamesinin ‘usülden’ iadesi istendi

Anayasa Mahkemesi’ne gönderilen HDP’nin kapatılmasına yönelik iddianamenin usul eksiklikleri nedeniyle iadesi istendi.

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HDP kapatmaya karşı strateji belirledi

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6.Kılıçdaroğlu, Bağış’ı andı: Hırsızı büyükelçi yaptıktan sonra…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘pudra şekeri’ vakasından bahsederken eski bakan Prag Büyükelçisi Egemen Bağış’ı andı: “Hırsızı büyükelçi yaptıktan sonra…”

7.Bakan, müteahhitlere müjde verdi: Kanal İstanbul’a çok kısa zaman kaldı

Müteahhitlere hitap eden bakan ‘zarureti anlaşılan projelerin, halk tarafından benimsendiğini, kıymetinin bilindiğini ve hayatın ayrılmaz parçası olduğunu, Kanal İstanbul’un da bu projelerden biri olduğunu’ öne sürdü.

8.Kazdağı Koruma Derneği: ’60 yıllık ruhsat’ koca bir yalan

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Kanadalı Alamos Gold şirketinin Türkiye’deki iştiraki Doğu Biga Madencilik’in yöneticisi Ahmet Şentürk’ün “60 yıllık ruhsatımız var” demesini ‘kocaman bir yalan’ olarak niteledi.

9.Şeytan marka giyemez: Nike tabanında insan kanı kullanılan ayakkabılar için dava açtı

Nike, rapçi Lil Nas X ve sanat kolektifi MSCHF işbirliğiyle satışa çıkarılan, tabanında bir damla insan kanı bulunan ‘Satan’ (Şeytan) modeli için dava açtı.

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Yabancılar 1,75 milyar dolar çıkarmış

Deutsche Bank geçen hafta yabancıların Türkiye piyasalarında 750 milyon ila 1 milyar dolar hisse senedi sattığını, tahvil piyasasından ise 500 ila 750 milyon dolar seviyesinde çıkış olduğunu tahmin etti.

‘İyiye giden tek kent’ nasıl başardı?

Normalleşmenin başladığı mart ayının başından bugüne ‘risk haritası’nda iyiye giden tek kent Burdur. Vaka sayısında düşüşe paralel olarak hastaneye yatış ve ölüm sayısı da azalıyor. Bunda birkaç etken var.

HDP kapatmaya karşı strateji belirledi

HDP yönetimi, kapatma davasına yönelik izlenecek stratejiyi belirledi. İlk etapta kapatmaya karşı kamuoyu oluşturmaya çalışılacak, gelişmelere göre ‘yeni parti kurulması, mevcut partilerden birine geçilmesi ya da bağımsız adaylık’ gibi seçenekler değerlendirilecek.