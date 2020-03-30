Akşam Postası / 30 Mart 2020

1. Prof. Dr. Ceyhan, ‘Beş-altı gün kritik’ dedi: Geri dönülmez yolda değiliz

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, corona virüsünün yayılmasını önlemek için bu haftanın önemli olduğuna işaret etti.

2. İmamoğlu: Tehlikenin yüzde 60’ı İstanbul’da, sokağa çıkma yasağı olmalı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Covid-19 salgınıyla ilgili “Tehlikenin yüzde 60’ı İstanbul’da. Türkiye için olmasa bile İstanbul için sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli” dedi.

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3. ‘Corona’ günlüğü…

Britanya’dan can kaybı 1284’e, ABD’de 2 bin 513’e, İspanya’da 7 bin 340’a çıktı… 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenleneceği açıklandı…

4. Yavaş, ‘gerekli olanlar dışındaki’ bütün ihaleleri erteledi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Covid-19 salgınıyla mücadele için ‘gerekli olanlar dışındaki’ bütün ihaleleri ertelediklerini açıkladı.

5. ‘Kalabalık otobüs’lerin şoförleri: O kadar yolcu görülmemiş bir şey, art niyet var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Otobüs AŞ’ye ait iki hatta yaşanan yoğunlukla ilgili konuşan şoförler, “Salgının olmadığı normal günlerde dahi o pazar sabahı kadar yolcu görülmemiş bir şey” dedi. Şoförler olayda art niyet aradıklarını söyledi.

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6. Yoğun bakımın baş tacı: 9 Soruda solunum cihazı

ABD’li doktor Daniela J. Lamas yoğun bakımda yatan ‘corona’ hastalarının solunum cihazına bağlanması durumunda ne tür süreçlerden geçtiğine dair merak edilenleri dokuz soruda anlattı.

7. Britanyalı uzman: Antikor testleri birkaç gün içinde hazır olabilir

İngiltere’de bulunan Imperial College’dan matematiksel biyoloji bölümü profesörü, epidemiyoloji uzmanı Neil Ferguson, Britanya’da salgının yavaşladığına dair bazı belirtiler gördüklerini söyledi. Antikor testlerinin şu anda onaydan geçmek için son aşamada bulunduğu bilgisini veren Ferguson, “Testler haftalar sürmek yerine günler içinde hazır olabilir” diye konuştu.

8. Hastane duyurdu: Fatih Terim taburcu oldu

Fotoğraf: DHA

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yakalandığı corona virüsünü yenerek tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

9. Kızılay başkanı: Sağlıkta dışa bağımlıyız, malzeme biterse sıkıntıya gireriz

Kızılay Başkanı Kerem Kınık “Sağlık sektöründe dışa bağımlıyız. Türkiye içindeki malzemelerimiz biterse sıkıntıya gireriz” dedi.

10. Adalet bakanı: Cezaevi personelleri eve gönderilmeyecek

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Covid-19 salgınına karşı cezaevlerinde alınan tedbirler kapsamında “Bugünden itibaren cezaevlerinde görev yapan personel, belirlenen süreler sonunda evlerine gönderilmeyecek, izole edilen yerlerde kalacak” dedi.

11. Soylu: İstanbul’dan taşraya gidenler virüsü yaydı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Başlangıçta yurt dışından gelenler tehlike oluşturuyordu. Devamında İstanbul’dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı” diye konuştu.

12. Petrol fiyatları 2002 yılından bu yana en düşük seviyede

Dünya genelinde en yaygın kullanılan brent türü ham petrolün varil fiyatı, 23 dolar ile Kasım 2002’den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

13. New York’ta dün dört dakikada bir kişi ‘corona’dan öldü

ABD’nin New York kentinde, dün sabah 09:30 ila 16:15 arasında 98 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bu, ortalama dört dakikada bir kişinin salgına kurban gittiği anlamına geliyor.

14. Karikatürist Erdil Yaşaroğlu sağlık çalışanlarına siperlik üretiyor

Karikatürist Erdil Yaşaroğlu ve oyuncu Begüm Kütük Yaşaroğlu, evlerindeki üç boyutlu yazıcıyla sağlık çalışanlarına siperlik üretmeye başladıklarını duyurdu.