Akşam Postası / 30 Mart 2019

1. Kılıçdaroğlu: Bu kadar bel altı vurulan seçime ilk kez gidiyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaş ve genel başkan olarak pek çok seçime girdiğini belirterek, “Hayatımda bu kadar bel altı vurulan bir seçime ilk kez gidiyorum” dedi.

2. İmamoğlu: Erdoğan da bana oy verecek

Fotoğraf: DHA

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş ilçesinde son mitingini yaptı.



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3. 30 il gezen İnce: AKP seçmeninde değişim var, CHP’liler kırgın ama sandığa gidecek

Yerel seçim çalışmaları kapsamında 30 ili ziyaret eden CHP’nin eski cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Benim gördüğüm şu: Halk 31 Mart yerel seçiminde sandıkta bir ders verecek” dedi.

4. AYM, yatak odalarına gaz atılan çiftin başvurusunu ‘kasıtlı değildir’ diye reddetti

Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı eylemleri sırasında oturdukları evin yatak odasına gaz fişeği atan polislerin yargılanmaması nedeniyle yaşlı çiftin yaptığı başvuruyu reddetti.



5. İstanbul’un turist raporu: Suudilerde büyük düşüş, Almanlar ilk sıraya çıktı

İstanbul’a bu yılın ilk iki ayında gelen turist sıralaması geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre değişti.

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6. Brexit’çilere ‘Frexit’ desteği: Şimdi sıra bizde

Britanya Parlamentosu önünde gösteri düzenleyen Brexit yanlısı gruplara, Fransa’nın Britanya’yı takip ederek Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasını (Frexit) isteyen başka bir grup “Şimdi sıra bizde… Brexit-Frexit” yazılı pankartlarla destek verdi.

7. Seçime bir kala: HDP ve DBP’lilere 64 gözaltı, 31 tutuklama

Yerel seçime 24 saatten az bir süre kala HDP belediye meclis üyesi adayları, il eş başkanları ve partililerin de aralarında olduğu 31 kişi tutuklanırken, 64 kişi gözaltına alındı.

8. ‘Şeyin trene baktığı gibi’ gafını yazan gazeteci Torun zorla istifa ettirildi

AKP Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer’in “Şeyin trene baktığı gibi bakıyorlar” gafını kamuoyuna aktaran gazeteci Hüseyin Torun ‘iradenin baskıları yüzünden işten ayrılmak zorunda bırakıldığını’ duyurdu.

