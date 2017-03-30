Akşam Postası / 30 Mart 2017

1- Trump’ın dışişleri bakanı ‘sır vermedi’: YPG’yle işbirliğini itinayla geçiştirdi

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’yla basın toplantısında ABD’nin Suriye’de Rakka operasyonu kapsamında Demokratik Suriye Güçleri’yle (DSG) işbirliği konusunda geri adım atmazken, soruları da itinayla geçiştirdi.

2- ABD dışişleri bakanına Erdoğan’dan Rakka uyarısı: ABD meşru aktörlerle hareket etsin

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’la görüşen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’yi ‘terörle mücadelede doğru ve meşru aktörlerle çalışmanın önemi konusunda uyardı.

3- Erdoğan şaşırtmadı: 3’üncü köprüye adımı vermedim, ne kadar mütevazıyım görüyorsun

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’nin ‘Hayır’ çadırına ‘ziyareti’nde geçen 3’üncü köprü tartışmasına yeni bir boyut kazandırıp, mütevazı olduğu için kendisinin adını koymadığını söyledi.

4- New York Times, Erdoğan’ı ‘övdü’: Düşman yaratıp korku yaymayı iyi biliyor

ABD’nin köklü gazetelerinden New York Times, Türkiye ile Avrupa arasındaki gerginliğin, referandumdan oy devşirme amacı taşıdığını ve bu hamlenin ‘tehlikeli bir geri adım’ olduğunu yazdı.

5- Reuters: Erken seçim ihtimali zayıflıyor

TBMM’deki aritmetiğin iktidar aleyhine bozulma riski, ekonomideki gidişat ve toplumda üst üste seçimlere karşı bir tepki gelişebileceği endişesi nedeniyle, referandum sonrasında erken genel seçim ihtimalinin giderek azaldığı öne sürüldü.

6- Kılıçdaroğlu Sovyetleri hatırlattı: Lideri komünist parti üyesiydi, o rejim yürüdü mü?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, referanduma götürülen yeni anayasa paketini Sovyetler Birliği’ndeki sisteme benzeterek, “Eski Rusya’yı düşünün, ne vardı komünist yönetim vardı. Cumhurbaşkanı komünist partinin üyesiydi. O rejim yürüdü mü? Yürümedi” diye konuştu.

7- Demirtaş duyurdu: Cezaevi müdürünün hukuk dışı tutumu nedeniyle açlık grevine başlıyoruz

HDP’nin tutuklu eş başkanı Selahattin Demirtaş, Edirne Cezaevi’nde aynı koğuşta kaldığı HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan’la birlikte, cuma gününden itibaren (yarın) açlık grevine başlayacağını duyurdu.

8- AYM’den ‘gülümseten’ karar: Gazeteciye hapis cezası basın özgürlüğü ihlali

150’yi aşkın gazetecininin hapiste bulunduğu Türkiye’de Anayasa Mahkemesi (AYM) bir gazetecinin haber nedeniyle hapis cezası almasının ifade ve basın özgürlüğünün ihlali olduğuna hükmetti.

9- Özdemir ‘kapıyı gösterdi’: Erdoğan’ı süper bulanlar Türkiye’de de yaşayabilir

Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘süper’ olduğunu düşünen Avrupa’daki Türklerin Türkiye’de de yaşayabileceğini söyledi.

10- Alman bakana göre ‘provokasyon’ olabilir: MİT’in Gülenciler listesi ‘naif’ değil

Almanya, MİT’in Alman istihbaratına verdiği Gülen Cemaati’ne yakın kişiler listesinin provokasyon amacıyla hazırlanmış olabileceğini öne sürdü.

11- Türkiye faaliyetleri için durdurma kararı verilen Booking.com temyize gidecek

Milyonlarca kullanıcısı bulunan online rezervasyon portalı Booking.com, Türkiye’deki faaliyetleri için getirilen tedbiren durdurma kararını temyize götüreceğini açıkladı.

12- BTK’ya göre rekabetle ilgili durumlarda site kapatılmaz: Booking.com’a engelleme söz konusu değil

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), Türkiye’deki faaliyetleri için tedbiren durdurma kararı alınan milyonlarca kullanıcıya sahip online rezervasyon portalı Booking.com’a erişim engeli getirilmediğini duyurdu.

13- CHP’li Tekin’in iddiası: ‘Hayır’ın yüzde 63’ün altına düşmesi mümkün değil

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, referandumda ‘Hayır’ oylarının yüzde 63’ün altına düşmeyecceğini öne sürdü.

14- Bahçeli’den ‘MHP ‘Evet’ için çalışmıyor’ eleştirisine yanıt: Garibin yaptığı bu kadar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisine AKP çevrelerinden yöneltilen ‘Evet’ için çalışma yapmadığı eleştirilerine “Garibin yaptığı ancak bu kadar, garip ne yapsın?” diye yanıt verdi.

15- Ömer Halisdemir’in ailesi istedi, ‘CHP’liydi’ haberlerine erişim engeli geldi

15 Temmuz darbe girişimi gecesi hayatını kaybeden astsubay Ömer Halisdemir’in CHP’li olduğuna dair haberlerin yer aldığı internet sayfalarına erişim engeli getirilmesi kararlaştırıldı.

16- Devlet ayak sürüyor: Adana’da salon isteyen CHP’ye 23 gündür cevap yok

Adana’da milletvekili Deniz Baykal’ın katılımıyla referandum toplantısı yapmak isteyen CHP’nin başvurusuna 23 gündür yanıt gelmedi. Yasak ihtimali gündemde.

17- CHP Diyarbakır il başkanı: Kürtlerin suskunluğu sandıkta patlayacak

CHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Sayın, Kürtlerin ‘partili cumhurbaşkanlığı’ öngören anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ oyu vermek için onlarca sebebinin olduğunun altını çizerek, “Türkiye’de ‘Hayır’ diyenlerin üç nedeni varsa, Kürtlerin 30 sebebi vardır” diye konuştu.

18- Nevruz’da vurulan Kemal Kurkut’la ilgili soruşturmada bir polise tutuklama istendi

Diyarbakır’da Nevruz kutlaması sırasında vurulan Kemal Kurkut’a ilişkin soruşturmada savcı, mahkemece serbest bırakılan polise tutuklama istedi.

19- Turist sayısındaki düşüş sürüyor: Yıllık kayıp yüzde 6,5

Türkiye’ye gelen turist sayısı şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.51 azalarak 1 milyon 160 bine indi.

20- Velilerin iddiası: Okul müdürü ‘Siz kaç paralık insanlarsınız’ diye bağırdı

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesine bağlı Büyük Halkalı İlkokulu müdürü ve müdür yardımcısının veli toplantısını bastığı, beş aylık hamile kadının üzerine yürüyen müdürün velilere küfürler yağdırdığı, “Siz kaç paralık insanlarsınız” diye hakaret ettiği öne sürüldü.

21- Yazar Paul Auster: Erdoğan’ın oluşturmak istediği diktatör toplumu karşısında ürküyoruz

Dünyaca ünlü yazar Paul Auster, eşi yazar Siri Hustvedt’le birlikte Türkiye’deki siyasi iklimi değerlendirdiği bir yazı kaleme aldı.

22- Referandum olmadan Erdoğan’a rakip çıktı: ‘Evet’ çıkarsa BBP lideri aday olabilir

‘Partili cumhurbaşkanlığı’ referandumu henüz gerçekleşmemişken, Büyük Birlik Partisi (BBP) İstanbul İl Başkanı Mustafa Mican, parti lideri Mustafa Destici’nin cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi.

23- CHP’li gençler, Gökçek’in kitabına ‘Gülen’e övgü’ videosuyla ‘ekleme’ yaptı

CHP Gençlik Kolları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in reklam panolarını süslemeye başlayan yeni kitabı ‘Sol Siyaset ve FETÖ ilişkileri’ kitabına ‘ekleme’ yaptı.

24- RTÜK’ten evlilik programı yayınlayan beş kanala yine üst sınırdan ceza

RTÜK, KHK’yla kaldırılacağı konuşulan evlilik programlarının yayınlayan beş kanala reklam gelirinin yüzde 2’si oranında ağırlaştırılmış para cezası verdi. Ceza, üst sınırdan uygulandı.

25- ‘Kalbindeki sevgiyi’ duvarlara anlatan yurttaşa belediyeden yanıt: Aşk da temiz bir dünya ister!

Çorum’un Osmancık belediyesi duvara “Kolaysa gel kalbimden sil” diyen yurttaşa yanıt verdi: “Aşk da temiz bir dünya ister!”

26- Referandum günlükleri: YTÜ’de çay-kahve otomatında ‘Evet’ yazılı bardaklar

Yıldız Teknik Üniversitesi’ndeki (YTÜ) çay-kahve otomatlarından ‘Evet’ yazılı bardakların verilmesi öğrencilerin tepkisine neden oldu.