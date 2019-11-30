Akşam Postası / 30 Kasım 2019

1- Tel Abyad’da saldırı: Yedi sivil yaralandı

Fotoğraf: DHA

Suriye’nin Tel Abyad kentinin Ayn Arus beldesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi; yedi sivil yaralandı.

2- Londra Köprüsü’ndeki saldırgan terör suçundan hüküm giymiş

Britanya’nın başkenti Londra’daki köprüde, bıçaklı saldırı düzenleyen kişinin, 2010’da kentteki borsa binasına yönelik bombalı saldırıya karıştığı gerekçesiyle hüküm giyen, geçen yıl şartlı tahliye edilen Osman Han (28) olduğu açıklandı.

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3- Cumhurbaşkanı yardımcısı: 685 gazetecinin basın kartı iptal edildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ‘milli güvenliğe tehdit oluşturan yapılarla aidiyeti, irtibatı veya iltisakı olduğu’ gerekçesiyle 685 gazetecinin basın kartının iptal edildiğini söyledi.

4- UniCredit, Koç’la ortaklığını sonlandırdı: Yapı Kredi’deki payını devretti

İtalya merkezli bankacılık ve finansal hizmetler şirketi UniCredit ile Koç Holding’in Yapı Kredi Bankası’ndaki ortaklığı sona erdi. UniCredit’in Yapı Kredi sermayesinde doğrudan yüzde 31.93 payı kalmaya devam edecek.

5- Kılıçdaroğlu’ndan iş insanlarına: ‘Artık yeter’ demeyecek misiniz?

Her meslekte olduğu gibi siyasetin de kuralı, ahlakı olması gerektiğini savunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrasya Sanayici ve İş Adamları Derneği (ASİAD) Genel Kurulu’na, “Siz iş dünyasının değerli aktörleri olarak ‘Artık yeter’ demeyecek misiniz” diyerek seslendi.

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6- Açılışı yapan Erdoğan: TANAP bir barış projesidir

Azerbaycan gazını Avrupa’ya ulaştıracak Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı TANAP Projesi’nin Avrupa bağlantısının, Edirne’nin İpsala ilçesindeki açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bunun bir barış projesi olduğunu söyledi.

7- Yunanistan’dan, Libya’ya ‘büyükelçiyi sınırdışı’ tehdidi

Yunanistan, Türkiye ile Libya arasında imzalanan ‘Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’na tepkisinin dozunu, Libya’nın Atina büyükelçisini sınırdışı etme tehdidiyle yükseltti. Libya’nın Atina büyükelçisini dışişleri bakanlığına çağıran Yunanistan, söz konusu anlaşmanın içeriğine dair bilgi talep etti.

8- Soylu: 25 bin 149 ByLock kullanıcısı tespit edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019’da, ByLock çalışmaları kapsamında, kullanıcısı tespit edilememiş 25 bin 149 ID’nin kullanıcısının tespit edildiğini, 1387’si kamuda aktif görevde 7 bin 694 şahsın belirlendiğini açıkladı.

9- Rektör Suat Cebeci’den öğretim üyesine: Haddini bil, derhal dışarı çık

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, polemik yaşadığı, aynı üniversitede görevli öğretim üyesi Doç. Dr. Ebubekir Sifil’e, “Haddini bil, derhal lütfen dışarı çık” dedi.

10- Ergin Ataman, davet üzerine gittiği Bebek Otel’e alınmadı

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, bir davet üzerine gittiği, İstanbul’daki Bebek Otel’e alınmadı. Ataman’ın otelin yönetim kurulu kararı doğrultusunda içeri alınmadığı belirtildi.

11- Antalya’da yaşayan Rus kadın, erkek arkadaşının evinin balkonundan atlayarak hayatını kaybetti

Antalya’da yaşayan Rus vatandaşı 35 yaşındaki Nadezhda Z., geceyi geçirdiği erkek arkadaşının yedinci kattaki evinin balkonundan atlayarak yaşamını yitirdi.

12- Kara Cuma’ya alternatif olarak Yeşil Cuma etkinliği düzenlediler

Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki çevreciler, dünyanın dört bir yanında alışveriş çılgınlığı yaşanan ‘Kara Cuma’ya alternatif olarak, tüketim çılgınlığının önüne geçmek için ‘Yeşil Cuma’ etkinliği düzenledi. Etkinlikte, kitap ve oyuncak takası yapılırken, ‘Daha az tüket. Değerlendir tamir et, takas et’ ana teması vurgulandı.

13- UFO sanılan cisim Rus balistik füzesi çıktı

Rusya ile Türkiye’nin bazı kentlerinde görülen ve birçok kişinin UFO (tanımlanamayan uçan nesne) sandığı ışık huzmesinin, Astrahan kentindeki Kapustin Yar Uzay Üssü’nden fırlatılan Rus balistik füzesi olduğu anlaşıldı.

14- Malatya’da kayısı çekirdeğinden süt üretildi

Türkiye’nin kayısı deposu Malatya’da, İnönü Üniversitesi Gıda Mühendisliği ile Kayısı Araştırma Enstitüsü tarafından meyvenin çekirdeğinden süt üretildi. Kayısı çekirdeği sütünün kolesterolü yüksek olanlar açısından yararlı olduğu belirlendi.