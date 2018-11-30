Akşam Postası / 30 Kasım 2018

1. Demirtaş’ın tahliye talebi ‘AİHM kararı kesinleşmedi’ diye reddedildi

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebi reddedildi.

2. Savcıdan itiraz: Brunson kararı için bozma talebi

İzmir’de savcılık, ABD’li rahip Andrew Brunson’a verilen cezanın bozulmasını talep etti.

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3. Ergenekon davasında savcı mütalaasını açıkladı: Örgütün varlığı kanıtlanamadı

Yargıtay’da bozulduktan sonra yeniden görülen 235 sanıklı Ergenekon davasının savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, ‘Ergenekon silahlı terör örgütü’nün varlığının kanıtlamadığını söyleyerek, 26 sanık hakkında ceza istedi.

4. YÖK tarihinin en büyük yetki devri: Kadro kullanma yetkisi artık üniversitelerde

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), kadro kullanma yetkisini üniversite yönetim kurullarına devretti. Kurum, bunun tarihindeki en büyük yetki devri olduğunu söyledi.

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5. Bürokrasinin enflasyonu belli oldu: Ceza ve harçlara 2019’da yüzde 23.73 zam

Bu yıl için yeniden değerleme oranı, yüzde 23,73 olarak belirlendi.

6. Üst üste beşinci: Dış ticaret açığı ekimde yüzde 94 azaldı

Ekim ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 13 artış, ithalat yüzde 23.8 düşüş gösterirken, dış ticaret açığı yüzde 93.8 azaldı.

7. İBB başkanı İDO’nun alternatifini hazırladı: İş aynı zamanda kamu hizmeti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Deniz Otobüsleri’nin (İDO) iç hat seferlerini durdurması halinde dört feribotun bu seferleri sürdürmek için hazırlandığını duyurdu.

8. 71 maddelik ‘torba teklif’te yok yok: Süt, inşaat, işsizlik, kira, yaşlılık aylığı…

AKP’nin TBMM’ye sunduğu kanun teklifinde, işsizlik ödeneğinden kira sözleşmelerine, bebek sütünden, hayvancılık ve inşaat sektörüne desteğe kadar çok sayıda konuda yenilikler getiriliyor.

9. 40 milyon hedefi uzak değil: İlk 10 ayda 35 milyonu aşkın turist geldi

Türkiye’ye gelen turist sayısı 2018’in ilk 10 ayı itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 22.4 artışla 35 milyon 571 bin 419 oldu.

10. ‘Et yerine balık yiyin’ demişti: Bakana göre bir sene et ithalatına ihtiyaç yok

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Yeni yapılan hesaplamalara göre, en az altı ay, bir sene daha Türkiye’nin et ithalatına ihtiyacı yok gibi gözüküyor” dedi.

11. Depoda eskiyorlar: Satışlar durdu, firmalar 100 bin aracı gümrükte bekletiyor

Ticaret Bakanlığı, 47 otomobil markasının, satılamayıp stokta kalan arabalar yüzünden gümrüklerde beklettiği 100 bin araç için 30 Haziran 2019’a kadar ek beklemetme hakkı verdi.