Akşam Postası / 30 Haziran 2020

1. DSÖ: Salgın bitmeye yakın bile değil, tam tersi hızlanıyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19 salgınının bitmeye yakın bile olmadığını açıkladı.
Araştırma: Futbol maçları ırkçı önyargılarla yorumlanıyor; siyahlarda ‘güç’, açık tenlilerde ‘zeka’ övülüyor
Kaliforniya ve Teksas’taki ‘corona’ vakalarında rekor artış
2. Kılıçdaroğlu: Baroları bölmek vatana ihanettir
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın ‘çoklu baro’ teklifini eleştirdi.
Samsun Baro Başkanı Kerami Gürbüz istifa etti: Bu şartlarda ilerleyemeyiz
‘Çoklu baro’ teklifi TBMM’de
3. Dış ticaret açığı beş ayda ikiye katlandı; ihracatın ithalatı karşılama oranı çakıldı
Mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 102.7 artarak 1 milyar 687 milyon dolardan, 3 milyar 420 milyon dolara yükseldi.
TSPB: Türkiye alt endekse düşürülürse piyasadan 3.5 milyar dolar çıkabilir
Fed başkanı: Ekonominin önündeki yol olağanüstü şekilde belirsiz
4. İzmir’de iki doktora saldıran üç şüpheliden ikisi tutuklandı
İzmir’de kendilerine maske takmalarını söyleyen iki doktora saldıran üç kişiden ikisi tutuklandı.
5. Fener Rum patriği: Ayasofya camiye dönerse, Hıristiyanlar İslam’a sırt çevirir
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ayasofya Müzesi’nin camiye çevrilmesi yönündeki girişimleri eleştirerek, böyle bir değişimin ‘Hıristiyanlar’ı Müslümanlar aleyhine çevireceğini’ savundu.
6. Reuters: AB’nin seyahat için ‘güvenli ülkeler’ listesinde Türkiye yer almıyor
Avrupa Birliği’nin (AB) bugün açıklanması beklenen acil olmayan durumlar için seyahat etmesi ‘güvenli ülkeler’ listesinde Türkiye, Rusya ve ABD yer almayacak.
7. Kısa çalışma ödeneğinin süresi bir ay uzatıldı
Covid-19 nedeniyle kısa çalışma ödeneği süresi bir ay uzatıldı.
8. Şehir Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı
İstanbul Şehir Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı.
9. Gökkuşağı Endeksi: Türkiye, LGBTİ+ olmak için Avrupa’da en kötü ikinci ülke
Gökkuşağı Endeksi’nin güncellenen değerlerine göre Türkiye LGBTİ+ olmak için Avrupa’da en kötü ikinci ülke.
10. Çin, Hong Kong’da uygulanacak güvenlik yasasını onayladı
Çin hükümeti, Hong Kong’da uygulanması planlanan ve ‘merkezi hükümeti yıkmaya teşebbüs‘, ‘vatana ihanet‘ ve ‘ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemler’i yasaklayan Ulusal Güvenlik Yasası’nı onayladı.
11. Maske üretiminde kullanılan kumaşlardaki ilave gümrük vergisi sıfırlandı
Maske üretiminde girdi olarak kullanılan ‘melt blown’ kumaşlara uygulanan ilave gümrük vergisi ekime kadar yüzde 20’den yüzde sıfıra düşürüldü.
Bolu’da maske takmayan 240 kişiye 216 bin lira ceza
‘Corona’ tedbirlerini ihlal eden asker uğurlama konvoyundaki beş sürücüye 17 bin lira ceza
12. ODTÜ kampüsünde öğrencinin ölümüne sebep olan kazada, kamyonetin şoförüne dört yıl hapis
Ankara’da ODTÜ öğrencisi 21 yaşındaki İrem Kütük’ün üniversite yerleşkesinde kaldırımda yürürken kamyonetin kasa kapağının çarpması sonucu hayatını kaybettiği davada yargılanan sürücü Tahir Kepenek, dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.