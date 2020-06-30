Akşam Postası / 30 Haziran 2020

1. DSÖ: Salgın bitmeye yakın bile değil, tam tersi hızlanıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19 salgınının bitmeye yakın bile olmadığını açıkladı.

2. Kılıçdaroğlu: Baroları bölmek vatana ihanettir

Fotoğraf: AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın ‘çoklu baro’ teklifini eleştirdi.

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3. Dış ticaret açığı beş ayda ikiye katlandı; ihracatın ithalatı karşılama oranı çakıldı

Mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 102.7 artarak 1 milyar 687 milyon dolardan, 3 milyar 420 milyon dolara yükseldi.

4. İzmir’de iki doktora saldıran üç şüpheliden ikisi tutuklandı

İzmir’de kendilerine maske takmalarını söyleyen iki doktora saldıran üç kişiden ikisi tutuklandı.

5. Fener Rum patriği: Ayasofya camiye dönerse, Hıristiyanlar İslam’a sırt çevirir

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ayasofya Müzesi’nin camiye çevrilmesi yönündeki girişimleri eleştirerek, böyle bir değişimin ‘Hıristiyanlar’ı Müslümanlar aleyhine çevireceğini’ savundu.

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6. Reuters: AB’nin seyahat için ‘güvenli ülkeler’ listesinde Türkiye yer almıyor

Avrupa Birliği’nin (AB) bugün açıklanması beklenen acil olmayan durumlar için seyahat etmesi ‘güvenli ülkeler’ listesinde Türkiye, Rusya ve ABD yer almayacak.

7. Kısa çalışma ödeneğinin süresi bir ay uzatıldı

Covid-19 nedeniyle kısa çalışma ödeneği süresi bir ay uzatıldı.

8. Şehir Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı

İstanbul Şehir Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı.

9. Gökkuşağı Endeksi: Türkiye, LGBTİ+ olmak için Avrupa’da en kötü ikinci ülke

Gökkuşağı Endeksi’nin güncellenen değerlerine göre Türkiye LGBTİ+ olmak için Avrupa’da en kötü ikinci ülke.

10. Çin, Hong Kong’da uygulanacak güvenlik yasasını onayladı

Çin hükümeti, Hong Kong’da uygulanması planlanan ve ‘merkezi hükümeti yıkmaya teşebbüs‘, ‘vatana ihanet‘ ve ‘ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemler’i yasaklayan Ulusal Güvenlik Yasası’nı onayladı.

11. Maske üretiminde kullanılan kumaşlardaki ilave gümrük vergisi sıfırlandı

Maske üretiminde girdi olarak kullanılan ‘melt blown’ kumaşlara uygulanan ilave gümrük vergisi ekime kadar yüzde 20’den yüzde sıfıra düşürüldü.

12. ODTÜ kampüsünde öğrencinin ölümüne sebep olan kazada, kamyonetin şoförüne dört yıl hapis

Ankara’da ODTÜ öğrencisi 21 yaşındaki İrem Kütük’ün üniversite yerleşkesinde kaldırımda yürürken kamyonetin kasa kapağının çarpması sonucu hayatını kaybettiği davada yargılanan sürücü Tahir Kepenek, dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.