Akşam Postası / 30 Haziran 2019

1. Dreamliner’ın tanıtım filminde spot ışıkları uçağa hasar verdi

Türk Hava Yolları’nın (THY) filosuna kattığı ilk Boeing B787-9 Dreamliner uçağında yapılan tanıtım ekimlerinde spot ışıklarından dolayı cam kenarlarındaki malzemede erime yaşandı.



2. AKP Grup Başkan Vekili Turan: Yeni sistemde revize mümkün

AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin “Eski sistem eskide kaldı, yeni sistemde revize her zaman mümkün” dedi.

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3. Merkel’den titreme nöbeti açıklaması: İyiyim, geçeceğine inanıyorum

Angela Merkel

Son iki haftada iki kez titreme nöbeti geçiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, ‘iyi olduğunu’ ve titremelerin ‘geçici olduğunu düşündüğünü’ söyledi.

4. Hulusi Akar’dan Türkiye’yi düşman ilan eden General Haftar’a: Bedeli çok ağır olur

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya’nın doğusunu kontrol eden ve Türkiye’yi düşman ilan eden General Halife Haftar’a tepki göstererek düşmanca tavırların ‘bedelinin çok ağır olacağını’ söyledi.

5. Belediyelerden Onur Haftası kutlamaları: Nefret değil sevgi kazanacak

İstanbul’da Şişli ve Maltepe belediyelerinin ardından CHP’li çok sayıda belediye Twitter hesabından 27. İstanbul Onur Haftası’nı kutladı.

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6. Porsuk Çayı’nda ‘siyanür’ endişesi: İçme suları zehirlenecek

Porsuk Çayı’nın yanı sıra Gediz ve Banaz çayları da etkilenecek.

Kütahya’nın Gediz ilçesi Murat Dağı’nda özel bir şirkete ait tesislerde siyanür kullanılarak altın ve gümüş araması yapılması için hazırlanan ÇED raporunun onaylanması endişe yarattı. Siyanürün Eskişehir’de Porsuk Çayı’nın yanı sıra Gediz, Banaz çaylarıyla Ankara’nın da aralarında bulunduğu yedi kenti etkileyeceği öne sürüldü.

7. Davutoğlu’ndan AKP’ye: Yalvarırım gelin konuşalım, muhasebe yapalım

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu, “Gelin muhasebe yapalım. Bizim meselemiz parti isminden bağımsız olarak, çağdaş bir ülkede yaşamak. Yalvarıyorum gelin konuşalım” dedi.

8. Deniz Yücel, pazarlığı anlattı: TC, ‘Ülkeyi terk et, tahliye ederiz’ dedi, kabul ettim

Türkiye’de bir yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel, serbest kalmasının kendisine yapılan “Türkiye’yi terk et” teklifini kabul etmesiyle gerçekleştiğini söyledi.

9. Hayvanlar için gönderilen ekmeği satan veterinere uzaklaştırma

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki hayvanları aç bıraktığı iddiasıyla sorumlu veteriner K.İ., görevinden uzaklaştırıldı.

10. ODTÜ’de mezuniyet töreni öncesi dört öğrenciye ev baskınıyla gözaltı

Fotoğraf: DHA

ODTÜ’de bugün (30 Haziran) 14:00’da Devrim Stadyumu’nda düzenlenecek mezuniyet töreni öncesi dört öğrenci, evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı.

11. İmamoğlu seçim stresini caz konserinde çocuklarla dans ederek attı

Ekrem ve Dilek İmamoğlu, ‘Parklarda Caz’ etkinliğine katıldı.

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nın (İKSV) Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde akşam saatlerinde düzenlediği ‘Parklarda Caz’ etkinliğine katılan İmamoğlu, tamamı kadın sanatçılardan oluşan ‘Balkan Paradise Orchestra’nın gerçekleştirdiği konseri, eşi Dilek İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile eşi Zehra Çalık’la birlikte izledi.

12. Kulis: AKP’de parti içi tartışmalar ‘üstü örtülemeyecek’ seviyede

Merkezi Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında seçimin neden kaybedildiği masaya yatırıldı. Haberin dayandığı kulis bilgilerine göre üyeler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı kendilerine danışmamakla ve sadece ‘etrafındaki birkaç kişinin’ fikirlerini almakla suçladı.

13. İkitelli’de provokasyon: Suriyelilere linç girişimi

Sokakta toplanan grup, mekanlara zarar verdi.

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesindeki İkitelli mahallesinde, bir çocuğun taciz edildiği iddiaları üzerine toplanan kalabalık bir grup, Suriyelileri linç etmek istedi, bazı mekanlara zarar verildi, yağmalama olayları yaşandı.

12. İddia: Bingöl’de AKP’li ve kamu görevlisi 31 kişi fuhuş ve şantajdan gözaltında

Serbest gazeteci Hayri Demir, dört gün önce Bingöl’de yapılan ve valilik tarafından ‘fuhuş ve şantaj operasyonu’ olarak duyurulan operasyonda, biri eski Bingöl belediye başkan yardımcısı, uzman çavuş, korucu olmak üzere çoğu AKP üyesi 31 kişinin gözaltında olduğunu öne sürdü.