Akşam Postası / 30 Haziran 2018

1- İlki iptal edilmişti: Jeotermal santral projesine dört ay sonra yine ÇED izni

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir şirketin jeotermal kaynak aramak için yapacağı sondaj çalışmasına verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) gerekli değildir’ kararı mahkemece iptal edildi. Fakat aynı şirkete, aynı proje için dört ay sonra bir kez daha aynı yönde rapor verildi.

2- Kılıçdaroğlu’na göre Soylu’nun çıkışı ‘iç çatışma planı’: Kim söyletti?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun HDP’lileri tehdidi ve CHP’lilerin şehit cenazelerine alınmaması talimatıyla ilgili, “Bunu ona kim söyletti? Bu Türkiye’de bir iç çatışma planının ilk adımıdır” dedi.

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3- HDP’ye göre MHP’nin oy artışı ‘masa başı operasyon’: Planlı seçmen kaydırması var

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, MHP’nin doğudaki oy artışının ‘masa başı operasyon’ olduğunu belirtirken, “Bu planlı seçmen kaydırmasının sonucu” dedi.

4- İzmir’de AKP’nin itirazı sonucu değiştirmedi: Milletvekilliği MHP’de kaldı

AKP’nin İzmir 1’inci bölgede yaklaşık bin oyla beşinci milletvekilliğini kaybetmesinin ardından, geçersiz oyların yeniden sayılması için yaptığı itiraz sonucu değiştirmedi. Milletvekilliğinin MHP’de kaldığı bildirildi.

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5- Hollanda’da hükümet ortağı partinin lideri: Türkiye bölgede saldırgan ülke

Hollanda’da koalisyon ortağı Hristiyan Birliği’nin (CU) lideri Gert-Jan Segers, ‘Afrin harekatıyla sınırın aşıldığını’ savunarak ‘olası bir saldırıda durumunda ülkesinin Türkiye’ye destek vermemesini’ istedi.

6- Washington Post: Erdoğan otokrasiye doğru bir adım daha attı

ABD’nin saygın gazetelerinden Washington Post’ta yayınlanan bir yazıda Türkiye’deki seçimler, ‘çoğunlukçu demokrasinin liberal değerlerle uyuşmadığı’nın yeni bir kanıtı olarak değerlendirildi.

7- ‘FETÖ imamı’ Çiçek’in Pensilvanya ile yazışmaları ABD’ye gönderildi

Adalet Bakanlığı, ‘FETÖ imamı’ olduğu belirtilen Hakan Çiçek’in Pensilvanya ile mesajlaştığı yönündeki teknik tespitleri içeren dosyanın ABD’ye gönderildiğini duyurdu.

8- ‘Millet kıraathanesi’nden izlenimler: İlgi yoğun, koli koli kek getiriliyor

Diyarbakır’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın vaadi üzerine açılan ‘millet kıraathanesi’ boş kalmıyor. Öyle ki kıraathaneye sıklıkla kek kolisi geliyor.

9- ‘Atilla davası’nın hakimi Berman: Hala başımı döndürüyor

Eski Halkbank yöneticisi Hakan Atilla’nın hüküm giydiği davaya bakan New York Güney Bölgesi Federal Hakimi Richard Berman, yeniden Türkiye’ye gelmesinin mümkün olmadığını söyledi.

10- Son başbakan yeni kabine için gün verdi: Önümüzdeki haftasonu açıklanmış olur

Başbakan Binali Yıldırım, “Zannediyorum önümüzdeki haftasonu yeni hükümet de açıklanmış olur” dedi.

11- Yedi gündür haber alınamayan müzisyen Metin Kor ölü bulundu

Antalya’nın Kaş ilçesindeki yaylada kamp kuran ve yedi gündür haber alınamayan müzisyen Metin Kor’un (43) cansız bedeni kamp kurduğu noktanın yaklaşık 500 metre yukarısındaki kayalık alanda bulundu.

12- Bir haftadır sorgulanan sekiz yaşındaki Eylül’ün katil zanlısı konuşmuyor

Ankara’nın Polatlı ilçesinde sekiz yaşındaki Eylül Yağlıkara’yı öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Uğur Koçyiğit’in, tüm deliller aleyhine olmasına karşın konuşmamakta direndiği belirtildi.

13- İstanbul’da 882 sinema var, Ardahan, Bayburt, Şırnak ve Tunceli’de bir tane yok

10 yılda sinema seyircisi yüzde 120, salon sayısı yüzde 80’e yakın arttı. Sinema salonu sayısında 882’le İstanbul başı çekerken, Ardahan, Bayburt, Şırnak, Tunceli’de tek bir sinema salonu yok.