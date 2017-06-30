Akşam Postası / 30 Haziran 2017

1- Türkiye’nin Afrin’i vurmasının ardından ABD: Rakka’yı kurtarmaya odaklandık

ABD, YPG’nin öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri’ni (DSG) ‘Rakka operasyonundan alıkoyacak her şeyden kaygılı olduklarını’ bildirdi.

2- ‘Adalet Yürüyüşü’nde 16’ncı gün: Okkan’ın mezarına çiçek, Gülriz Sururi de katılımcı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ 16’ncı gününe girdi.

3- Sanatçılar ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılıyor: Zorbalığa karşı ses sokaklardan gelir

Sanatçılar bir bildiri yayınlayarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılacaklarını açıkladılar.

4- ‘Adalet Yürüyüşü’nde kalp spazmı geçiren CHP’li vekil Hüseyin Yıldız’ın durumu iyi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılan CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız kalp spazmı geçirdi.

5- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: İzmir’deki ‘sosyal medya’ operasyonunda 14 gözaltı

İzmir’de sosyal medya üzerinden ‘örgüt propagandası’ ve ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla sabah saatlerinde başlatılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

6- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün (2): Redaktif yayın yönetmeni Hakan Gülseven gözaltında

Birleşik Haziran Hareketi üyesi ve Redaktif sitesinin genel yayın yönetmeni Hakan Gülseven gözaltına alındı.

7- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün (3): HDP lideri Demirtaş hakkında fezleke

HDP’nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında iki suçlamayla fezleke hazırlandı.

8- CHP’li vekilden iki eğitimci için hükümete mektup: Yaşamaları sizin elinizde

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için Başbakan Binali Yıldırım ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a yazdığı mektupta, “Lamı cimi yok… Bu iki insanın yaşaması sizin elinizdedir” dedi.

9- Oyuncu Ferhan Şensoy isyan etti: Nuriye ve Semih’in işine dönmesini herkes istemeli

Türk tiyatrosunun en önemli isimlerinden Ferhan Şensoy, açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için ‘isyan ettiğini’ söylediği bir çağrı yayınladı.

10- Açlık grevindeki Gülmen: Kaslarımla birlikte adaletin de eridiğini görüyorum

Açlık grevindeki tutuklu eğitimcilerden Nuriye Gülmen, kendisini ziyaret eden Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran aracılığıyla mesaj gönderdi: “Kaslarımla birlikte adaletin de eridiğini görüyorum.”

11- AB’den ‘hızlı hareket’ bekleyen Yıldırım: Türkiye samimiyetle üye olmak istiyor

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’nin ‘samimiyetle’ Avrupa Birliği’ne (AB) üye olmak istediğini belirterek Brüksel’den hızlı hareket etmesini istedi.

12- Berberoğlu’ndan karara madde madde yanıt: Adil yargılanma ayaklar altında

‘Casusluk’ suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, mahkemenin gerekçeli kararına yanıt verdi.

13- MHP’li muhalifler: Özdağ, Akşener’le yeni parti, Oğan kongre hazırlığında

Genel merkeze alternatif olarak topladıkları tüzük kurultayının mahkemece iptal edilmesinin ardından MHP’li muhaliflerden Ümit Özdağ, yeni bir parti için Meral Akşener’le çalışmaya başladıklarını söyledi.

14- ‘Yap-işlet-seyret’: ‘Dev projeler’in yurttaşa bir yıllık faturası 2,5 milyar lira

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Avrasa Tüneli ve yeni yapılan iki köprü nedeniyle yurttaşların cebinden yılda 2 milyar 410 milyon lira çıkacağını söyledi.

15- Kundaklama şüphesi: Kaz Dağları’nda aynı anda dört yerde çıkan yangın söndürüldü

Türkiye’nin ‘oksijen deposu’ olarak bilinen Kaz Dağları’nda kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık bölgede, dört ayrı noktada bugün saat 13.00’te yangın çıktı. Bir hektarlık (yaklaşık bir futbol sahası) alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı.

16- Akademik sansürün adı ‘iletişim eksikliği’ oldu: Koç’taki çalıştay iptal

İki akademisyenin bildirisinin ‘netameli’ bulunarak sansüre uğratıldığı Koç Üniversitesi’ndeki Türkiye ve Latin Amerika’ya dair çalıştay, düzenleyici topluluk tarafından iptal edildi.

17- Merkel’den ret oyu: Eşcinsel evlilik düzenlemesi Alman meclisinden geçti

Almanya’da eşcinsel çiftlerin evlenebilmesine olanak sağlayan yasal düzenleme mecliste onaylandı. Başbakan Angela Merkel oylamada ret oyu kullandığını açıkladı.

18- Sigaraya yıl sonuna kadar yok: Alkole zam geliyor

Alkollü içeceklere Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı geldi. Sigaraya yıl sonuna kadar zam yok.

19- İstanbul’da toplu taşıma ücretlerine zam

İstanbul’da toplu ulaşım araçlarına yarından itibaren geçerli olacak şekilde zam yapıldı. Tam bilet 2.30’dan 2.60 liraya, öğrenci bileti ise 1.15 liradan 1.25 liraya yükseldi.

20- Tükenen ülke: Antidepresan kullanımı beş yılda yüzde 25 arttı

Türkiye’de 2011-2016 arasında antidepresan kullanımı yüzde 25.6 arttı.

21- İstanbul’da gözaltına alınan BBC muhabiri sınırdışı edildi

BBC muhabiri Jiyar Gol, İstanbul’da gözaltına alındıktan sonra sınırdışı edildi.