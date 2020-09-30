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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 30 Eylül 2020

1- Bahçeli’den AYM çıkışı: Baştan yapılandırılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son zamanlarda verdiği kararları ‘sancılı ve sakat’ diye niteleyerek Anayasa Mahkemesi’nin baştan yapılandırılması gerektiğini söyledi.

İlk ‘alternatif baro’ İstanbul’da kuruldu

‘Balyoz kumpası’nda yer alan hakim ve savcılara ağırlaştırılmış müebbet istemi

Muhammed Peygamber’e hakaretle suçlanan sanığa yedi yıl 10 ay hapis istemi

HDP’li Bilgen: Gözaltı süresi bitene kadar kayyım atanmazsa istifa ederim

2- Profesör: Covid-19 geçiren erkeklerde kısırlık olabilir

Prof. Dr. Timur Gürgan, Covid-19’u orta ya da şiddetli seviyede geçiren erkeklerin kısırlık problemi yaşayabileceğini söyledi.

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Virüsü yenen doktor: Doya doya nefes alabilmenin özlemini çekiyorum

Meclis’te ziyaretçi yasağı uzadı: 41 personel tedavi görüyor

Genelge: Şehir içi toplu ulaşım da HES uygulamasına entegre edilecek

3- Çavuşoğlu: Macron, Ermenistan’ı savunarak işgali destekliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Dağlık Karabağ’daki çatışmalara ilişkin yorumunu eleştirerek, “Azerbaycan toprakları için endişe duymazken, Ermenistan’a dayanışma göstermesi işgali desteklemesi anlamına gelir” dedi.

Macron’dan Türkiye’ye Karabağ eleştirisi: Açıklamaları düşüncesizce ve tehlikeli

4- Bloomberg: Borç arayışındaki Varlık Fonu tahvil ihracı için yetki verdi

Türkiye Varlık Fonu’nun ilk eurobond ihracı için Britanyalı HSBC, Çinli ICBC ve ABD’li Citigroup’un da aralarında bulunduğu uluslararası bankaları yetkilendirdiği belirtildi.

Dış ticaret açığı ilk sekiz ayda yüzde 70 arttı

Bir yıldan uzun vadeli mevduatlarda vergi kaldırıldı

5- Bitki türlerinin yüzde 40’ı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Britanya’daki Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri (RBG Kew) tarafından yayınlanan rapora göre dünyadaki bitki türlerinin beşte ikisi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

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6- Görüntüleri sosyal medyada yayılan ‘sahte hoca’ya yedi yıla kadar hapis istemi

İstanbul’da evliliklerini kurtarma vaadiyle kadınları dolandırdığı iddia edilen Burhan Dalgalı’ya yedi yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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