Akşam Postası / 30 Eylül 2020

1- Bahçeli’den AYM çıkışı: Baştan yapılandırılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son zamanlarda verdiği kararları ‘sancılı ve sakat’ diye niteleyerek Anayasa Mahkemesi’nin baştan yapılandırılması gerektiğini söyledi.

2- Profesör: Covid-19 geçiren erkeklerde kısırlık olabilir

Prof. Dr. Timur Gürgan, Covid-19’u orta ya da şiddetli seviyede geçiren erkeklerin kısırlık problemi yaşayabileceğini söyledi.

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3- Çavuşoğlu: Macron, Ermenistan’ı savunarak işgali destekliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Dağlık Karabağ’daki çatışmalara ilişkin yorumunu eleştirerek, “Azerbaycan toprakları için endişe duymazken, Ermenistan’a dayanışma göstermesi işgali desteklemesi anlamına gelir” dedi.

4- Bloomberg: Borç arayışındaki Varlık Fonu tahvil ihracı için yetki verdi

Türkiye Varlık Fonu’nun ilk eurobond ihracı için Britanyalı HSBC, Çinli ICBC ve ABD’li Citigroup’un da aralarında bulunduğu uluslararası bankaları yetkilendirdiği belirtildi.

5- Bitki türlerinin yüzde 40’ı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Britanya’daki Kew Kraliyet Botanik Bahçeleri (RBG Kew) tarafından yayınlanan rapora göre dünyadaki bitki türlerinin beşte ikisi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

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6- Görüntüleri sosyal medyada yayılan ‘sahte hoca’ya yedi yıla kadar hapis istemi

İstanbul’da evliliklerini kurtarma vaadiyle kadınları dolandırdığı iddia edilen Burhan Dalgalı’ya yedi yıla kadar hapis cezası talep edildi.