Akşam Postası / 30 Eylül 2019

1- Ankara’da halk otobüsü durağa girdi: Üç ölü, 11 yaralı
Ankara’nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü durağa girdi, üç kişi hayatını kaybetti. Otobüsteki yolcular ve durakta bekleyenlerin aralarında olduğu dördü ağır 11 kişi yaralandı.
2- AKP’li vekilin evinde ölü bulunan kadınla ilgili CHP’den soru önergesi
CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde ölü bulunan 23 yaşındaki Nadira Kadirova’nın ölümündeki şüpheleri Meclis gündemine taşıdı.
3- Selman: Kaşıkçı cinayetinde sorumluluk kabul ediyorum; talimatı ben vermedim
Suudi Arabistan’ın veliaht prensi Muhammed bin Selman, 2 Ekim 2018’de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili sorumluluk aldığını bir kez daha ifade etti. Selman, ‘cinayet için talimat veren kişi’ olduğuna dair iddiayı ise yine yalanladı.
4- Başak Demirtaş Göteborg Kitap Fuarı’nda konuştu: Korkmadık, korkmuyoruz
HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, İsveç’in Göteborg kentinde düzenlenen kitap fuarında katıldığı etkinlikte, “Korkmadık, korkmuyoruz; daha cesaretli ve daha kararlı mücadele edeceğiz” dedi.
5- DHMİ’nin olumsuz Kanal İstanbul görüşü bir haftada değişmiş
Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ), Kanal İstanbul projesinin İstanbul Havalimanı’nı olumsuz etkileyeceğine dair raporunu bir haftada değiştirdiği ortaya çıktı.
6- Depremde hasar gören okulun önünde velilerden eylem
İstanbul’daki depremde zarar gören Arnavutköy Şehit Er Tuncay Türken Ortaokulu’nda çocukları okuyan veliler, okul önünde eylem yaptı.
Hasarlı 29 okulda eğitim gören öğrencilerin yeni okulları belli oldu
7- Akademisyen Ceren Damar cinayetinde el konan telefonlardan görüşme yapılmış
Akademisyen Ceren Şenel Damar’ı öldüren öğrencisi Hasan İsmail Hikmet’in cinayet günü gözaltına alınıp el konan telefonunun kullanıldığı, gözaltına alınan emekli polis baba Ömer Hikmet’in de el konan telefonundan görüşme yapıldığı ortaya çıktı.
8- Soma Holding’in 48 ofisi icradan satılık
Manisa’nın Soma ilçesindeki maden faciasıyla gündeme gelen Soma Holding’in Maslak’taki 48 ofisi, icradan satışa çıkarıldı.
9- AKP grup başkan vekilinden İmamoğlu’na: Toplum bu tür şımarıklıkları tasvip etmez
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçen cuma günü düzenlenen Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) toplantısına davet edilip edilmediğine dair polemiğe AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Muş da katıldı. Muş, İmamoğlu’na kastederek, ‘bu tip şımarık hareketleri toplumun tasvip etmeyeceğini’ söyledi.
10- Kriz yüzünden okul yapamayan MEB, 500 bin ek kontenjan için çözüm arıyor
2020 yerleştirmeleri için çalışmalara başlayan Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), ekonomik kriz nedeniyle yeni okul binası inşa etmek mümkün olmayınca, 500 bin öğrencilik ek kontenjan için yer aradığı belirtildi.
11- Sayıştay raporu: Toplam orman alanının yüzde 17’si tapuya kayıtlı değil
Sayıştay maden arama ruhsatlarında usulsüzlük, Orman Kanunu’na aykırı uygulamalar ve orman alanlarının yüzde 17’sinin tapuya kaydının yaptırılmadığını tespit etti.
12- TÜİK: Dış ticaret açığı ağustosta yüzde 1.2 artışla yüzde 2.5 milyara çıktı
Dış ticaret açığı ağustosta yüzde 1.2 artarak 2.5 milyar dolara yükselirken, ocak-ağustos döneminde yüzde 58.2 azalışla 20.58 milyar dolara geriledi.
Türkiye’nin dış borcu üç ayda 6 milyar dolar azaldı ama milli gelire oranı arttı
Albayrak: 2019 enflasyon hedefimiz yüzde 12, büyüme yüzde 0.5
Bankacılık sektörünün ocak-ağustos dönemi net kârı yüzde 14 düştü
Hazine ekim-kasımda öngördüğünden 3.5 milyar lira daha fazla borçlanacak
13- ‘Güvercin Greta’ İstanbul semalarında
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 16’ncı İstanbul Bienali kapsamında çocuklara yönelik bir kitap hazırladı.