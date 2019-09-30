Akşam Postası / 30 Eylül 2019

1- Ankara’da halk otobüsü durağa girdi: Üç ölü, 11 yaralı

Fotoğraf: DHA

Ankara’nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan özel halk otobüsü durağa girdi, üç kişi hayatını kaybetti. Otobüsteki yolcular ve durakta bekleyenlerin aralarında olduğu dördü ağır 11 kişi yaralandı.

2- AKP’li vekilin evinde ölü bulunan kadınla ilgili CHP’den soru önergesi

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde ölü bulunan 23 yaşındaki Nadira Kadirova’nın ölümündeki şüpheleri Meclis gündemine taşıdı.

Reklam

3- Selman: Kaşıkçı cinayetinde sorumluluk kabul ediyorum; talimatı ben vermedim

Suudi Arabistan’ın veliaht prensi Muhammed bin Selman, 2 Ekim 2018’de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili sorumluluk aldığını bir kez daha ifade etti. Selman, ‘cinayet için talimat veren kişi’ olduğuna dair iddiayı ise yine yalanladı.

4- Başak Demirtaş Göteborg Kitap Fuarı’nda konuştu: Korkmadık, korkmuyoruz

Selahattin Demirtaş ve Başak Demirtaş

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, İsveç’in Göteborg kentinde düzenlenen kitap fuarında katıldığı etkinlikte, “Korkmadık, korkmuyoruz; daha cesaretli ve daha kararlı mücadele edeceğiz” dedi.

5- DHMİ’nin olumsuz Kanal İstanbul görüşü bir haftada değişmiş

Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ), Kanal İstanbul projesinin İstanbul Havalimanı’nı olumsuz etkileyeceğine dair raporunu bir haftada değiştirdiği ortaya çıktı.

Reklam

6- Depremde hasar gören okulun önünde velilerden eylem

Fotoğraf: DHA

İstanbul’daki depremde zarar gören Arnavutköy Şehit Er Tuncay Türken Ortaokulu’nda çocukları okuyan veliler, okul önünde eylem yaptı.

7- Akademisyen Ceren Damar cinayetinde el konan telefonlardan görüşme yapılmış

Akademisyen Ceren Şenel Damar’ı öldüren öğrencisi Hasan İsmail Hikmet’in cinayet günü gözaltına alınıp el konan telefonunun kullanıldığı, gözaltına alınan emekli polis baba Ömer Hikmet’in de el konan telefonundan görüşme yapıldığı ortaya çıktı.

8- Soma Holding’in 48 ofisi icradan satılık

Manisa’nın Soma ilçesindeki maden faciasıyla gündeme gelen Soma Holding’in Maslak’taki 48 ofisi, icradan satışa çıkarıldı.

9- AKP grup başkan vekilinden İmamoğlu’na: Toplum bu tür şımarıklıkları tasvip etmez

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun geçen cuma günü düzenlenen Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) toplantısına davet edilip edilmediğine dair polemiğe AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Muş da katıldı. Muş, İmamoğlu’na kastederek, ‘bu tip şımarık hareketleri toplumun tasvip etmeyeceğini’ söyledi.

10- Kriz yüzünden okul yapamayan MEB, 500 bin ek kontenjan için çözüm arıyor

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

2020 yerleştirmeleri için çalışmalara başlayan Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), ekonomik kriz nedeniyle yeni okul binası inşa etmek mümkün olmayınca, 500 bin öğrencilik ek kontenjan için yer aradığı belirtildi.

11- Sayıştay raporu: Toplam orman alanının yüzde 17’si tapuya kayıtlı değil

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Sayıştay maden arama ruhsatlarında usulsüzlük, Orman Kanunu’na aykırı uygulamalar ve orman alanlarının yüzde 17’sinin tapuya kaydının yaptırılmadığını tespit etti.

12- TÜİK: Dış ticaret açığı ağustosta yüzde 1.2 artışla yüzde 2.5 milyara çıktı

Dış ticaret açığı ağustosta yüzde 1.2 artarak 2.5 milyar dolara yükselirken, ocak-ağustos döneminde yüzde 58.2 azalışla 20.58 milyar dolara geriledi.

13- ‘Güvercin Greta’ İstanbul semalarında

Fotoğraf: Ozan Şahin / bienal.iksv.org

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 16’ncı İstanbul Bienali kapsamında çocuklara yönelik bir kitap hazırladı.