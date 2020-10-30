Akşam Postası / 30 Ekim 2020

1. Seferihisar açıklarında şiddetli deprem: AFAD’a göre 6.6

Fotoğraf: AA

AFAD, merkez üssü Ege Denizi’nin Seferihisar açıkları olan 6.6 büyüklüğünde 16.54 km derinlikte deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremde 12 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

2. Son 24 saat: 2 bin 322 yeni hasta, 78 can kaybı; 1703 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 2 bin 322 yeni Covid-19 hastası kayda geçerken, 78 kişi hayatını kaybetti, 1703 kişi iyileşti.

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3. MİT TIR’larının durdurulması davasında 27 sanık hakkında karar

Adana ve Hatay’da MİT TIR’larının durdurulmasını organize ettikleri gerekçesiyle ‘FETÖ’nün ‘sivil imamı’ olduğu belirtilen 11 kişi ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 50 sanıktan 27’si bir yıl 10 ay 15 gün ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

4. Erdoğan: Hedef, AKM’yi 2021 haziranının sonunda tamamlamak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki Taksim Camisi’nin ramazan ayına yetiştirilebileceği bilgisini aldığını, Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) ise 2021’in altıncı ayının sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

5. İnce’nin ‘Memleket Hareketi’nde kurucu ekip belli oldu

‘Memleket Hareketi’ başlatan CHP’li Muharrem İnce, yol haritasını ve birlikte hareket ettiği isimleri açıkladı.

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6. Hürriyet yazarı ‘araştırdı’: Emine Erdoğan’ın kullandığı çanta ‘orijinal değil çakma’

Hürriyet yazarı Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın çanta tercihlerini araştırdığını belirterek, çantaların ‘orijinal değil çakma’ olduğunu kaydetti.

7. ‘Merkez’ 2018’den beri ilk kez net altın sattı

Merkez Bankası (MB) üçüncü çeyrekte 22.3 ton ile 2018 son çeyrekten itibaren ilk kez nette altın sattı.

8. Halil Sezai hakkında bir yıl 11 ay 17 gün hapis ve tahliye kararı

İstanbul’da, Tuzla’da komşusunu dövdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan şarkıcı Halil Sezai’nin, bir yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilmesine karar verildi.

9. Eski başbakan Mesut Yılmaz ve TV sunucusu Dilay Kemer hayatını kaybetti

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer hayatını kaybetti.

10. Türkiye’de fiyatı tartışılan PS5’te dünyanın derdi başka: Çok büyük, nereye koyacağız

Fotoğraf: Twitter

Heyecanla satışa çıkması beklenen ancak Türkiye için tahmin edilen satış fiyatının 7 bin 500 liranın üstünde olması nedeniyle hevesleri kursakta bırakan oyun konsolu PlayStation 5’le ilgili dünyanın bambaşka bir derdi var: O kadar büyük ki nereye koyacaklarını bilemediler.

11. Mavi Dolunay, 76 yıl sonra ilk defa dünyanın her yerinde görülecek

Fotoğraf: universetoday.com

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan Esenoğlu, “Yarın görülecek Mavi Dolunay, 76 yıl sonra ilk defa dünyanın her yerinden görüntülenecek” dedi.