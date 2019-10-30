Akşam Postası / 30 Ekim 2019

1- Suriye medyası iddiası: Türk ordusu ve Esad güçleri Resulayn’da çatışıyor

Suriye devlet medyasının iddiasına göre, Şam ordusu ve Türk ordusu arasında Ankara’nın ‘güvenli bölge’ oluşturmak için askeri operasyon başlattığı sınır kenti Resulayn’ın yakınlarında kırsal bölgede şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

2- ABD büyükelçisi ‘soykırım’ ve ‘yaptırım’ kararı nedeniyle bakanlığa çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield’ı bakanlığa çağırdı.

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3- Bakanlıktan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Fotoğraf: DHA

İstanbul Boğazı’na dair yeni hazırlanan bir kanun tasarısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile dört ilçe belediyelerinin yetkilerinin cumhurbaşkanlığının atamasıyla belirlenecek bir kurula devredileceği bildirildi.

4- AKP milletvekili Mustafa Yeneroğlu istifa etti

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, partisinden istifa etti.

5- Hürriyet’te kıyım: Onlarca muhabir, editör ve yazar eve tebligatla işten çıkarıldı

Hürriyet gazetesi onlarca muhabir, editör ve yazarın işine son verdi. Karar, ev adreslerine gönderilen tebligatla bildirildi.

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6- Erdoğan: Cumhuriyete, özenti kokan saçmalıklarla değil, icraatla layık olunur

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Marmaray’ın genişletilen hattının geçen yılki Cumhuriyet Bayramı’nda açılışını yaptığını anımsatarak, “Cumhuriyete birilerinin yapageldiği gibi özenti kokan saçmalıklarla değil böyle hizmetleri kazandırarak layık olunur” dedi.

7- Borsa İstanbul’un Avrupalı hissedarı ‘Atilla kararı’ nedeniyle payını satıyor

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Borsa İstanbul’daki yüzde 10 hissesini en kısa sürede satmak istediğini Türk yetkililere bildirdi.

8- Patronları bir gece makineleri alıp kayıplara karıştı; tazminat ve maaş alamayan 80 işçi ortada kaldı

İstanbul’un Sultangazi ilçesindeki bir tekstil firmasının sahibi işyerindeki makinaları alarak kayıplara karıştı. Tazminatlarını ve maaşlarını alamayan 80 işçi dolandırıldıklarını öne sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

9- WhatsApp’tan İsrail şirketi NSO’ya dava: Telefonlara casus yazılım yükledi

ABD merkezli telekomünikasyon şirketi WhatsApp, aralarında diplomat, siyasetçi, gazeteci ve üst düzey kamu yetkililerinin de bulunduğu 1400’den fazla kişinin telefonuna istihbarat teşkilatlarının yasadışı erişim sağlamasına aracılık ettiği suçlamasıyla İsrailli yazılım şirketi NSO Group’a dava açtı.

10- ABD F-35’te yüzde 12.7 indirim yaptı, yeni fiyat 82.4 milyon dolar

F-35 savaş uçaklarının üretici firması Lockheed Martin, ABD Savunma Bakanlığı’yla (Pentagon) varılan anlaşma sonrası fiyatları yüzde 12.7 oranında düşürdü.

11- Ankara’daki tren faciasında 10 kişi hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

Ankara’da geçen sene 13 Aralık’ta Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren’le (YHT) raylarda kontrol yapan kılavuz trenin çarpışması sonucunda dokuz kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma tamamlandı; 10 sanık hakkında 15 yıla kadar hapis istendi.

12- Türkiye ‘küresel emeklilik endeksi’nde sondan üçüncü oldu

Türkiye dünya çapındaki bir emeklilik araştırmasında en kötü notu alan üçüncü ülke oldu.

13- Ekonomik güven endeksi ekimde yüzde 4.5 arttı

Ekonomik güven endeksi eylül ayında 86 iken, ekim ayında yüzde 4.5 oranında artarak 89.8 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

14- Selçuk’taki 29 Ekim kutlamalarında eski başkan yeni başkana saldırdı

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında Selçuk belediyesi eski başkanı Vefa Ülgür ve yanındaki bir kişi şimdiki Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’e saldırdı.

15- Kutup ışıklarının bilinen en eski kayıtları Asur tabletlerinde bulundu

Fotoğraf: Nelly Volkovich, Unsplash

Asurlulardan kalma 2 bin 700 yıllık taş tabletlerinde kutup ışıklarının bilinen en eski kayıtları bulundu.