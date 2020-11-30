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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 30 Kasım 2020

1. TTB’den acil çağrı: Özel ve vakıf hastaneleri yurttaşların hizmetine sunulmalı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Sağlık Bakanlığı’na özel ve vakıf hastanelerinin olanaklarını kamu iradesi ile yurttaşların hizmetine sunulması çağrısında bulundu.

Profesör: 72 saatten uzun süren baş ağrısı Covid-19 belirtisi olabilir

Profesör Ceyhan: Çin aşısının etkinliği ile ilgili çok bir veri yok

Moderna, Avrupa ve ABD’de acil durum onayı için başvuracak

Gözler kabine toplantısında: Sokağa çıkma yasağına hafta içi de dahil edilebilir

2. Ekonomi beklentinin üstünde büyüdü; Elvan ‘Yurt içi talep artışı etkili oldu’ dedi

Gayrisafi yurt içi hasıla (GYSH) üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde yüzde 6.7 arttı. Beklenti yüzde 4.8 civarındaydı.

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Kredi patlaması: Bir yılda yüzde 43 arttı

Ekimde ithalat fırladı, dış ticaret açığı yüzde 34.4 artı

3. Oruç Reis, AB zirvesi öncesi limana döndü

Avrupa Birliği’nin (AB) Ankara’ya yönelik olası yaptırımları değerlendireceği zirveye iki haftadan kısa bir süre kalırken, Türkiye’nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis, tartışmalı Akdeniz sularından bugün Antalya Limanı’na döndü.

4. Gülistan Doku’nun kaybolmasından sorumlu tutulan Z.A.’nın üvey babasına dava

Fotoğraf: DHA

Tunceli’de, 5 Ocak’tan beri haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasından sorumlu tutulan Rus uyruklu Z.A.’nın polis memuru üvey babası E.Y. hakkında, kamu görevlisi sıfatıyla elde ettiği bilgileri paylaşmaktan kamu davası açıldı.

5. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek’in hasta yatağından görüntüsü paylaşıldı

Fotoğraf: DHA

Covid-19 tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 64 gün yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tedavisinin 105’inci gününde görüntüsü paylaşıldı.

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6. Narkotik köpeği Çayra emekli oldu: Sahilde tadını çıkarıyor

Yaklaşık bin operasyona katılan Çayra isimli narkotik köpeği emekli oldu.

7. Otobüs durağındaki ekran maske takmayanların yüzünü corona virüsüne çeviriyor

Fotoğraf: DHA

Trabzon’da, otobüs duraklarına yerleştirilen yapay zeka tabanlı dijital ekranlar, maskesi olmayanların yüzünü özel bir yazılımla corona virüsüne çevirerek onları uyarıyor.

SON HABERLER

Profesör Ceyhan: Çin aşısının etkinliği ile ilgili çok bir veri yok

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ‘corona’ aşılarıyla ilgili bilinmeyen noktalara dikkat çekerek, Türkiye’de uygulanması planlanan Çin aşısının etkinliği ile ilgili çok bir veri olmadığını söyledi.

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