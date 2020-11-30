Akşam Postası / 30 Kasım 2020

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, ‘corona’ aşılarıyla ilgili bilinmeyen noktalara dikkat çekerek, Türkiye’de uygulanması planlanan Çin aşısının etkinliği ile ilgili çok bir veri olmadığını söyledi.