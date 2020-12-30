Akşam Postası / 30 Aralık 2020

1. Sağlık bakanı: Çin’den Covid-19 aşısı aracısız alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çinli Sinovac şirketinin Covid-19 aşısı ‘CoronaVac’ın satın alınması süresince hiçbir aracı firmayla görüşülmediğini bildirdi.

2. Akademisyen Aylin Sözer’i öldüren zanlı tutuklandı

Fotoğraf: AA

İstanbul’da 48 yaşındaki akademisyen Aylin Sözer’i öldüren Kemal Ayyıldız tutuklandı.

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3. Mutasyon araştırması: Viral yük daha fazla; bu sebeple kolay bulaşıyor olabilir

Britanya’da ortaya çıkan mutasyonla ilgili analizlerde bu varyantın kanda daha yüksek virüs miktarıyla ilişkilendirildiği görüldü.

4. Çelik’e ‘nitelikli cinsel saldırı’dan iddianame

Ankara başsavcılığı, bağımsız milletvekili Tuma Çelik hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan iddianame hazırlandı.

5. RTÜK’ten Akit TV’ye Sofuoğlu cezası

RTÜK, üniversiteler için ‘fuhuş evleri’ benzetmesi yapan Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun sözleri nedeniyle Akit TV’ye idari para cezası verdi.

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6. Yüz yüze eğitimde 15 Şubat hedefi: Salgının seyrine göre karar verilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Şubat’ta hangi sınıfların yüz yüze eğitime başlayabileceğine dair hazırlık yapıldığını ancak buna salgının seyrine göre karar verileceğini söyledi.

7. Çavuşoğlu: S-400’ler için ortak çalışma grubu teklifi bu sefer ABD’den geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha önce Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 füzeleri nedeniyle oluşan anlaşmazlığı gidermek için Washington’a ilettiği ortak çalışma grubu teklifinin bu sefer ABD’den geldiğini ve Türkiye’nin kabul ettiğini söyledi.

8. Kürtaj araştırması: İsteğe bağlı sadece 10 hastanede yapılıyor; ‘Günah’ diyen oldu

Fotoğraf: Reuters

‘Yasal Ancak Ulaşılabilir Değil: Türkiye’deki Kamu Hastanelerinde Kürtaj Hizmetleri Araştırması‘ sonuçlarına göre kürtaj hizmeti sağlayan hastane sayısında ciddi düşüş yaşandı.

9. Yargıtay: Tarife fiyatının altında ekmek satan fırın ‘haksız rekabet’ oluşturdu

Yargıtay, belirlenen fiyatın altında ekmek satan fırının ‘haksız rekabet’e yol açtığına karar verdi.

10. İşten çıkarma yasağının süresi uzatıldı

Salgın nedeniyle iş kanuna eklenen geçici madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenlemenin süresi 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay uzatıldı.

11. İBB Beyaz Masa’ya yapılan şikayetler bir yılda yüzde 39 azaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Beyaz Masa’ya yapılan şikayet başvuruları yıllık yüzde 38.9 azaldı.

12. İçişleri genelgesi: Yılbaşında belirli cadde ve meydanlar turistlere de kapalı

İçişleri Bakanlığı, yılbaşı akşamı, belirlenen cadde, bulvar ve meydanların, yabancı turistler dahil girişe kapalı olacağını duyurdu.

13. Arjantin’de tarihi karar: Kürtaj yasallaştı

Fotoğraf: Reuters

Arjantin Senatosu, hamileliğin 14. haftasına kadar kürtaja izin veren yasa tasarısını onayladı. Katolik Kilisesi’nin muhalefetine rağmen verilen onay, kadın hakları savunucuları için zafer anlamına geliyor.

14. Araştırma: Wuhan’daki vaka sayısı resmi verilerin 10 katı; 500 bin

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan araştırmada, corona virüsünün ilk olarak görüldüğü Wuhan kentinde kayda geçen vaka sayısının 500 bin olduğu saptandı. Bu, resmi verilerin 10 katı.

15. İddiayı kaybedince hurdacıdan satın aldığı araca 11 bin okey taşı, 65 ıstaka yapıştırdı

Fotoğraf: AA

Antalya’da, Milli Piyango 2017 Yılbaşı Özel Çekilişi’nde büyük ikramiyeyi kazanan Murat Tokmak, arkadaşlarıyla okey oynarken girdiği iddiayı kaybedince hurdacıdan aldığı otomobile 11 bin okey taşı ve 65 ıstaka yapıştırdı.