Akşam Postası / 30 Aralık 2019

1- Libya tezkeresi Meclis’e geldi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Libya’da konuşlanmasını sağlayacak Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

2- Miçotakis: Ankara ile anlaşamazsak Uluslararası Adalet Divanı’na gidilmeli

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Atina ve Ankara’nın Akdeniz’deki deniz yetki alanları konusundaki anlaşmazlıkları çözemedikleri takdirde, Hollanda’nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı’na (UAD) gidilmesi gerektiğini belirtti.

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3- ABD, Irak ve Suriye’de İran destekli güçlere hava saldırısı düzenledi; yetkililer ‘Daha fazlası gerekebilir’ dedi

ABD ordusu, Irak askeri üssüne yapılan roket saldırısında ABD’li bir sivilin öldürülmesine tepki olarak Kataib Hizbullah militan grubuna karşı dün Irak’ta ve Suriye’de hava saldırıları düzenledi.

4- Başsavcı, Arınç’ın damadına verilen beraat kararının bozulacağını düşünüyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, 2019’da ‘FETÖ’ye yönelik 77 ankesör soruşturmasında 6 bin 831 kişi hakkında dava açıldığını söyledi.

5- CHP İzmir örgütünden ‘Kanal İstanbul’ itirazı: Bu artık Türkiye’nin meselesi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir milletvekilleri ile CHP üyeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne, ‘Kanal İstanbul’ projesi ÇED raporuyla ilgili itiraz dilekçelerini verdi.

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6- Doğa Koleji İTÜ Vakfı’nın oldu

Aylardır maaş alamayan öğretmenlerin ve velilerin eylemleri nedeniyle zor günler geçiren Doğa Koleji, İTÜ Vakfı’nın oldu. 18 Aralık’ta başlayan İTÜ Vakfı ile Doğa Koleji arasında yapılan devir görüşmeleri olumlu sonuçlandı.

7- Ağaoğlu inşaatında ölen işçinin davasında altı kişiye 20’şer ay hapis; cezalar ertelendi

Ağaoğlu Maslak 1453 projesinde inşaat işçisi olarak çalışan Hakan Tek’in ölümüyle ilgili görülen davada karar çıktı. Mahkeme, aralarında projenin sahibi Ağaoğlu’na bağlı Akdeniz İnşaat’ın yetkilisinin de olduğu altı kişiye birer yıl sekizer ay hapis cezası verdi. Cezalar ertelendi.

8- Sinan Aygün CHP’den istifa etti

Hakkında disiplin soruşturması başlatılan eski CHP milletvekili Sinan Aygün partisinden istifa etti.

9- Öğretim görevlisinin tacizini şikayet eden öğrenci, baskı sonucu okulu bıraktı

Burdur’da, öğretim görevlisinin cinsel saldırısını şikayet eden kadın öğrencinin, okuldaki diğer öğretim görevlilerinin ve bazı öğrencilerin baskıları sonucu okulu bırakmak zorunda kaldığı belirtildi. Saldırının üzerinden yaklaşık bir yıl geçmiş olmasına rağmen araştırma görevlisi hakkında dava açılmadığı bildirildi.

10- İstanbul Havalimanı’nda uçaklar pisti pas geçiyor, seferler rötarlı

İstanbul’da iki gündür etkili olan yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle hava trafiği de olumsuz etkilendi. İstanbul Havalimanı’na iniş yapmaya çalışan bazı uçaklar pisti pas geçerken, seferlerde rötarlar yaşandı.

11- Trabzon’daki yangınla ilişkisi tespit edilen Afganistan uyruklu çoban sınırdışı edildi

Karadeniz bölgesinde, geçen hafta çıkan 85 noktada orman ve örtü yangınlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Afganistan uyruklu 23 yaşındaki N.N, Trabzon’daki yangınlardan birine sebep olduğu ve ülkeye yasadışı giriş yaptığı gerekçesiyle sınırdışı edildi.

12- Ümraniye’de cam fabrikasında kazan patladı: Bir ölü üç yaralı

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde bulunan bir cam fabrikasında kazan patladı. Bir kişi ölürken üç kişi yaralandı.

13- ÖSYM eski Başkanı Ali Demir’e ‘FETÖ’den 18 yıl 6 ay hapis istemi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, ÖSYM eski Başkanı Ali Demir hakkında ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ ve ‘zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma’ suçlarından 18 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

14- Simit Sarayı: Ziraat Girişim’le görüşüldü, ortaklık söz konusu değil

Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, şirketin belli oranda payının devri için Ziraat Girişim Sermayesi ile yürütülen görüşmeler ile ilgili Rekabet Kurumu’na bildirimde bulunulduğunu, ancak gelinen aşamada ortaklığın söz konusu olmadığını belirtti.

15- Ekonomik güven endeksi aralıkta yüzde 2.6 arttı; kötümserlik sürüyor

Ekonomik güven endeksi kasım ayındaki 91.3 düzeyinden, aralık ayında yüzde 2.6 artışla 93.8 düzeyine yükseldi.

16- ‘Varlık barışı’ üçüncü kez uzatıldı

Gelir vergisi kanununun geçici 90. maddesi kapsamında getirilen ‘varlık barışı’nın süresi altı ay uzatıldı.

17- Genleriyle oynanmış bebek tasarlayan Çinli bilim insanına üç yıl hapis cezası

Tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen bebeklerin bünyelerinin HIV’e karşı dirençli olmasını sağlamak amacıyla ‘genleriyle oynayan’ Çinli bilim insanı He Cankui, üç yıl hapis ve 3 milyon yuan (2.55 milyon lira) para cezasına çarptırıldı.