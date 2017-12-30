Akşam Postası / 30 Aralık 2017

1. Erdoğan’dan Gül’e: Nasıl bay Kemal’in kayığına binersiniz, yazıklar olsun…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 696 sayılı KHK’yla ilgili yönelttiği eleştirileri kastederek, “Dava arkadaşı değil miyiz? Nasıl olur da gidip Kemal’in kayığına binersiniz. Yazıklar olsun” dedi.

2. Bahçeli’nin yeni yıl ‘temennisi’: ‘Malum siyasi çürükler’ bir kez daha ezilip geçilsin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni yıl dolayısıyla yayınladığı mesajda 696 sayılı KHK’nın ‘cezasızlık’ maddesine karşı çıkanlara yönelik ‘malum siyasi çürükler’ ifadesini kullandı.

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3. Kılıçdaroğlu: Davanın insanı olmayanın CHP’de yeri yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu davanın insanı olmayanların CHP’de işi olmadığını belirterek, “Biz Mustafa Kemal’in partisiyiz” dedi.

4. Hollanda ilişkilerin düzelmesini temenni ederken: Altı Türk’e Rotterdam davası

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın 16 Nisan referandumu öncesi toplantı düzenlemesine izin verilmemesi üzerine çıkan olaylar nedeniyle Hollanda’da altı Türk vatandaşına dava açıldı.

5. Adana’daki ‘patlayıcı soruşturması’nda 12 yaşındaki çocuk dahil beş gözaltı

Adana’da bir karakol yakınına el yapımı patlayıcı atılmasıyla ilgili soruşturmada üçü çocuk beş kişi gözaltına alındı.

6. Kapalıçarşı’da restorasyon üç aya bitecek, ömrünü 100 yıl uzatacak

İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan 552 yıllık ‘dünyanın en büyük ve en eski’ alışveriş merkezi Kapalıçarşı’da geçen yıl başlatılan restorasyonun üç ay içinde bitirilebileceği belirtildi.

7. İran’da protesto sloganları rejime yöneldi: ‘Mollalar Allah gibi davranıyor’

Şeriatla yönetilen İran’da iki gün önce ekonomik gidişi protesto için sokağa çıkmaya başlayan halkın tepkileri siyasi rejime yöneldi.

8. Tutuklandı: ‘Cumhurbaşkanlığında danışmanım’ dedi, iş vaadiyle para aldı

Kendini ‘Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’nın danışmanı’ olarak tanıtarak iş bulma vaadiyle para toplayan bir dolandırıcı tutuklandı.

9. Prof. Dr. Görür, depremden Gemlik’ten fazla etkilenecek altı İstanbul ilçesini açıkladı

Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul kıyılarındaki bazı bölgelerin, deprem tehlikesi nedeniyle kıyıdan taşınması planlanan Bursa’nın Gemlik ilçesi kadar riskli olduğunu söyledi.

10. Üniversiteden cinsel kimliği nedeniyle akademisyene hakaret iddiasına yalanlama

Mardin Artuklu Üniversitesi, rektör Ahmet Ağırakça’nın bir öğretim görevlisine cinsel kimliği nedeniyle hakaret ettiğine dair haberi yalanladı.

11. ‘Fotoğraf yasağı’ lafta kaldı: Valide Han’ın çatısında çökme var, bazı yerler delindi

Çökmeye başlaması nedeniyle üzerine çıkılıp fotoğraf çektirilmesi yasaklanan Büyük Valide Han’ın çatısında delik oluştu.

12. ‘Mor Beyin’ yazılımı, ‘Kemalist avukat’a hazırlanan bilirkişi raporunda keşfedilmiş

Bazı kişilerin ‘ByLock’ kullanmamasına rağmen kullanmış gibi gözükmesine neden olan ‘Mor Beyin’ yazılımının, Kemalist bir avukat için hazırlanan bilirkişi raporuyla gün yüzüne çıkarıldığı anlaşıldı.

13. Cezaevinde dayağa ‘seyirci kalmak’la suçlanan gardiyanlara soruşturma

Balıkesir Kepsut L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bir mahkumun dövülerek öldürülmesine ‘seyirci kalmak’la suçlanan gardiyanlar hakkında soruşturma başladı.

14. Yılbaşında İstiklal’de 2.5 metrede bir polis olacak, kangallar ilk kez görevde

İstanbul polisinin yılbaşında Taksim’de aldığı güvenlik önlemleri kapsamında, Alman kurduna tercihen teşkilata alınan kangallar da ilk defa sahaya çıkacak.

15. Yeni yılda Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerine de zam

1 Ocak 2018’den itibaren geçerli olmak üzere, Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerine yüzde 10 ila yüzde 25 zam yapıldı.