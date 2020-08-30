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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 30 Ağustos 2020

1. Son 24 saat: 1482 yeni vaka, 42 can kaybı; 1027 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1482 kişiye corona virüsü tanısı kondu; 42 kişi hayatını kaybetti, 1027 kişi iyileşti.

Profesör Ceyhan: Anne sütüne antikor geçiyor ama bu tam korumaz

2. Otomobilde ÖTV zammı

İthal otomobillerde ÖTV oranı artırıldı.

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3. Devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti; Erdoğan özel defteri imzaladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir’e ziyarette bulundu.

Anıtkabir’deki Erdoğan tezahüratı Cumhurbaşkanlığı sitesinden paylaşıldı

Üstü açık otobüste kutlamaya izin verilmedi: Soyer’den bisikletle ‘Zafer Turu’

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun

4. Avrasya Araştırma: ‘Cumhur ittifakı’nın oy oranı yüzde 44

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, ağustos ayına ilişkin yaptığı araştırmada AKP ve MHP’nin oluşturduğu ‘cumhur ittifakı’nın oy oranının yüzde 44 çıktığını açıkladı.

5. İBB anketi: Yüzde 64 Kanal İstanbul’a karşı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kanal İstanbul anketine katılan 606 bin 317 kişinin yüzde 64.2’sı projeye karşı çıkarken yüzde 34.1’i destekledi.

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6. Erdoğan: Yunan ve Fransız halkı yöneticileri yüzünden ödeyeceklerini biliyor mu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilime ilişkin “Düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz. Yunanistan ve Fransız halkı, kifayetsiz yöneticileri yüzünden ödeyeceklerini biliyor mu?” diye konuştu.

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