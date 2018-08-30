Akşam Postası / 30 Ağustos 2018

1- Erdoğan’a göre ‘büyük badire atlatıldı’: İki aya kalmaz toparlarız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ekonomide doların yükselmesiyle yaşanan kötü gidiş için “İki aya toparlarız” dedi.

2- TL’de dört günde 70 kuruş değer kaybı: ABD Doları 6.80’in üstünü gördü

ABD Doları, Türk Lirası karşısında hafta başından bu yana yaklaşık 70 kuruş değer kazandı.

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3- MB’de ayrılık: Başkan Yardımcısı Kilimci, Kalkınma Bankası yönetimine geçiyor

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci’nin görevinden ayrılıp Türkiye Kalkınma Bankası’nın yönetim kuruluna geçeceği belirtildi.

4- Kılıçdaroğlu’ndan İnce’ye eleştiri: Seçimden sonra bırakacaktım ama güven vermedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimden sonra görevi bırakmayı düşündüğünü ancak Muharrem İnce’ye yaptıklarından sonra güvenemediğini söyledi.

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5- Apple’dan BİM’e ihtarname: Ürünlerimizin sahtesini sattınız

Teknoloji devi Apple, kendi markasını kullanarak sahte ürün sattıkları gerekçesiyle market zinciri BİM’e ihtarname gönderdi.

6- Emniyet: Ermenistan’da gözaltına alınan Kemal Öksüz, Adil Öksüz’ün akrabası değil

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ermenistan’da gözaltına alınan Kemal Öksüz’ün ‘FETÖ/PDY üyeliği’nden arandığı ancak darbe girişiminin ‘kilit’ isimlerinden Adil Öksüz’ün akrabası olmadığının tespit edildiğini bildirdi.

7- Yerel seçimler: AKP-MHP ittifakını gelişmeler belirleyecek

AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, seçimleri öne almanın gündemlerinde olmadığını söylerken, MHP ile olası seçim ittifakına kapıları kapatmadı.

8- Soru önergeleri yanıtlanmayan CHP’den Yıldırım’a: Üzerinize düşeni yapın

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, soru önergelerinin ilgili bakanlar ve cumhurbaşkanı yardımcıları tarafından yanıtlanmıyor olması nedeniyle TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a bir yazı yazarak Yıldırım’ı içtüzüğün ve anayasanın uygulanmasını sağlamaya davet etti.

9- HDP’li Kürkçü’nün avukatı: Müvekkilim hakkında düzenlenmiş zorla getirme emri yok

HDP’li eski vekil Ertuğrul Kürkçü’nün avukatı Mustafa Bayram Mısır, müvekkili hakkında ‘terör soruşturması’ kapsamında üç ayrı suçtan 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada düzenlenmiş bir ‘zorla getirme’ emri olmadığını söyledi.

10- A Haber: Bedelli askerlere verilecek ‘yol izni’ 21 günlük süreden düşülecek

15 Eylül’de ilk celpten yararlanacakların silah altına alınacağı bedelli askerlere gidecekleri birliklere göre yol izni verileceği ve bu iznin 21 günlük askerlik sürecinden düşeceği bildirildi.

11- Üç askerin ‘dost ateşi’yle hayatını kaybettiği belde belediyesine kayyım atandı

Adıyaman’ın Kömür beldesi belediye başkanlığına kayyım atandı.

12- ABD’den bir ‘S-400 tehdidi’ de Hindistan’a: Yaptırımlardan muaf değilsiniz

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Randall Schriver, Hindistan’ın Rus S-400 füzelerini alması halinde ABD’nin yaptırımlarıyla karşılaşabileceğini söyledi.

13- İdlib operasyonuna ‘saatler kaldı’: BM’den ‘kimyasal savaş’ uyarısı

İddialara göre İdlib’e askeri operasyon gerçekleşmek üzere. Birleşmiş Milletler ise olası bir askeri operasyonun ‘kimyasal savaş’a dönüşebileceğine işaret etti.